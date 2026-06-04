Γιατί η Ντούα Λίπα θέλησε να παντρευτεί σε ένα μαφιόζικο παλάτι της Σικελίας;

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Πώς καταλήφθηκε από τη μαφία το παλάτι στη Σικελία όπου θα παντρευτεί η Ντούα Λίπα με τον καλό της, Κάλουμ Τέρνερ, μετά τον κλειστό γάμο που τελέστηκε το περασμένο σαββατοκύριακο στο Λονδίνο;

Ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή

Τη δεκαετία του 1980, το μεγαλοπρεπές παλάτι του 18ου αιώνα στα περίχωρα του Παλέρμο προσέλκυσε τη σικελική μαφία, η οποία άφησε έναν αγριόχοιρο να τρέχει ελεύθερος στην αίθουσα χορού του και έκλεψε ένα άγαλμα από τον κήπο με ελικόπτερο.

Σήμερα, οι μαφιόζοι έχουν φύγει και η Villa Valguarnera στη Μπαγκερία έχει τραβήξει το ενδιαφέρον πιο αξιοσέβαστων πελατών. Αυτό το Σαββατοκύριακο, η έπαυλη αναμένεται να φιλοξενήσει τον γάμο της Βρετανίδας με αλβανική καταγωγή τραγουδίστριας Ντούα Λίπα και του νέου συζύγου της, του ηθοποιού Κάλουμ Τέρνερ, για ένα τριήμερο σικελικό πάρτι που αναμένεται να ξεπεράσει τον γάμο του Μάικλ Κορλεόνε στο «Ο Νονός».

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ χαλαρώνουν στη Σικελία ετοιμάζοντας το τριήμερο γαμήλιο γλέντι τους

Προπύργιο για απαιτητικές διασημότητες

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, η Λίπα (30 ετών) και ο Τέρνερ (36 ετών), ο οποίος είναι υποψήφιος για τον ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ, θα συμβάλουν στο να εξαλειφθεί η επίμονη εικόνα της Μπαγκερία ως εστία της μαφίας και θα εδραιώσουν τη μεταμόρφωσή της σε πολιτιστικό προπύργιο για απαιτητικές διασημότητες.

«Η Μπαγκερία ανακάμπτει μετά από χρόνια κατά τα οποία ήταν γνωστή για τη μαφία και τη βία, και η Ντούα Λίπα συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία, φέρνοντας την πόλη στο προσκήνιο για έναν διαφορετικό λόγο» δήλωσε ο Φιλίπο Τριπόλι, δήμαρχος της πόλης.

Σήμερα, οι μαφιόζοι έχουν φύγει και η Villa Valguarnera στη Μπαγκερία έχει τραβήξει το ενδιαφέρον πιο αξιοσέβαστων πελατών

Ερωτεύτηκαν την πόλη

Μετά από έναν διακριτικό γάμο στο Old Marylebone Town Hall στο Λονδίνο την περασμένη Κυριακή, το ζευγάρι αναμένεται να επισκεφθεί το Παλέρμο το Σαββατοκύριακο που έρχεται, αφού ερωτεύτηκαν την πόλη κατά τη διάρκεια των διακοπών τους το περασμένο καλοκαίρι.

Θα μείνουν στη Villa Igiea, ένα ξενοδοχείο όπου κάποτε φιλοξενήθηκαν ο Εδουάρδος VII και ο Γεώργιος V, και έχουν κλείσει δύο ορόφους.

Το πρώτο τους πάρτι θα γίνει την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, στο Palazzo Valguarnera-Gangi στο Παλέρμο, όπου γυρίστηκε η θρυλική σκηνή της αίθουσας χορού στην ταινία «Ο Λεοπάρδαλης» του 1963, με τον Μπαρτ Λάνκαστερ και τον Αλέν Ντελόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα τους συνοδεύσουν δεκάδες άλλες διασημότητες, μεταξύ των οποίων η τραγουδίστρια Charli XCX και ο Σερ Έλτον Τζον.

Τελικά, η μαφία εκδιώχθηκε από τη Villa Valguarnera από την ιδιοκτήτριά της, τη Βιτόρια Αλιάτα ντι Βιλαφράνκα, μια Ιταλίδα πριγκίπισσα που εξέδωσε την πρώτη ιταλική μετάφραση του έργου του Τόλκιν «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» όταν ήταν 16 ετών

Σημείο συνάντησης της διανόησης

Το βράδυ του Σαββάτου, η Λίπα και ο Τέρνερ αναμένεται να κατευθυνθούν προς τη γειτονική Μπαγκερία, όπου η Villa Valguarnera προσφέρει θέα στον Κόλπο του Παλέρμο και 37 στρέμματα διαμορφωμένων κήπων, συμπεριλαμβανομένου κι ενός κοπαδιού προβάτων.

Κάποτε σημείο συνάντησης της διανόησης του Παλέρμο, η βίλα έχει φιλοξενήσει συγγραφείς όπως ο Γκαίτε και ο Σταντάλ.

Ωστόσο, προσέλκυσε την προσοχή των αφεντικών της Κόζα Νόστρα, οι οποίοι μετακόμισαν εκεί τη δεκαετία του 1980, αφήνοντας ένα αγριογούρουνο να τρέχει ελεύθερο στην αίθουσα χορού και μεταφέροντας αεροπορικώς ένα άγαλμα του Κύκλωπα από τον κήπο, στο πλαίσιο ενός αποτυχημένου σχεδίου να μετατρέψουν το κτίριο σε καζίνο.

Το «Τρίγωνο του Θανάτου»

Καθώς η μαφία έβγαζε μια περιουσία από την ανεξέλεγκτη οικοδομική δραστηριότητα στη Σικελία, γύρω από τη βίλα ξεφύτρωσαν άχαρα τσιμεντένια κτίρια.

Εκείνη την εποχή, η Μπαγκερία αποτελούσε μέρος του λεγόμενου «Τριγώνου του Θανάτου» της Σικελίας, λόγω του μεγάλου αριθμού δολοφονιών που διαπράττονταν από τη μαφία.

Θεωρείτο, δε, ασφαλές καταφύγιο για τους ηγέτες της μαφίας , Μπερνάρντο Προβεντσάνο και Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, ενώ αυτοί ήταν φυγάδες.

Τελικά, η μαφία εκδιώχθηκε από τη Villa Valguarnera από την ιδιοκτήτριά της, τη Βιτόρια Αλιάτα ντι Βιλαφράνκα, μια Ιταλίδα πριγκίπισσα που εξέδωσε την πρώτη ιταλική μετάφραση του έργου του Τόλκιν «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» όταν ήταν 16 ετών, πριν γίνει συγγραφέας ειδικευμένη σε θέματα της Μέσης Ανατολής.

Οι οικογένειες της μαφίας αποδεκατίστηκαν

Σήμερα, σε ηλικία 76 ετών, εξακολουθεί να νοικιάζει τη βίλα. Η αφοσίωσή της στη συντήρηση του ακινήτου ενέπνευσε μια διαφήμιση της Dolce & Gabbana, στην οποία οι σχεδιαστές επέλεξαν τη Σοφία Λόρεν να την υποδυθεί.

Η αναγέννηση του ακινήτου συνέπεσε με την ανάκαμψη της Μπαγκερία μετά τη μαζική καταστολή των δραστηριοτήτων της Κόζα Νόστρα τη δεκαετία του 1990, κατά την οποία οι οικογένειες της πόλης, που κάποτε κυριαρχούσαν στη μαφία, αποδεκατίστηκαν από τις συλλήψεις.

Κάθε χρόνο, μια πορεία κατά της μαφίας περνάει μπροστά από τη Villa Valguarnera για να υπενθυμίζει στους νέους της περιοχής τις φρικιαστικές δολοφονίες που έζησαν οι γονείς τους

Αλλαγή σκηνικού

Το 2021, ο βετεράνος αρχηγός της Μπαγκερία, Μαξιμιλιάνο Φικάνο, ακούστηκε σε μια τηλεφωνική παρακολούθηση της αστυνομίας να καυχιέται ότι «το Παλέρμο έκανε πάντα ό,τι του έλεγε η Μπαγκερία» λίγο πριν συλληφθεί και φυλακιστεί.

Ο δήμαρχος Τριπόλι δήλωσε: «Μερικές φορές η μαφία προσπαθεί να ξαναβγεί στην επιφάνεια, αλλά συλλαμβάνεται γρήγορα και έχει σημειωθεί εξέγερση από τις επιχειρήσεις ενάντια στην καταβολή χρημάτων για προστασία».

Τουριστικό σποτ

Κάθε χρόνο, μια πορεία κατά της μαφίας περνάει μπροστά από τη Villa Valguarnera για να υπενθυμίζει στους νέους της περιοχής τις φρικιαστικές δολοφονίες που έζησαν οι γονείς τους.

«Εδώ και χρόνια υπάρχει μια διαφορετική ατμόσφαιρα εδώ» είπε ο Τριπόλι, προσθέτοντας ότι τα επτά ακίνητα του Airbnb στην πόλη το 2007 έχουν αυξηθεί σε 200 σήμερα.

Καθώς η φήμη της πόλης ως κέντρου της μαφίας ξεθωριάζει, η Μπαγκερία διοργανώνει φεστιβάλ κινηματογράφου και γαστρονομίας, καθώς και εκθέσεις. «Η έλευση της Ντούα Λίπα εδώ βοηθάει αυτή τη διαδικασία», πρόσθεσε.

*Με στοιχεία από thetimes.com