Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον δολοφονημένο Ρομπ Ράινερ: «Πέθανε από τον θυμό που προκάλεσε στους άλλους»
Fizz 16 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον δολοφονημένο Ρομπ Ράινερ: «Πέθανε από τον θυμό που προκάλεσε στους άλλους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε μια ασεβή αντίδραση στον φρικτό θάνατο του σκηνοθέτη του Χόλιγουντ Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

Spotlight

Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνιας στις 14 Δεκεμβρίου, προκαλώντας σοκ στην κοινότητα του Χόλιγουντ και στους θαυμαστές του Ρομπ Ράινερ. Ωστόσο, η ανάρτηση του Τραμπ είχε εντελώς διαφορετικό τόνο από άλλες που μοιράστηκαν αφιερώματα στον αγαπημένο σκηνοθέτη –ο Τραμπ ήταν εχθρικός και ασεβής απέναντι στον θάνατο του ζεύγους.

«Κάτι πολύ λυπηρό συνέβη χθες το βράδυ στο Χόλιγουντ», έγραψε ο 79χρονος Τραμπ στο Truth Social. «Ο Ρομπ Ράινερ, ένας βασανισμένος, αγωνιζόμενος και κάποτε πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης και σταρ της κωμωδίας, απεβίωσε μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ, σύμφωνα με πληροφορίες λόγω της οργής που προκάλεσε σε άλλους με την τεράστια, αδιάλλακτη και ανίατη πάθησή του από μια ασθένεια που παραλύει το μυαλό, γνωστή ως “Σύνδρομο Τραμπ”».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη USA TODAY (@usatoday)


«Ήταν γνωστό ότι είχε τρελάνει τους ανθρώπους με την οργισμένη εμμονή του για τον Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», συνέχισε ο ίδιος ο Τραμπ μιλώντας για τον εαυτό του στο τρίτο ενικό «με την προφανή παράνοιά του να φτάνει σε νέα ύψη καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ξεπέρασε όλους τους στόχους και τις προσδοκίες για μεγαλείο, και με τη Χρυσή Εποχή της Αμερικής να μας περιμένει, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Είθε ο Ρομπ και η Μισέλ να αναπαυτούν εν ειρήνη!».

«Ήταν γνωστό ότι είχε τρελάνει τους ανθρώπους με την οργισμένη εμμονή του για τον Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», συνέχισε ο ίδιος ο Τραμπ μιλώντας για τον εαυτό του στο τρίτο ενικό

YouTube thumbnail

«Ολισθαίνουμε προς τα κάτω»

Ο Ρομπ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 78 ετών, ασκούσε έντονη κριτική εναντίον του Τραμπ. Μόλις δύο μήνες πριν από το θάνατό του, έδωσε μια φλογερή συνέντευξη στον παρουσιαστή του MS Now, Αλί Βελσί, στην οποία είπε ότι το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ υπό τη δεύτερη θητεία του Τραμπ έμοιαζε «περισσότερο από την εποχή του Μακάρθι».

«Μη γελιέστε, έχουμε ελάχιστο χρόνο πριν αυτή η χώρα γίνει μια πλήρως αυταρχική χώρα και η δημοκρατία μας εγκαταλείψει εντελώς» συνέχισε ο Ρομπ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ συγκεντρώνει τα δύο μεγάλα πράγματα που χρειάζεται ένας αυταρχικός ηγέτης: «τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και τον στρατιωτικό έλεγχο των δρόμων».

«Βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή και ολισθαίνουμε προς τα κάτω με πολύ, πολύ γρήγορο ρυθμό, και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το σταματήσουμε» διευκρίνισε ο Ρομπ.

Στις 3:30 μ.μ. περίπου την Κυριακή, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες (LAFD) κλήθηκε σε ένα σπίτι για να παράσχει ιατρική βοήθεια. Κατά την άφιξή τους, βρήκαν έναν άνδρα και μια γυναίκα νεκρούς. Τα θύματα ήταν ο Ρομπ και η Μισέλ. Πηγές αναφέρουν στο People ότι τα πτώματα βρέθηκαν από την κόρη τους, Ρόμι.

Μισέλ, Ρομπ και Νικ Ράινερ / Photo: REUTERS

Ο Νικ έχει μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα του με τον εθισμό

Πολλές πηγές κοντά στην οικογένεια έχουν δηλώσει στο People ότι ο γιος του διάσημου ζεύγους, ο Νικ, σκότωσε τους γονείς του. Το People ανέφερε νωρίς το πρωί της Δευτέρας ότι ο Νικ Ράινερ ανακρίθηκε από το Τμήμα Ληστειών-Ανθρωποκτονιών της Αστυνομίας του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τα αρχεία του Τμήματος Σερίφη του Λος Άντζελες, στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση με εγγύηση 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως έγινε γνωστό, στη συνέχεια, ο γιος του 78χρονου σκηνοθέτη, Νικ Ράινερ, κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες, κατηγορούμενος για κακούργημα, χωρίς ωστόσο ακόμα οι Αρχές να έχουν ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για τις δολοφονίες των γονιών του.

Ο Ρομπ και η Μισέλ γνωρίστηκαν όταν ο Ρομπ σκηνοθετούσε την ταινία «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» — μία από τις πολλές εμβληματικές ταινίες του. Παντρεύτηκαν το 1989 και απέκτησαν τρία παιδιά.

Ο 32χρονος Νικ έχει μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα του με τον εθισμό, ο οποίος ξεκίνησε στην εφηβεία του και τελικά τον οδήγησε στην αστεγία.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό People το 2016, ο Νικ είπε: «Τώρα, είμαι στο σπίτι για πολύ καιρό και έχω συνηθίσει πάλι να ζω στο Λος Άντζελες και να είμαι κοντά στην οικογένειά μου».

Σε μια δήλωση που έλαβε το Variety, η οικογένεια Ράινερ είπε: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ. Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την ξαφνική απώλεια και ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή».

*Με στοιχεία από people.com 

Business
Εταιρείες – ζόμπι: Γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός νέου κύματος μετά την κρίση

Εταιρείες – ζόμπι: Γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός νέου κύματος μετά την κρίση

Vita.gr
«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

Macro
Προϋπολογισμός 2026: Ο τελευταίος του Ταμείου Ανάκαμψης

Προϋπολογισμός 2026: Ο τελευταίος του Ταμείου Ανάκαμψης

inWellness
inTown
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Stream magazin
Κλιφ Ρίτσαρντ: Ο βρετανός θρύλος του rock ‘n’ roll διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη
«Να ελεγχόμαστε» 16.12.25

Κλιφ Ρίτσαρντ: Ο βρετανός θρύλος του rock ‘n’ roll διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη

«Δεν είχε εξαπλωθεί και δεν είχε προσβάλει τα οστά ή άλλα σημεία του σώματος», δήλωσε ο Κλιφ Ρίτσαρντ για την κατάσταση της υγείας του σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι ξανά μαζί μετά από 17 χρόνια – «Είμαι περήφανος που έχω τους γονείς μου δίπλα μου»
Fizz 15.12.25

Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι ξανά μαζί μετά από 17 χρόνια – «Είμαι περήφανος που έχω τους γονείς μου δίπλα μου»

Η Μαντόνα και ο Γκάρι Ρίτσι βρέθηκαν για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια δίπλα δίπλα, προκειμένου να στηρίξουν τον γιο τους Ρόκο στη νέα του έκθεση τέχνης.

Σύνταξη
Συναντήθηκαν, αρραβωνιάστηκαν, έγινε πριγκίπισσα – Όταν η Γκρέις Κέλι έφυγε με τον Ρενιέ του Μονακό εγκαταλείποντας τον Όλεγκ Κάσινι
Απρίλιος του 1956 15.12.25

Συναντήθηκαν, αρραβωνιάστηκαν, έγινε πριγκίπισσα – Όταν η Γκρέις Κέλι έφυγε με τον Ρενιέ του Μονακό εγκαταλείποντας τον Όλεγκ Κάσινι

Ένα άρθρο του περιοδικού People από το 1983 εξερευνά τη σχέση δύο ετών της Γκρέις Κέλι με τον Ρώσο σχεδιαστή μόδας Ολέγκ Κασίνι όταν γνώρισε για πρώτη φορά τον Ρενιέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Για όλα φταίει ο Σκορσέζε – Για αυτό τον λόγο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αρνείται να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη
Fizz 15.12.25

Για όλα φταίει ο Σκορσέζε – Για αυτό τον λόγο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αρνείται να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη

Ο σταρ του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο συνάντησε τον συνεργάτη, φίλο και θρύλο της 7ης Τέχνης Μάρτιν Σκορσέζε και αποκάλυψε τον λόγο που δεν θα σκηνοθετήσει ποτέ του μια ταινία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Η δύναμη των αριθμών» – Η Κρίστεν Στιούαρτ πήρε ένα σημαντικό μάθημα στους 8 μήνες γάμου με τη Ντίλαν Μάγιερ
Αγάπη 15.12.25

«Η δύναμη των αριθμών» - Η Κρίστεν Στιούαρτ πήρε ένα σημαντικό μάθημα στους 8 μήνες γάμου με τη Ντίλαν Μάγιερ

Η σταρ της ταινίας «Twilight» Κρίστεν Στιούαρτ και η σεναριογράφος του Χόλιγουντ, Ντίλαν Μάγιερ, παντρεύτηκαν τον Απρίλιο στο Λος Άντζελες, σε μια κλειστή τελετή σε μεξικάνικο εστιατόριο, ενώ ακολούθησε πάρτι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φιλιά, τέλος: Η ιδιαίτερη συμφωνία του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Αμάλ για το καλό της οικογενειακής τους ζωής
Αλά Πολ Νιούμαν 15.12.25

Φιλιά, τέλος: Η ιδιαίτερη συμφωνία του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Αμάλ για το καλό της οικογενειακής τους ζωής

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τζορτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε ότι μετά από συζήτηση που είχε με τη σύζυγό του Αμάλ, συμφώνησαν να μην φιλήσει ξανά άλλη γυναίκα - στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος
Επικίνδυνη δοκιμασία 15.12.25

«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος

Ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με μια σοβαρή περιπέτεια, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, για το οποίο μίλησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας πως «ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»

Σύνταξη
Ο Τζάστιν Θερού μιλά για τη συνεργασία του με την Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»
Μιράντα; 15.12.25

Ο Τζάστιν Θερού μιλά για τη συνεργασία του με την Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»

«Ήταν πραγματικά συναρπαστική η όλη εμπειρία μαζί της», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Τζάστιν Θερού, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στο κινηματογραφικό πλατό με την Μέριλ Στριπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι Ταλιμπάν προσκάλεσαν κάποτε τον Fat Joe να ρίξει ρουκέτες μαζί τους, ενώ βρισκόταν στον Λίβανο
«Σε αγαπάνε» 14.12.25

Οι Ταλιμπάν προσκάλεσαν κάποτε τον Fat Joe να ρίξει ρουκέτες μαζί τους, ενώ βρισκόταν στον Λίβανο

Σύμφωνα με τον Fat Joe, άγνωστοι άντρες τον πλησίασαν ενώ βρισκόταν στον Λίβανο για συναυλία, με ένα αινιγματικό μήνυμα: «Οι τύποι θέλουν να ρίξουν ρουκέτες μαζί σου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Νίκι Μινάζ επιτίθεται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ – «Νομίζει ότι είναι ο Τομ Κρουζ»
«Βαρέθηκα» 14.12.25

Η Νίκι Μινάζ επιτίθεται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ – «Νομίζει ότι είναι ο Τομ Κρουζ»

Η Νίκι Μινάζ επέκρινε ασταμάτητα τον Γκάβιν Νιούσομ στο X, έπειτα από την πρόσφατη δήλωσή του ότι: «Κανείς δεν έχει υποστηρίξει πιο ένθερμα την ΛΟΑΤ κοινότητα από εμένα».

Σύνταξη
«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» – Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο
Μάχη 14.12.25

«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» - Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον άφησε το σημείωμα σε εικαστική εγκατάσταση στον κήπο Ever After Garden στο Λονδίνο, ο οποίος συγκεντρώνει χρήματα για τον φιλανθρωπικό οργανισμό Royal Marsden Cancer Charity.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»
Fizz 14.12.25

Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε ότι η σελίδα «For You» του TikTok της είναι γεμάτη με βίντεο χρηστών που δημοσιεύουν υβριστικό περιεχόμενο για εκείνη και, η Αμάντα Σάιφρεντ αποφάσισε να πάρει θέση.

Σύνταξη
Μουρμουρίζουν, παριστάνουν τον Μάρλον Μπράντο – Η αιχμηρή συμβουλή του θρύλου Άντονι Χόπκινς στους νέους ηθοποιούς
Fizz 14.12.25

Μουρμουρίζουν, παριστάνουν τον Μάρλον Μπράντο – Η αιχμηρή συμβουλή του θρύλου Άντονι Χόπκινς στους νέους ηθοποιούς

«Αν θέλεις να μουρμουρίζεις, πήγαινε στο πάρκο απέναντι, όχι στο σετ», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς στο Red Sea International Film Festival στη Τζέντα

Σύνταξη
Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»
Fizz 13.12.25

Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Βιν Ντίζελ ανακοινωσε ότι η επόμενη ταινία «Fast & Furious» θα είναι και η τελευταία, οπότε τι καλύτερο από το να προσφέρει ρόλο στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

Σύνταξη
Ο Τζέικομπ Ελόρντι κατακεραυνώνει παπαράτσι στο Παρίσι: «Μου κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη»
«Παρενόχληση» 13.12.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι κατακεραυνώνει παπαράτσι στο Παρίσι: «Μου κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη»

Ο φωτογράφος, ο οποίος ακολουθεί μανιωδώς τον ηθοποιό, φωνάζει: «Τζέικομπ, σε αγαπάμε», με τον Ελόρντι να βγάζει ένα από τα ακουστικά του και να απαντά: «Μου κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη»

Σύνταξη
UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών
Ποδόσφαιρο 16.12.25

UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών

Σα να μην έφτανε που η UEFA υποβίβασε τον Σιδηρόπουλο, στην πρώτη κατηγορία δεν ανέβηκε Ελληνας διεθνής διαιτητής, αν και προήχθησαν 14 ρέφερι, μεταξύ άλλων από Βουλγαρία, Μάλτα, και Σλοβακία

Βάιος Μπαλάφας
Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων
Agro-in 16.12.25

Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με καχυποψία υποδέχθηκαν χθες εκπρόσωποι από τα μπλόκα των αγροτών όλης της χώρας τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς τονίστηκε ότι οι δηλώσεις του όσο αφορά στην ικανοποίηση των αιτημάτων δεν ήταν ξεκάθαρες. Σήμερα αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια

Σύγχυση προκλήθηκε από μια «αποκάλυψη» δημοσιευμάτων που φιλοξενήθηκαν σε ΜΜΕ ότι ο «Φραπές» δεν είναι ο Γιώργος Ξυλούρης που προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή. Μια παγίδα που εν μέρει «έστησε» ο ίδιος ο Ξυλούρης, που προφανώς έχει πολύ καλούς συμβουλάτορες, αλλά πέφτει στο κενό.

Ειδικός Συνεργάτης
«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική
Πολιτική μετατόπιση 16.12.25

«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική

Με νέο σημείο αναφοράς τη Χιλή, το MAGA αφήγημα για το μεταναστευτικό και την ασφάλεια επανασχεδιάζει τον πολιτικό «χάρτη» στη Λατινική Αμερική, με ώθηση ένα «τσουνάμι» απογοητευμένων ψηφοφόρων

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η «μάχη» του Ανδρουλάκη απέναντι στον «προϋπολογισμό των ανισοτήτων»
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

Η «μάχη» του Ανδρουλάκη απέναντι στον «προϋπολογισμό των ανισοτήτων»

Στην αποδόμηση της κυβερνητικής στρατηγικής θα προχωρήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή, κάνοντας λόγο για έναν «προϋπολογισμό ανισοτήτων». Σκληρή αναμένεται η επίθεση για Ταμείο Ανάκαμψης και αγροτικό.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σχεδόν διπλάσιες οι δαπάνες για ψυχικές παθήσεις των παιδιών σε μια δεκαετία
Κρίση που εντείνεται 16.12.25

Σχεδόν διπλάσιες οι δαπάνες για ψυχικές παθήσεις των παιδιών σε μια δεκαετία

Οι γονείς αναζητούν πρόσθετα ασφαλιστικά σχήματα για την κάλυψη των αναγκών και τη μείωση των απ΄ ευθείας πληρωμών που επιβαρύνουν την τσέπη των νοικοκυριών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Συζήτηση επί του σχεδίου του Νέου Κώδικα στο ΔΣ της ΚΕΔΕ-Στην Βουλή σήμερα οι Δήμαρχοι της χώρας
Σε πρώτο πλάνο 16.12.25

Συζήτηση επί του σχεδίου του Νέου Κώδικα στο ΔΣ της ΚΕΔΕ-Στην Βουλή σήμερα οι Δήμαρχοι της χώρας

Παρουσιάστηκαν οι παρατηρήσεις και συζητήθηκαν οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τον Νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, όπως έχουν καταρτιστεί από τις αρμόδιες επιτροπές και ομάδες εργασίας.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Το παρασκήνιο της νέας σύλληψης του Έλληνα Εσκομπάρ
Ελλάδα 16.12.25

Αποκάλυψη in: Το παρασκήνιο της νέας σύλληψης του Έλληνα Εσκομπάρ

Οι παρακολουθήσεις της ΕΛ.ΑΣ. και της DEA, o «Μέγας Αλέξανδρος» της κοκαΐνης, τα λεφτά σε σακούλες, ο Ισπανός στρατηγός Τεχέρο, οι επενδύσεις στον «Ποσειδώνα Νέων Πόρων» κι οι επαφές στην Κολομβία.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Μειώσεις φόρων έρχονται το 2026
Ποιοι αναμένονται 16.12.25

Μειώσεις φόρων έρχονται το 2026

Εντός Ιανουαρίου, οι αυξήσεις αποδοχών και τα αναδρομικά από τον Οκτώβριο, σε 75.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Υποχρεωτική η ενεργειακή ταυτότητα κτιρίου
Ερωταπαντήσεις 16.12.25

Υποχρεωτική η ενεργειακή ταυτότητα κτιρίου

Πρώτο ορόσημο ο Μάρτιος 2026, με περιθώριο έως το 2030 για παρεμβάσεις ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας κατά 19% n Πώς μπορεί να χαθεί η αξία των ακινήτων και τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Προκόπης Γιόγιακας
Κλιφ Ρίτσαρντ: Ο βρετανός θρύλος του rock ‘n’ roll διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη
«Να ελεγχόμαστε» 16.12.25

Κλιφ Ρίτσαρντ: Ο βρετανός θρύλος του rock ‘n’ roll διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη

«Δεν είχε εξαπλωθεί και δεν είχε προσβάλει τα οστά ή άλλα σημεία του σώματος», δήλωσε ο Κλιφ Ρίτσαρντ για την κατάσταση της υγείας του σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς
Φτιαγμένη από AI 16.12.25

Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ήθελε να «καθαρίσει» την προπαγάνδα από τη Wikipedia, οπότε δημιούργησε μια συλλογή ρατσιστικών ψευδών πληροφοριών: Την Grokipedia

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απεργία: «Μπλόκο» στην κυβέρνηση με πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Ξεσηκωμός 16.12.25

«Μπλόκο» στην κυβέρνηση με πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

«Λουκέτο» βάζει ο δημόσιος τομέας με μαζική συμμετοχή σωματείων και εργαζομένων στην απεργία της ΑΔΕΔΥ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι ενώνουν τη φωνή τους με τον αγροτικό κόσμο, λίγες ώρες πριν τη ψήφιση του προϋπολογισμού. Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ειρηνικός: Νέες δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ανθρώπων που επέβαιναν σε πλεούμενα
8 νεκροί 16.12.25

Νέες «ναρκω»-δολοφονίες των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Νέες δολοφονικές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον πλεούμενων στον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας, κατά την κυνική τους ομολογία, οκτώ ανθρώπους που επέβαιναν σ' αυτά.

Σύνταξη
Ο Μαδούρο απειλεί τον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Χιλής – «Μην αγγίξετε ούτε τρίχα Βενεζουελανού»
«Ναζιστικό πρόγραμμα» 16.12.25

Ο Μαδούρο απειλεί τον «οπαδό του Χίτλερ»-νεοκλεγέντα πρόεδρο της Χιλής

«Τους Βενεζουελανούς να τους σέβεστε!», επισημαίνει ο Μαδούρο, απευθυνόμενος στον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Χιλής, ο οποίος υποσχέθηκε να απελάσει περίπου 340.000 μετανάστες...

Σύνταξη
Βολιβία: Αυξήθηκε κατά 10% η επιφάνεια των καλλιεργειών κόκας το 2024
340.000 στρέμματα 16.12.25

Αβγατίζει η καλλιέργεια κόκας στη Βολιβία

Με τις καλλιέργειες κόκας να φθάνουν τα 340.000 στρέμματα το 2024, η Βολιβία κατέλαβε πέρυσι την τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Σύνταξη
