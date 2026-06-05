Γιορτή σήμερα 5 Ιουνίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Γιορτή σήμερα 5 Ιουνίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν, ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία και όλα όσα αναφέρει το εορτολόγιο.
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Γιορτή σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου και το εορτολόγιο περιλαμβάνει αρκετά ιδιαίτερα και ξεχωριστά ονόματα.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Ιουνίου
Σήμερα γιορτάζουν οι:
- Δωροθέα, Δωρόθεος
- Πλούταρχος
- Κύνθια, Κυνθία
- Απόλλωνας, Απόλλων
- Νικανδρία, Νίκη, Νίκανδρος
- Σεληνιάς, Σελήνος, Σελήνιος, Σεληνιάδα, Σεληνία, Σελήνη, Σελήνα
Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά:
- Τον Άγιο Δωρόθεο τον Ιερομάρτυρα
- Τον Άγιο Πλούταρχο τον Μάρτυρα
- Τους Αγίους Δέκα Μάρτυρες της Αιγύπτου
Ο Άγιος Δωρόθεος και η ιστορία του
Ο Άγιος Δωρόθεος υπήρξε επίσκοπος Τύρου και ξεχώρισε για τη σοφία και τη βαθιά γνώση των χριστιανικών γραφών. Σύμφωνα με την παράδοση, αφιέρωσε τη ζωή του στη διάδοση της πίστης και υπέστη μαρτυρικό θάνατο σε προχωρημένη ηλικία.
Το όνομά του συνδέεται με τη σταθερότητα, την πνευματικότητα και την αφοσίωση στις αξίες της Εκκλησίας.
Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa
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