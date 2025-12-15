Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Ήταν ένα από τα γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ, ο άνθρωπος πίσω από τις ταινίες Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι, Stand By Me και Misery. Ένας άνθρωπος που ποτέ δεν κυνήγησε την διασημότητα, απέφυγε τις υπερβολές και κρατούσε πάντα χαμηλό προφίλ. Η δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ προκάλεσε σοκ τόσο στον κόσμο του θεάματος και όχι μόνο.

Ωστόσο, πέρα από το σοκ, η είδηση της δολοφονίας του επιτυχημένου σκηνοθέτη και της συζύγου του, «γέννησε» μια σειρά από δημοσιεύματα που έβαζαν στο επίκεντρο των ερευνών τον γιο τους Νικ – σεναριογράφος και ένα από τα τέσσερα παιδιά που είχε αποκτήσει ο Ρομπ Ράινερ.

Ωστόσο, το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες, κάνει τα πάντα για να περιορίσει τις διαρροές και τα fake news, ενώ με συνεχόμενες ανακοινώσεις προσπαθεί να κρατήσει χαμηλά τους τόνους γύρω από τις δολοφονίες.

Τι γνωρίζουμε έως τώρα

Ο αρχηγός του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες Άλαν Χάμιλτον, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ξεκαθάρισε ότι για την ώρα δεν υπάρχει κάποιος ύποπτος (όπως είχε εννοηθεί από ορισμένα ρεπορτάζ), ενώ περιμένουν το επίσημο ένταλμα προκειμένου να προχωρήσουν στις έρευνες.

«Δεν έχουμε κανέναν έως ύποπτο για την υπόθεση έως αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο Άλαν Χάμιλτον. Ο αρχηγός του LAPD παραδέχθηκε ότι οι αρχές μίλησαν με ένα συγγενικό πρόσωπο του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ (χωρίς να το κατονομάσουν), ξεκαθαρίζοντας ωστόσο δεν ήταν στο πλαίσιο της ανάκρισης.

«Μέσα στις επόμενες ώρες θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με όλα τα μέλη της οικογένειας του Ράινερ και να μαζέψουμε όσα περισσότερα στοιχεία μπορούμε» τόνισε.

Όσο για τις έρευνες, ο Άλαν Χάμιλτον είπε ότι «περιμένουμε πρώτα το επίσημο ένταλμα, προκειμένου το σπίτι να ερευνηθεί πλήρως ως τόπος του εγκλήματος. Για την ώρα έχει ελεγχθεί από τους αστυνομικούς που έφτασαν πρώτοι στο σπίτι, στο πλαίσιο της εύρεσης των θυμάτων».

Η πηγή

Την ίδια ώρα, μια πηγή που παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις της υπόθεσης, ωστόσο θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία της, είπε στον Τύπο ότι οι Αρχές δεν βρήκαν σημάδια παραβίασης στην είσοδο του σπιτιού.

Παράλληλα επιβεβαίωσε ότι τόσο ο Ρομπ Ράινερ όσο και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν μαχαιρωμένοι στο σπίτι τους.

Ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε με τον Ράινερ – εκτός του δολοφόνου

Ο Έρικ Άιντλ ήταν ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που μίλησαν με τον Ράινερ, λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του. Το μέλος των θρυλικών Monty Python αποκάλυψε με μια ανάρτησή του στα social media ότι μίλησε μαζί του τηλεφωνικά την Κυριακή για τουλάχιστον μια ώρα.

«Μιλήσαμε για ταινίες και τα μελλοντικά του σχέδια. Είναι τρομερό αυτό που συνέβη. Θα μου λείψει, ήταν ένας έξυπνος, ταλαντούχος και τόσο στοχαστικός άνθρωπος» έγραψε στο X (πρώην Twitter).