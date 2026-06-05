Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Βρείτε «με ένα κλικ» πού είναι ο φάκελος
Συναλλαγές με το Δημόσιο • Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους, σε πραγματικό χρόνο, την πορεία όλων των αιτήσεών τους
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Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
Συναλλαγές με το Δημόσιο
Βρείτε «με ένα κλικ» πού είναι ο φάκελος
• Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους, σε πραγματικό χρόνο, την πορεία όλων των αιτήσεών τους προς το Δημόσιο
• Η πλατφόρμα politis.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημόσιων φορέων, των οργανισμών και των δήμων
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Στις πολυκατοικίες
Ανακαινίσεις χωρίς εντάσεις
• Τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται άδεια
• Πώς θα αποφύγετε τις τριβές με τους συνιδιοκτήτες
• Τι πρέπει να ελέγξετε πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία
Οδηγός με 15+3 ερωτήσεις και απαντήσεις
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Ελληνικός Στρατός
Κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες
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autoNEA
Τα νέα μοντέλα που ξεχνούν… τα βενζινάδικα
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Ποιοι είναι
Οι σκιώδεις υπουργοί του ΠΑΣΟΚ
• Ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους
• Συμμετέχουν βουλευτές, τεχνοκράτες και μέλη της διεύρυνσης
• Ονόματα – εκπλήξεις
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Πολιτικό παρασκήνιο
Ερχονται μικρές αλλαγές στο Υπουργικό
Και νέο αίτημα κλήτευσης του Ντίλιαν
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Ευαλωτότητα
Μπορείς να τη διαγνώσεις και να την προλάβεις
• Για παράδειγμα τι να κάνετε αν πέφτετε εύκολα
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Ουκρανικό
Βήμα προσέγγισης από Πούτιν – Ζελένσκι
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Δράση για παιδιά
Καλοκαίρι στις αυλές των σχολείων στην Αθήνα
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Μαριάν Σατραπί
1969 – 2026
Η αντίσταση στο καθεστώς του Ιράν και η «Περσέπολις»
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ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Σουηδία – Ελλάδα 2-2
Με αλλαγές σε τακτική και πρόσωπα
Moυντιάλ 2026
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