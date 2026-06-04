Το προσχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ έχει αδιευκρίνιστα στοιχεία, λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ

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Σε συνέντευξή του στην ιρανική τηλεόραση, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, σύμβουλος του αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υποστηρίζει ότι το τρέχον προσχέδιο του Μνημονίου Συνεργασίας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου έχει ασάφειες που πρέπει να διευκρινιστούν.

Η δήλωση γίνεται ένα 24ωρο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ διακήρυττε από τον Λευκό Οίκο ότι η συμφωνία είναι πολύ κοντά. Ίσως να υπογραφεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τον Μοχσέν Ρεζάι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να πιέσει το Ιράν να αποδεχτεί αυτούς τους όρους και να διατηρήσει τους όρους της Τεχεράνης σε ασαφή κατάσταση.

🔴 BREAKING: The current draft of the MoU being negotiated to end the war between Iran and the United States has ambiguities that have to be clarified, Mohsen Rezaei, an advisor to Iran’s supreme leader, tells state TV. Rezaei said US President Donald Trump wants to pressure… pic.twitter.com/sg2qUq5MsS — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 4, 2026



Ο Μοχσέν Ρεζαΐ είναι σύμβουλος του Ιρανού ηγέτη για στρατιωτικά θέματα.

Αισιοδοξία στις ΗΠΑ

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είπε κατά την ακρόασή του στο Κογκρέσο, ότι βλέπει «προοπτική» για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν.

«Υπάρχει η προοπτική μπροστά μας, η οποία θα μπορούσε να συμβεί σήμερα, θα μπορούσε να συμβεί αύριο, θα μπορούσε να συμβεί την επόμενη εβδομάδα. Για πρώτη φορά, σίγουρα στη μνήμη μου, συμφώνησαν να διαπραγματευτούν πτυχές του πυρηνικού τους προγράμματος που μόλις πριν από ένα μήνα, μόλις πριν από ένα χρόνο, αρνούνταν καν να αναφέρουν, πόσο μάλλον να συμμετάσχουν σε συζητήσεις», είπε.