magazin
Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
magazin

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Έλον Μασκ φτιάχνει το δικό του τρέιλερ της Ιλιάδας και προκαλεί το Χόλιγουντ – «Θέλετε την πλήρη ταινία;»
Fizz 04 Ιουνίου 2026, 20:40

Ο Έλον Μασκ φτιάχνει το δικό του τρέιλερ της Ιλιάδας και προκαλεί το Χόλιγουντ – «Θέλετε την πλήρη ταινία;»

Ο Έλον Μασκ παρουσιάζει στο X το τρέιλερ της «Ιλιάδας» που δημιουργήθηκε με το Grok Imagine 1.5 και ρωτά: «Θέλετε την πλήρη ταινία;». Το Χόλιγουντ αναστενάζει.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Άσκηση: Ποιο είδος χαρίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής;

Άσκηση: Ποιο είδος χαρίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Έλον Μασκ μοιράστηκε ένα κινηματογραφικό τρέιλερ που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και βασίζεται στην «Ιλιάδα», ένα ποίημα που αποδίδεται στον Όμηρο. Το αρχαίο ελληνικό έπος επικεντρώνεται στον Τρωικό Πόλεμο και την πολιορκία της Τροίας.

Παράλληλα με την ανάρτηση του τρέιλερ στο X, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας ρώτησε επίσης τους θεατές αν θα ήθελαν να δουν μια ταινία πλήρους διάρκειας που θα δημιουργηθεί με παρόμοιο τρόπο.

40 δευτερόλεπτα

«Το τρέιλερ της Ιλιάδας (Τροία) που δημιουργήθηκε από το Grok Imagine 1.5, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε» έγραψε ο Μασκ σε μια ανάρτηση στο X (πρώην Twitter) που μοιράστηκε την Πέμπτη, 4 Ιουνίου.

Από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε αυτό το τρέιλερ, 40 δευτερολέπτων, έχει συγκεντρώσει πάνω από 18,4 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα, μέχρι τη στιγμή της σύνταξης αυτού του άρθρου.

Παράλληλα με την ανάρτηση του τρέιλερ στο X, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας ρώτησε επίσης τους θεατές αν θα ήθελαν να δουν μια ταινία πλήρους διάρκειας που θα δημιουργηθεί με παρόμοιο τρόπο

Μασκ

Photo: X

Σκηνές μάχης

Το τρέιλερ περιλάμβανε συναισθηματικά κοντινά πλάνα, ομιλίες στο πεδίο της μάχης, σκηνές μάχης μεγάλης κλίμακας, πόλεις που καίγονται, πλοία και δραματική αφήγηση για τον θρήνο, την εκδίκηση και τον πόλεμο.

Το βίντεο μοιάζει με τρέιλερ ταινίας σε στυλ Χόλιγουντ, παρά το γεγονός ότι δημιουργήθηκε σε μεγάλο βαθμό με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Είμαστε ήδη μέσα

Το Heavy Pulp, ένα δημιουργικό στούντιο με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη που εργάστηκε στο τρέιλερ, έγραψε στα σχόλια: «περάσαμε πολύ καλά φτιάχνοντας αυτό για όλους σας!» στο οποίο ο Μασκ απάντησε: «θέλετε να φτιάξετε μια ολόκληρη ταινία;».

Αυτό ώθησε το στούντιο να απαντήσει: «Ει, είμαστε ήδη μέσα!».

«Αυτή είναι καθαρή κινηματογραφική ποιότητα. Ο Όμηρος γυρίζει στον τάφο του, χαμογελώντας», είπε ένας χρήστης

Μιλάνε όλοι, μιλάει και το Grok

Εν τω μεταξύ, το Grok απάντησε: «Η Ιλιάδα είναι το τέλειο προοίμιο για την Οδύσσεια του Νόλαν που κυκλοφορεί στις 17 Ιουλίου. Το χάος του Τρωικού Πολέμου πριν από το μακρύ ταξίδι της επιστροφής. Το Grok Imagine 1.5 μόλις έριξε το vibe check. Πλήρης ταινία; Τα εργαλεία είναι έτοιμα και ο Έλον Μασκ έχει ήδη ρωτήσει. Ας τη φτιάξουμε. Πρώτα η οργή του Αχιλλέα ή το ξύλινο άλογο;».

Ο Όμηρος τι έχει να πει;

Το τρέιλερ δημοσιεύτηκε λίγο μετά την κυκλοφορία του Grok Imagine 1.5 στις 31 Μαΐου. Έχει τραβήξει γρήγορα την προσοχή των χρηστών, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από την οπτική του ποιότητα και το κινηματογραφικό του στυλ.

«Αυτή είναι καθαρή κινηματογραφική ποιότητα. Ο Όμηρος γυρίζει στον τάφο του, χαμογελώντας», είπε ένας χρήστης.

Ένας άλλος σχολίασε: «Είμαι ολοφάνερα εντυπωσιασμένος. Καλύτερο από τα περισσότερα τρέιλερ του Χόλιγουντ. Το xAI εκδημοκρατίζει τον κινηματογράφο!».

«Δέκα χρόνια πολέμου, μία εντολή. Τα καμένα πλοία, η θλίψη, η κλίμακα… Το Grok 1.5 μόλις έκανε τον Τρωικό Πόλεμο να ζωντανέψει ξανά. Είμαι ενθουσιασμένος», ανέφερε κάποιος άλλος.

Ένα άτομο σχολίασε: «Ουάου, μπορεί να βγάλει το Χόλιγουντ εκτός λειτουργίας. Κι αυτό μπορεί να είναι ένα πολύ καλό πράγμα».

*Με στοιχεία από cnbctv18.com

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Economy
Ακρίβεια: Γιατί οι διεθνείς κρίσεις περνούν πιο γρήγορα στις ελληνικές τιμές

Ακρίβεια: Γιατί οι διεθνείς κρίσεις περνούν πιο γρήγορα στις ελληνικές τιμές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Άσκηση: Ποιο είδος χαρίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής;

Άσκηση: Ποιο είδος χαρίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής;

Business
Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

inWellness
Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση
Έρευνα 04.06.26

Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση

Η αβεβαιότητα μέσα σε μια σχέση μπορεί να επηρεάζει έντονα τον τρόπο που επικοινωνούν οι σύντροφοι στην καθημερινότητά τους, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύνταξη
Τα superfoods του καλοκαιριού
Διατροφή 04.06.26

Τα superfoods του καλοκαιριού

Αυτά είναι οκτώ superfoods΄που δεν πρέπει να λείπουν από την καλοκαιρινή διατροφή μας

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Σαμπρίνα Κάρπεντερ: «Φοβάμαι για τη ζωή μου» – Ο εμμονικός stalker, τα ασφαλιστικά μέτρα και ο τρόμος
Stalker 04.06.26

Σαμπρίνα Κάρπεντερ: «Φοβάμαι για τη ζωή μου» – Ο εμμονικός stalker, τα ασφαλιστικά μέτρα και ο τρόμος

Σε κατάσταση σοκ και διαρκούς φόβου για την προσωπική της ασφάλεια βρίσκεται η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, μετά από σειρά άκρως ανησυχητικών περιστατικών παρενόχλησης στο σπίτι της στο Λος Άντζελες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τζένιφερ Άνιστον συναντά ξανά την Λίζα Κούντροου
Φιλαράκια, κυριολεκτικά 03.06.26

Γέλια, κλάματα και άπλετη συγκίνηση - Η Τζένιφερ Άνιστον συναντά ξανά την Λίζα Κούντροου

Η συγκίνηση φυσικά δεν έλειψε από τη συνάντησή τους, ιδιαίτερα όταν η Λίζα Κούντροου αποκάλυψε ότι η τελευταία σεζόν του «The Comeback» γυρίστηκε στο ίδιο πλατό με το «Friends».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άγγελος Αντωνόπουλος: Το συγκινητικό αντίο της Finos Film – «Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου»
Αντίο 03.06.26

Άγγελος Αντωνόπουλος: Το συγκινητικό αντίο της Finos Film – «Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου»

«Θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο του, το ήθος του, τον ακέραιο χαρακτήρα του και την ανθρωπιά του» γράφει η Finos Film στον δικό της αποχαιρετισμό στον Άγγελο Αντωνόπουλο

Σύνταξη
O Ρούπερτ Έβερετ «σχεδόν κατέστρεψε το σώμα του» για το Χόλιγουντ
«Τόσο βαρετό» 03.06.26

O Ρούπερτ Έβερετ «σχεδόν κατέστρεψε το σώμα του» για το Χόλιγουντ

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Guardian, ο Ρούπερτ Έβερετ μίλησε για το πώς η εμμονική αναζήτησή του για «μυς» στη δεκαετία του '90, άφησε το σώμα του πληγωμένο και, σακατεμένο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Για άλλη μια χρονιά στη Μύκονο ο Μάικλ Τζόρνταν με το πολυτελές ιδιωτικό του τζετ
Φωτογραφία 03.06.26

Για άλλη μια χρονιά στη Μύκονο ο Μάικλ Τζόρνταν με το πολυτελές ιδιωτικό του τζετ

Το ιδιωτικό αεροσκάφος του Μάικλ Τζόρνταν εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, πυροδοτώντας σενάρια ότι ο θρύλος του NBA βρίσκεται ξανά στο νησί για τις καλοκαιρινές του διακοπές

Σύνταξη
«Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση» – Η Σεμίνα Διγενή για τον Νάσο Αθανασίου και τους «3 στον Αέρα»
Αντίο! 03.06.26

«Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση» - Η Σεμίνα Διγενή για τον Νάσο Αθανασίου και τους «3 στον Αέρα»

Η συγκινητική ανάρτηση της Σεμίνας Διγενή για τον Νάσο Αθανασίου, με τον οποίο συνεργάστηκε σε μια από τις θρυλικές εκπομπές της τηλεόρασης, «3 στον Αέρα».

Σύνταξη
Ηθοποιός του How I Met Your Mother καταδικάστηκε σε ισόβια για απόπειρα δολοφονίας πρώην συντρόφου του
Fizz 03.06.26

Ηθοποιός του How I Met Your Mother καταδικάστηκε σε ισόβια για απόπειρα δολοφονίας πρώην συντρόφου του

Ο ηθοποιός Νικ Πασκουάλ κρίθηκε ένοχος για την αιματηρή επίθεση σε βάρος της μακιγιέζ Άλι Σίχορν το 2024 και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα εξέτασης για αποφυλάκιση μετά από 32 χρόνια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Υπήρξα ανόητος» – Όταν η Κάρε Ότις τραυματίστηκε από όπλο που είχε κρύψει ο Μίκι Ρουρκ στην τσάντα της
Μετανιωμένος 03.06.26

«Υπήρξα ανόητος» - Όταν η Κάρε Ότις τραυματίστηκε από όπλο που είχε κρύψει ο Μίκι Ρουρκ στην τσάντα της

Ο Μίκι Ρουρκ και η Κάρε Ότις ήταν ένα «άγριο» δίδυμο των 90s. Μια πρόσφατη ανάρτηση του πρώην πυγμάχου και ηθοποιού μας στέλνει ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, σε έναν βαθιά κινηματογραφικό έρωτα που κύλισε στην παρακμή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα μετά τη συνέντευξή της στο BBC
Fizz 03.06.26

Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα λίγες μέρες μετά την περιβόητη συνέντευξή της στο BBC - Ο Γουίλιαμ, ο Χάρι και οι άλλες γυναίκες

Η συνέντευξη της Νταϊάνα στην εκπομπή Panorama του BBC, ταρακούνησε το Παλάτι και οδήγησε στο επίσημο διαζύγιο της «πριγκίπισσας του λαού» με τον Κάρολο μετά από εντολή της βασίλισσας Ελισάβετ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Η ζωή με δοκίμασε» – Ο Τζον Τραβόλτα αναζητά το «θετικό» μετά την απώλεια της γυναίκας και του γιου του
Σθένος 03.06.26

«Η ζωή με δοκίμασε» - Ο Τζον Τραβόλτα αναζητά το «θετικό» μετά την απώλεια της γυναίκας και του γιου του

Ο Τζον Τραβόλτα δηλώνει ότι «η ζωή με έβαλε σε δοκιμασία», αλλά αναζητά το «θετικό» μετά την αφιέρωση της νέας του ταινίας στη σύζυγό του και τον γιο του που έχουν φύγει από τη ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εκπαιδευτικοί: Γιατί γυρίζουν την πλάτη στο δημόσιο σχολείο – Ο αριθμός «καμπανάκι»
Τα στοιχεία 04.06.26

Εκπαιδευτικοί σε απόγνωση - Γιατί γυρίζουν την πλάτη στο δημόσιο σχολείο - Ο αριθμός «καμπανάκι»

Εκπαιδευτικοί σε τροχιά… εξόδου. Η πρόσφατη ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αντανακλά μια πραγματικότητα που δύσκολα μπορεί να κρυφτεί κάτω από το χαλί. Χαμηλοί μισθοί και κόστος στέγασης οι βασικοί λόγοι που απομακρύνουν δεκάδες χιλιάδες νέους επιστήμονες από τη συγκεκριμένη επαγγελματική επιλογή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έκρηξη της ζήτησης για τα ηλεκτρικά SUV – Γιατί αποτελεί πρόβλημα για το κλίμα, την υγεία και την ισότητα
Νέα έρευνα 04.06.26

Έκρηξη της ζήτησης για τα ηλεκτρικά SUV – Γιατί αποτελεί πρόβλημα για το κλίμα, την υγεία και την ισότητα

Αν όλα τα SUV αποτελούσαν μια χώρα, θα ήταν μία από τις πέντε μεγαλύτερες πηγές εκπομπών CO₂ στον κόσμο - Τι προβλέπει το πλαίσιο «Αvoid - Shift - Improve»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αποθέωση για τον Έλιοτ Άντερσον – «Μπορεί να κάνει την διαφορά για την Αγγλία στο Μουντιάλ»
On Field 04.06.26

Αποθέωση για τον Έλιοτ Άντερσον – «Μπορεί να κάνει την διαφορά για την Αγγλία στο Μουντιάλ»

Η αγγλική ιστοσελίδα Goal.com έκανε αφιέρωμα στον 23χρονο άσο της Νότιγχαμ Φόρεστ, αναφέροντας πως τα «λιοντάρια» στηρίζουν πολλά πάνω του για κατάκτηση του Μουντιάλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης
Από τη Ν. Ιωνία 04.06.26

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «αποτυχημένο με την ακρίβεια», μιλώντας σε συγκέντρωση στη Νέα Ιωνία. «Θα καταργήσουμε το άρθρο 86», τόνισε.

Σύνταξη
Καιρός: Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία – Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Ελλάδα 04.06.26

Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία - Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Άλλαξε πρόσωπο ο καιρός. Ισχυρές καταιγίδες σε Ήπειρο και Μακεδονία. Στα 55 mm έφτασε το μέγιστο ύψος υετού. Περισσότερες από 11.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις από τις καταιγίδες της Πέμπτης.

Σύνταξη
Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής – Αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ
Αλλαγή σκηνικού 04.06.26

Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής – Αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αποτυπώνει το πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Οικογένεια καταγγέλλει ότι δικηγόρος την εξαπάτησε με τον εξωδικαστικό και έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό
Ελλάδα 04.06.26

Οικογένεια καταγγέλλει ότι δικηγόρος την εξαπάτησε με τον εξωδικαστικό και έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό

Τι καταγγέλλει στο in η οικογένεια που έμεινε στο δρόμο - Αρνείται τις κατηγορίες η δικηγόρος και μέσω του in δίνει τη δική της απάντηση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Παναθηναϊκός: «Αγώνας δρόμου» από Σλούκα και Ρογκαβόπουλο για τον δεύτερο τελικό
Μπάσκετ 04.06.26

Παναθηναϊκός: «Αγώνας δρόμου» από Σλούκα και Ρογκαβόπουλο για τον δεύτερο τελικό

Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος «έβγαλαν» μέρος του προγράμματος την Πέμπτη (4/6) και μένει να δούμε αν θα τεθούν στη διάθεση του Αταμάν για τον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL την Παρασκευή.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Κυβερνητική ανικανότητα για το Ταμείο Ανάκαμψης – Το 63% των μέτρων εκτός αρχικού στόχου
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

ΠΑΣΟΚ: Κυβερνητική ανικανότητα για το Ταμείο Ανάκαμψης – Το 63% των μέτρων εκτός αρχικού στόχου

Βολές από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Γερουλάνο, για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης - «Το 'Ελλάδα 2.0' είναι ένα έργο που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ», τονίζει

Σύνταξη
Φονικό στα Τρίκαλα: Τα αδέλφια είχαν παλιά διαμάχη – «Τον είδα μέσα στα αίματα», είπε αυτόπτης μάρτυρας
Σοκ 04.06.26

Φονικό στα Τρίκαλα: Τα αδέλφια είχαν παλιά διαμάχη – «Τον είδα μέσα στα αίματα», είπε αυτόπτης μάρτυρας

Τα δύο αδέρφια είχαν χρόνιες διαφορές και οι τσακωμοί τους ήταν συχνοί - «Άκουσα ένα δυνατό μπαμ! Σαν να έσκασε κάτι δίπλα μου…», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

Σύνταξη
Ανθέα Σίλμπερτ – Ένα αντίο στην Ελληνίδα, πρωτοπόρο ενδυματολόγο του Χόλιγουντ που έντυσε το Μωρό της Ρόζμαρι
Ζούσε στη Σκιάθο 04.06.26

Ανθέα Σίλμπερτ - Ένα αντίο στην Ελληνίδα, πρωτοπόρο ενδυματολόγο του Χόλιγουντ που έντυσε το Μωρό της Ρόζμαρι

Η Ανθέα Σίλμπερτ (το γένος Γιαννακούρου) ενδυματολόγος των ταινιών «Το μωρό της Ρόζμαρι», «Τσάιναταουν» και «Η Γνωριμία της Σάρκας», απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πότε λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα
Τα πρόστιμα 04.06.26

Πότε λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Με τον νέο νόμο 5182/2026, το θεσμικό πλαίσιο αλλάζει εκ βάθρων, επιφέροντας ανατροπές στους υπόχρεους, νέες εξαιρέσεις για τις αγροτικές εκτάσεις, αλλά και αυστηρούς ελέγχους που θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περιόδου στις 31 Οκτωβρίου

Σύνταξη
LIVE: Σουηδία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 04.06.26

LIVE: Σουηδία – Ελλάδα

LIVE: Σουηδία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα σε Σουηδία και Ελλάδα. Τηλεοπτικά από Alpha.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Αγωνία για παιδιά της 39χρονης – Δεν μπορεί να τα αναλάβει η θεία τους
Ελλάδα 04.06.26

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Αγωνία για παιδιά της 39χρονης – Δεν μπορεί να τα αναλάβει η θεία τους

Οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν τη νύχτα που ο πατέρας τους δολοφόνησε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα τους είχαν χορηγηθεί ηρεμιστικά για να μην ξυπνήσουν.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Συμβόλαιο εκτέλεσης» και οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσής της καταγγέλλει η Τυχεροπούλου
Ελλάδα 04.06.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Συμβόλαιο εκτέλεσης» και οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσής της καταγγέλλει η Τυχεροπούλου

Σοβαρές καταγγελίες περί «συμβολαίου εκτέλεσης» και μεθοδευμένης προσπάθειας απονομιμοποίησης και παγίδευσής της διατυπώνει η Παρασκευή Τυχεροπούλου, μέσω του δικηγόρου της Αντώνη Βαγιάνου, με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια σε ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Φοιτητικές διαδηλώσεις και επεισόδια – Έβαλαν φωτιά έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό
Κόσμος 04.06.26

Φοιτητές διαδηλώνουν στις Βρυξέλλες - Έβαλαν φωτιά έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναφέρθηκαν αρκετά περιστατικά σε όλες τις Βρυξέλλες, αλλά κυρίως στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας αναστάτωση σε τμήματα του δικτύου του μετρό

Σύνταξη
Τα άγνωστα, πολύτιμα σχέδια του Τζον Λένον για το «She Said So»
Τέχνη 04.06.26

Δείτε τα σπάνια σχέδια του Τζον Λένον - «Ήμασταν σε ένα μπαρ στο Λονδίνο και ζωγραφίζαμε στις χαρτοπετσέτες»

Η πολύτιμη συλλογή από πολύχρωμα σχέδια δημιουργήθηκε από τους Τζον Λένον και Στίβεν Φ. Βερόνα, και σε κάθε ένα από αυτά εμφανίζεται μια λέξη από το hit των Beatles «I Feel Fine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
Cookies