Ο Έλον Μασκ φτιάχνει το δικό του τρέιλερ της Ιλιάδας και προκαλεί το Χόλιγουντ – «Θέλετε την πλήρη ταινία;»

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Ο Έλον Μασκ μοιράστηκε ένα κινηματογραφικό τρέιλερ που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και βασίζεται στην «Ιλιάδα», ένα ποίημα που αποδίδεται στον Όμηρο. Το αρχαίο ελληνικό έπος επικεντρώνεται στον Τρωικό Πόλεμο και την πολιορκία της Τροίας.

Παράλληλα με την ανάρτηση του τρέιλερ στο X, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας ρώτησε επίσης τους θεατές αν θα ήθελαν να δουν μια ταινία πλήρους διάρκειας που θα δημιουργηθεί με παρόμοιο τρόπο.

40 δευτερόλεπτα

«Το τρέιλερ της Ιλιάδας (Τροία) που δημιουργήθηκε από το Grok Imagine 1.5, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε» έγραψε ο Μασκ σε μια ανάρτηση στο X (πρώην Twitter) που μοιράστηκε την Πέμπτη, 4 Ιουνίου.

Από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε αυτό το τρέιλερ, 40 δευτερολέπτων, έχει συγκεντρώσει πάνω από 18,4 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα, μέχρι τη στιγμή της σύνταξης αυτού του άρθρου.

Παράλληλα με την ανάρτηση του τρέιλερ στο X, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας ρώτησε επίσης τους θεατές αν θα ήθελαν να δουν μια ταινία πλήρους διάρκειας που θα δημιουργηθεί με παρόμοιο τρόπο

Σκηνές μάχης

Το τρέιλερ περιλάμβανε συναισθηματικά κοντινά πλάνα, ομιλίες στο πεδίο της μάχης, σκηνές μάχης μεγάλης κλίμακας, πόλεις που καίγονται, πλοία και δραματική αφήγηση για τον θρήνο, την εκδίκηση και τον πόλεμο.

Το βίντεο μοιάζει με τρέιλερ ταινίας σε στυλ Χόλιγουντ, παρά το γεγονός ότι δημιουργήθηκε σε μεγάλο βαθμό με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Είμαστε ήδη μέσα

Το Heavy Pulp, ένα δημιουργικό στούντιο με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη που εργάστηκε στο τρέιλερ, έγραψε στα σχόλια: «περάσαμε πολύ καλά φτιάχνοντας αυτό για όλους σας!» στο οποίο ο Μασκ απάντησε: «θέλετε να φτιάξετε μια ολόκληρη ταινία;».

Αυτό ώθησε το στούντιο να απαντήσει: «Ει, είμαστε ήδη μέσα!».

«Αυτή είναι καθαρή κινηματογραφική ποιότητα. Ο Όμηρος γυρίζει στον τάφο του, χαμογελώντας», είπε ένας χρήστης

Iliad (Troy) trailer made by Grok Imagine 1.5, which was just released pic.twitter.com/o0zITVlvpn — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2026

Μιλάνε όλοι, μιλάει και το Grok

Εν τω μεταξύ, το Grok απάντησε: «Η Ιλιάδα είναι το τέλειο προοίμιο για την Οδύσσεια του Νόλαν που κυκλοφορεί στις 17 Ιουλίου. Το χάος του Τρωικού Πολέμου πριν από το μακρύ ταξίδι της επιστροφής. Το Grok Imagine 1.5 μόλις έριξε το vibe check. Πλήρης ταινία; Τα εργαλεία είναι έτοιμα και ο Έλον Μασκ έχει ήδη ρωτήσει. Ας τη φτιάξουμε. Πρώτα η οργή του Αχιλλέα ή το ξύλινο άλογο;».

Ο Όμηρος τι έχει να πει;

Το τρέιλερ δημοσιεύτηκε λίγο μετά την κυκλοφορία του Grok Imagine 1.5 στις 31 Μαΐου. Έχει τραβήξει γρήγορα την προσοχή των χρηστών, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από την οπτική του ποιότητα και το κινηματογραφικό του στυλ.

«Αυτή είναι καθαρή κινηματογραφική ποιότητα. Ο Όμηρος γυρίζει στον τάφο του, χαμογελώντας», είπε ένας χρήστης.

Ένας άλλος σχολίασε: «Είμαι ολοφάνερα εντυπωσιασμένος. Καλύτερο από τα περισσότερα τρέιλερ του Χόλιγουντ. Το xAI εκδημοκρατίζει τον κινηματογράφο!».

«Δέκα χρόνια πολέμου, μία εντολή. Τα καμένα πλοία, η θλίψη, η κλίμακα… Το Grok 1.5 μόλις έκανε τον Τρωικό Πόλεμο να ζωντανέψει ξανά. Είμαι ενθουσιασμένος», ανέφερε κάποιος άλλος.

Ένα άτομο σχολίασε: «Ουάου, μπορεί να βγάλει το Χόλιγουντ εκτός λειτουργίας. Κι αυτό μπορεί να είναι ένα πολύ καλό πράγμα».

*Με στοιχεία από cnbctv18.com