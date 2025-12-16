Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον δολοφονημένο Ρομπ Ράινερ: «Πέθανε από τον θυμό που προκάλεσε στους άλλους»

Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνιας στις 14 Δεκεμβρίου, προκαλώντας σοκ στην κοινότητα του Χόλιγουντ και στους θαυμαστές του Ρομπ Ράινερ. Ωστόσο, η ανάρτηση του Τραμπ είχε εντελώς διαφορετικό τόνο από άλλες που μοιράστηκαν αφιερώματα στον αγαπημένο σκηνοθέτη –ο Τραμπ ήταν εχθρικός και ασεβής απέναντι στον θάνατο του ζεύγους.

«Κάτι πολύ λυπηρό συνέβη χθες το βράδυ στο Χόλιγουντ», έγραψε ο 79χρονος Τραμπ στο Truth Social. «Ο Ρομπ Ράινερ, ένας βασανισμένος, αγωνιζόμενος και κάποτε πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης και σταρ της κωμωδίας, απεβίωσε μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ, σύμφωνα με πληροφορίες λόγω της οργής που προκάλεσε σε άλλους με την τεράστια, αδιάλλακτη και ανίατη πάθησή του από μια ασθένεια που παραλύει το μυαλό, γνωστή ως “Σύνδρομο Τραμπ”».

«Ήταν γνωστό ότι είχε τρελάνει τους ανθρώπους με την οργισμένη εμμονή του για τον Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», συνέχισε ο ίδιος ο Τραμπ μιλώντας για τον εαυτό του στο τρίτο ενικό «με την προφανή παράνοιά του να φτάνει σε νέα ύψη καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ξεπέρασε όλους τους στόχους και τις προσδοκίες για μεγαλείο, και με τη Χρυσή Εποχή της Αμερικής να μας περιμένει, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Είθε ο Ρομπ και η Μισέλ να αναπαυτούν εν ειρήνη!».

«Ολισθαίνουμε προς τα κάτω»

Ο Ρομπ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 78 ετών, ασκούσε έντονη κριτική εναντίον του Τραμπ. Μόλις δύο μήνες πριν από το θάνατό του, έδωσε μια φλογερή συνέντευξη στον παρουσιαστή του MS Now, Αλί Βελσί, στην οποία είπε ότι το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ υπό τη δεύτερη θητεία του Τραμπ έμοιαζε «περισσότερο από την εποχή του Μακάρθι».

«Μη γελιέστε, έχουμε ελάχιστο χρόνο πριν αυτή η χώρα γίνει μια πλήρως αυταρχική χώρα και η δημοκρατία μας εγκαταλείψει εντελώς» συνέχισε ο Ρομπ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ συγκεντρώνει τα δύο μεγάλα πράγματα που χρειάζεται ένας αυταρχικός ηγέτης: «τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και τον στρατιωτικό έλεγχο των δρόμων».

«Βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή και ολισθαίνουμε προς τα κάτω με πολύ, πολύ γρήγορο ρυθμό, και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το σταματήσουμε» διευκρίνισε ο Ρομπ.

Στις 3:30 μ.μ. περίπου την Κυριακή, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες (LAFD) κλήθηκε σε ένα σπίτι για να παράσχει ιατρική βοήθεια. Κατά την άφιξή τους, βρήκαν έναν άνδρα και μια γυναίκα νεκρούς. Τα θύματα ήταν ο Ρομπ και η Μισέλ. Πηγές αναφέρουν στο People ότι τα πτώματα βρέθηκαν από την κόρη τους, Ρόμι.

Ο Νικ έχει μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα του με τον εθισμό

Πολλές πηγές κοντά στην οικογένεια έχουν δηλώσει στο People ότι ο γιος του διάσημου ζεύγους, ο Νικ, σκότωσε τους γονείς του. Το People ανέφερε νωρίς το πρωί της Δευτέρας ότι ο Νικ Ράινερ ανακρίθηκε από το Τμήμα Ληστειών-Ανθρωποκτονιών της Αστυνομίας του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τα αρχεία του Τμήματος Σερίφη του Λος Άντζελες, στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση με εγγύηση 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως έγινε γνωστό, στη συνέχεια, ο γιος του 78χρονου σκηνοθέτη, Νικ Ράινερ, κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες, κατηγορούμενος για κακούργημα, χωρίς ωστόσο ακόμα οι Αρχές να έχουν ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για τις δολοφονίες των γονιών του.

Ο Ρομπ και η Μισέλ γνωρίστηκαν όταν ο Ρομπ σκηνοθετούσε την ταινία «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» — μία από τις πολλές εμβληματικές ταινίες του. Παντρεύτηκαν το 1989 και απέκτησαν τρία παιδιά.

Ο 32χρονος Νικ έχει μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα του με τον εθισμό, ο οποίος ξεκίνησε στην εφηβεία του και τελικά τον οδήγησε στην αστεγία.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό People το 2016, ο Νικ είπε: «Τώρα, είμαι στο σπίτι για πολύ καιρό και έχω συνηθίσει πάλι να ζω στο Λος Άντζελες και να είμαι κοντά στην οικογένειά μου».

Σε μια δήλωση που έλαβε το Variety, η οικογένεια Ράινερ είπε: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ. Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την ξαφνική απώλεια και ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή».

*Με στοιχεία από people.com