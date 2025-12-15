Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του

Το ημερολόγιο έγραφε 12 Σεπτεμβρίου 2025 όταν στις σκοτεινές αίθουσες έκανε την εμφάνισή του το φιλμ Spinal Tap II: The End Continues – το sequel του Spinal Tap από το 1984. Η ταινία, παρά τις θετικές κριτικές, δεν… έσπασε τα ταμεία κάτι που ήταν αναμενόμενο. Αυτό που δεν περίμενε κανείς ήταν πως αυτή θα ήταν η τελευταία δημιουργία του Ρομπ Ράινερ.

Ήταν πριν από λίγες ώρες, όταν μια είδηση άρχισε να κάνει τον γύρο του κόσμου, σοκάροντας το Χόλιγουντ και τον υπόλοιπο κόσμο. Ο 78χρονος δημιουργός και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ.

Οι Αρχές δίνουν τις πληροφορίες με το σταγονόμετρο, ωστόσο τα πρώτα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του μαχαιρώθηκαν, ενώ η αστυνομία έχει μιλήσει ήδη με ένα μέλος της οικογένειας – χωρίς να το θεωρεί ύποπτο για την ώρα.

Αυτό, δυστυχώς, είναι το αναγκαίο και άχαρο αστυνομικό κομμάτι της ζωής του Ρομπ Ράινερ – το τελευταίο κεφάλαιο μιας πορείας με επιτυχίες, βραβεία και μια κινηματογραφική «κληρονομιά» που ήταν μεγαλύτερη από το όνομα του δημιουργού της.

Τι κι αν η φήμη του Ράινερ δεν έφτασε ποτέ στο επίπεδο άλλων δημιουργών, ενώ το υποκριτικό του ταλέντο «εξαντλήθηκε» σε δεύτερους -αλλά σημαντικούς- ρόλους; Το έργο του είναι γνωστό σε όλους μας, έστω κι αν το όνομά του σπάνια το αναφέραμε.

Ήταν ο άνθρωπος που βρέθηκε πίσω από τις κάμερες των μεγάλων επιτυχιών Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι, Stand By Me και Ζήτημα Τιμής – ταινίες που αγαπήθηκαν στις δεκαετίες του ’80 και ’90.

Για τους πιο νέους ήταν ο κινηματογραφικός πατέρας του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στον Λύκο της Γουόλ Στριτ, αλλά και ο επιχειρηματικός σύμβουλος της επιτυχημένης σειράς The Bear.

Αλλά είπαμε, το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του – όπως αυτό όλων των αυθεντικών δημιουργών, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην Τέχνη.

Αυτές είναι οι ταινίες που θα μας θυμίζουν πάντα το μεγάλο σκηνοθετικό ταλέντο του Ρομπ Ράινερ.

Stand By Me (1986)

Μια ταινία που «σημάδεψε» όλους τους έφηβους της δεκαετίας του ’80. Το φιλμ αφηγείται την ιστορία του Γκόρντι, ενός συγγραφέα που θυμάται τα παλιά χρόνια της εφηβείας του όταν μαζί με τρεις φίλους του ξεκίνησαν να βρουν το πτώμα ενός εξαφανισμένου αγοριού που θεωρούνταν νεκρό.

Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι (1989)

Ένα φιλμ, ο ορισμός της ρομαντικής κωμωδίας και guilty pleasure των περισσότερων από εμάς. Η ιστορία ακολουθεί τον Χάρι και τον Σάλι από τη στιγμή που γνωρίζονται λίγο πριν κάνουν ένα οδικό ταξίδι μαζί και των τυχαίων συναντήσεών τους στη Νέα Υόρκη μέσα σε δώδεκα χρόνια. Η ταινία θέτει το ερώτημα αν οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούν να είναι μόνο φίλοι.

Ο Ρομπ Ράινερ είχε πει ότι εμπνεύστηκε την ταινία μετά το διαζύγιό του με την Πένι Μάρσαλ το 1981.

Misery (1990)

Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Στίβεν Κινγκ, η ταινία α αφηγείται την ιστορία ενός διάσημου συγγραφέα, του Πολ Σέλντον, ο οποίος στο δρόμο για το σπίτι τρακάρει και τραυματίζεται σοβαρά. Θα σωθεί από τη νοσοκόμα και τη «Νο1 θαυμάστριά του» Άννι Γουίλκς, η οποία τον πηγαίνει στο απομονωμένο σπίτι της. Η Άννι αποδεικνύεται ωστόσο αρκετά ιδιαίτερη και ο Πολ βρίσκεται σακατεμένος, ναρκωμένος και στο έλεός της.

Ζήτημα Τιμής (1992)

Από τις μεγάλες εμπορικές επιτυχίες του Ράινερ, που έφεραν στην ίδια οθόνη τον Τζακ Νίκολσον, τον Τομ Κρουζ και τη Ντέμι Μουρ. Ένα δικαστικό στρατιωτικό δράμα, που δείχνει τις προσπάθειες μιας δικηγορικής ομάδας να αθωώσουν δύο πεζοναύτες που κατηγορούνται για τον θάνατο ενός συναδέλφου τους.

The Bucket List (2007)

Ο Τζακ Νίκολσον και ο Μόργκαν Φρίμαν ένωσαν τις δυνάμεις τους για μια ταινία γύρω από τις τελευταίες επιθυμίες. Το φιλμ ακολουθεί δύο ανθρώπους, που αποφασίζουν να κάνουν ένα road trip και να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες τους επιθυμίες, προτού πουν «αντί» σε αυτόν τον κόσμο.