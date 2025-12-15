Δολοφονήθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του – Στο «κάδρο» ο γιος τους

Ο σκηνοθέτης, ηθοποιός και παραγωγός Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για ανθρωποκτονία και την υπόθεση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες (LAFD), λίγο μετά τις 3:30 μ.μ. (τοπική ώρα) κλήθηκε ασθενοφόρο/διασώστες για παροχή ιατρικής βοήθειας σε κατοικία στην περιοχή του Μπρέντγουντ. Εκεί εντοπίστηκαν νεκροί ένας άνδρας 78 ετών και μία γυναίκα 68 ετών. Οι Αρχές δεν ανακοίνωσαν άμεσα επίσημη ταυτοποίηση, ωστόσο σειρά μέσων (μεταξύ αυτών ABC, τοπικά δίκτυα και Variety) ανέφεραν ότι πρόκειται για τον Ράινερ και τη σύζυγό του.

Η Αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD) δήλωσε ότι ανταποκρίθηκε στο σπίτι περίπου στις 3:40 μ.μ. και χαρακτήρισε την υπόθεση «φερόμενη ανθρωποκτονία». Πηγές των Αρχών ανέφεραν σε αμερικανικά μέσα ότι τα θύματα ενδέχεται να έφεραν τραύματα από μαχαίρι, χωρίς να έχουν δοθεί επίσημα πλήρη στοιχεία για τον τρόπο θανάτου. Η έρευνα, όπως μεταδόθηκε, ξεκίνησε ως «έρευνα θανάτου» και στη συνέχεια αναβαθμίστηκε σε υπόθεση δολοφονίας, ενώ τα αρχεία ιδιοκτησίας φέρονται να δείχνουν ότι το ακίνητο ανήκει στον Ράινερ.

Την υπόθεση χειρίζεται η Διεύθυνση Ληστειών–Ανθρωποκτονιών του LAPD, με ανώτατα στελέχη να βρίσκονται στο σημείο. Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Κυριακής, ο αναπληρωτής αρχηγός Άλαν Χάμιλτον έδωσε ελάχιστες πληροφορίες, τονίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, οι ντετέκτιβ επιδίωκαν την έκδοση εντάλματος έρευνας προκειμένου να ξεκινήσει εξονυχιστικός έλεγχος εντός και εκτός της κατοικίας.

«Σε αυτό το στάδιο, το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες δεν αναζητά κανέναν ως ύποπτο ή πρόσωπο ενδιαφέροντος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πολλά μέλη της οικογένειας θα καταθέσουν, αλλά «κανείς δεν έχει συλληφθεί ή ανακριθεί ως ύποπτος».

Ο Χάμιλτον επιβεβαίωσε επίσης ότι το άτομο που ειδοποίησε αρχικά τις Αρχές βρισκόταν στο σπίτι, χωρίς ωστόσο να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, επιβεβαίωσε τον θάνατο του ζευγαριού και σε δήλωσή της έκανε λόγο για «μια συντριπτική απώλεια για την πόλη και τη χώρα», σημειώνοντας τη συμβολή του Ράινερ στον αμερικανικό πολιτισμό αλλά και τη δημόσια δράση του υπέρ κοινωνικών ζητημάτων. Παράλληλα, μέσω εκπροσώπου της οικογένειας εκδόθηκε ανακοίνωση που ζητά ιδιωτικότητα, κάνοντας λόγο για «τραγικό, αιφνίδιο χαμό».

Τι λένε τα δημοσιεύματα για τον γιο τους

Ορισμένα δημοσιεύματα (μεταξύ αυτών του People και άλλων ταμπλόιντ) υποστηρίζουν ότι ο ενήλικος γιος τους, ο σεναριογράφος Νικ Ράινερ, φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Ο Νικ Ράινερ έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη μάχη του με τον εθισμό στα ναρκωτικά, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει αν έχει εντοπιστεί μετά το περιστατικό.

Σε άλλα ρεπορτάζ αναφέρεται ότι συγγενικό πρόσωπο που ήταν κοντά στην οικογένεια ανακρινόταν από τις Αρχές.

Μέχρι στιγμής, από τις πληροφορίες που έχουν δοθεί δημόσια στα παραπάνω αποσπάσματα, δεν έχει ανακοινωθεί σύλληψη ή επίσημη κατηγορία σε βάρος οποιουδήποτε.

Γείτονας ανέφερε επίσης ότι το βράδυ της Κυριακής έφτασαν ξεχωριστά στο σπίτι οι ηθοποιοί Μπίλι Κρίσταλ και Λάρι Ντέιβιντ, παρέμειναν λίγο και αποχώρησαν, με τον Κρίσταλ να δείχνει εμφανώς συγκινημένος. Αναφέρθηκε ακόμη ότι η οικογένεια διαθέτει και δεύτερο σπίτι απέναντι: στο ένα διέμεναν ο Ράινερ και η σύζυγός του, ενώ στο άλλο μένει η κόρη τους με τα παιδιά της.

Rob Reiner and his wife, Michele Singer Reiner, were found dead at their home in Brentwood, Los Angeles, California. Reported (not officially confirmed): PEOPLE says “multiple sources” allege the couple’s son, Nick Reiner, was responsible. pic.twitter.com/o2kWxxXGOF — GeoTechWar (@geotechwar) December 15, 2025



Ο Ρομπ Ράινερ, γιος του θρυλικού κωμικού και σκηνοθέτη Καρλ Ράινερ, υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του Χόλιγουντ. Υπέγραψε ως σκηνοθέτης ταινίες-σταθμούς όπως This Is Spinal Tap, Stand By Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally…, Misery, A Few Good Men και The American President. Πριν περάσει πίσω από την κάμερα, έγινε διάσημος ως ο Μάικ «Meathead» Στίβικ στη σειρά All in the Family. Συνίδρυσε επίσης την Castle Rock, εταιρεία πίσω από τίτλους όπως In the Line of Fire, City Slickers, The Shawshank Redemption και τη σειρά Seinfeld.

Η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ είχε εργαστεί ως φωτογράφος και, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, είχε τραβήξει τη φωτογραφία του «ο πρόεδρος των ΗΠΑ» για το εξώφυλλο του βιβλίου The Art of the Deal. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989 και απέκτησε τρία παιδιά (Τζέικ, Νικ και Ρόμι). Ο Ράινερ είχε υπάρξει επίσης σύζυγος της Πένι Μάρσαλ (1971–1981) και θετός πατέρας της κόρης της, Τρέισι Ράινερ. Ο Καρλ Ράινερ πέθανε το 2020, ενώ η Πένι Μάρσαλ το 2018.