Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Βρείτε «με ένα κλικ» πού είναι ο φάκελος

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Συναλλαγές με το Δημόσιο

Βρείτε «με ένα κλικ» πού είναι ο φάκελος

• Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους, σε πραγματικό χρόνο, την πορεία όλων των αιτήσεών τους προς το Δημόσιο

• Η πλατφόρμα politis.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημόσιων φορέων, των οργανισμών και των δήμων

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Στις πολυκατοικίες

Ανακαινίσεις χωρίς εντάσεις

• Τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται άδεια

• Πώς θα αποφύγετε τις τριβές με τους συνιδιοκτήτες

• Τι πρέπει να ελέγξετε πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία

Οδηγός με 15+3 ερωτήσεις και απαντήσεις

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Ελληνικός Στρατός

Κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες

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autoNEA

Τα νέα μοντέλα που ξεχνούν… τα βενζινάδικα

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Ποιοι είναι

Οι σκιώδεις υπουργοί του ΠΑΣΟΚ

• Ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους

• Συμμετέχουν βουλευτές, τεχνοκράτες και μέλη της διεύρυνσης

• Ονόματα – εκπλήξεις

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Πολιτικό παρασκήνιο

Ερχονται μικρές αλλαγές στο Υπουργικό

Και νέο αίτημα κλήτευσης του Ντίλιαν

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Ευαλωτότητα

Μπορείς να τη διαγνώσεις και να την προλάβεις

• Για παράδειγμα τι να κάνετε αν πέφτετε εύκολα

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Ουκρανικό

Βήμα προσέγγισης από Πούτιν – Ζελένσκι

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Δράση για παιδιά

Καλοκαίρι στις αυλές των σχολείων στην Αθήνα

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Μαριάν Σατραπί

1969 – 2026

Η αντίσταση στο καθεστώς του Ιράν και η «Περσέπολις»

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ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Σουηδία – Ελλάδα 2-2

Με αλλαγές σε τακτική και πρόσωπα

Moυντιάλ 2026

Οταν η νέα γενιά παίρνει τη σκυτάλη