Ο γιος του Ρομπ Ράινερ συνελήφθη για τις δολοφονίες των γονιών του – Ποιος είναι ο 32χρονος Νικ

Το ξημερώματα της Δευτέρας ο χώρος του θεάματος, και όχι μόνο, πάγωσε – η είδηση των δολοφονιών του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του έκανε τον γύρο του κόσμου. Ωστόσο, όσο περνούσαν οι ώρες, όλο και περισσότερες λεπτομέρειες άρχισαν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την τελευταία εξέλιξη να σοκάρει τους πάντες.

Όπως έγινε γνωστό, ο γιος του 78χρονου σκηνοθέτη, Νικ Ράινερ κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες, κατηγορούμενος για κακούργημα, χωρίς ωστόσο ακόμα οι Αρχές να έχουν ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για τις δολοφονίες των γονιών του.

Σύμφωνα με το περιοδικό People η εγγύηση έχει οριστεί στα 4 εκατ. δολάρια.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, τα ρεπορτάζ από την απέναντι όχθη του Ατλαντικού ανέφεραν ότι ο 32χρονος Νικ Ράινερ βρισκόταν στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών του Λος Άντζελες. Ωστόσο ο αρχηγός του LAPD Άλαν Χάμιλτον, προσπάθησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ύποπτοι για την ώρα, ότι όντως οι αστυνομικοί έχουν μιλήσει με ένα μέλος της οικογένειας, ωστόσο ο στόχος είναι να έρθουν σε επαφή με όσους περισσότερους μπορούν για να μαζέψουν στοιχεία.

Τελικά, λίγες ώρες αργότερα, επιβεβαιώθηκε ότι ο Νικ συνελήφθη.

Ποιος είναι ο Νικ Ράινερ

Ο 32χρονος Νικ είναι το ένα από τα τέσσερα παιδιά που απέκτησε ο Ρομπ Ράινερ από τους δύο του γάμους – έχει μια κόρη, την Τρέισι από τον πρώτο του γάμο με την Πένι Μάρσαλ και τρία παιδιά με την Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ. Και τα τέσσερα παιδιά έχουν ακολουθήσει τον δρόμο του πατέρα τους, μπαίνοντας από νωρίς στον χώρο του θεάματος.

Ο Νικ Ράινερ δηλώνει σεναριογράφος, έχοντας συνυπογράψει το σενάριο της ταινίας Being Charlie το 2015.

Παρά το γεγονός ότι μεγάλωσε μέσα στον κόσμο του Χόλιγουντ και σε μια άνετη οικονομικά ζωή, έχει περάσει από πολλές και δύσκολες καταστάσεις στα εφηβικά του χρόνια για τις οποίες έχει μιλήσει ανοιχτά. Σε συνέντευξή του το 2016 στο περιοδικό People, ο Νικ Ράινερ μίλησε για τον εθισμό του στα ναρκωτικά, αλλά και τον καιρό που πέρασε ως άστεγος στους δρόμους του Λος Άντζελες.

«Η πρώτη φορά που πήγα σε κάντρο αποτοξίνωσης ήμουν 15 ετών – από τότε επέστρεψα άλλες 17 φορές» έλεγε ο -τότε- 22χρονος Νικ. «Αν δεν ήθελα να πάω για αποτοξίνωση, τότε έμενα άστεγος. Τα τελευταία χρόνια έχω επιστρέψει στο σπίτι, ωστόσο πέρασα πολλές σκοτεινές στιγμές».

// Κεντρική φωτογραφία: Ο Ρομπ Ρέινερ και η σύζυγός του Μισέλ, μαζί με τον γιο τους Νικ στο 41st Annual Chaplin Award Gala της Νέας Υόρκης το 2014. REUTERS / Lucas Jackson