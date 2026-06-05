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Τέσσερα αποκεφαλισμένα πτώματα βρέθηκαν χθες Πέμπτη από την αστυνομία στο εσωτερικό αυτοκινήτου που είχε εγκαταλειφθεί στα περίχωρα του κοινοβουλίου της πολιτείας Γκερέρο του Μεξικού, στην Τσιλπανσίνγκο (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

4 αποκεφαλισμένα πτώματα βρέθηκαν μέσα σε όχημα πίσω από το κτίριο του κοινοβουλίου

#Guerrero | Los cuerpos desmembrados de 4 personas fueron localizados en un auto afuera del Congreso estatal, en Chilpancingo. Los cadáveres estaban envueltos en bolsas negras. pic.twitter.com/JfIPEYpy3O — Imagen Crystal (@imagen_crystal) June 4, 2026

Η Γκερέρο, διεθνώς γνωστή καθώς σε αυτή βρίσκεται η λουτρόπολη Ακαπούλκο, παραμένει θέατρο άγριων συγκρούσεων ανάμεσα σε καρτέλ για τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών.

Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν πως τα πτώματα εντοπίστηκαν μέσα σε μαύρες πλαστικές σακούλες στο εσωτερικό του οχήματος που είχε εγκαταλειφθεί πίσω από το κτίριο του κοινοβουλίου.

DECAPITADOS EN GUERRERO, JUSTO AFUERA DEL CONGRESO Cuatro cuerpos decapitados fueron abandonados esta mañana dentro de un auto justo afuera del Congreso del Estado en Chilpancingo. Mientras el gobierno de Evelyn Salgado (@EvelynSalgadoP ) y la 4T presumen control, la violencia… pic.twitter.com/vjbVH9iWMy — José Díaz (@JJDiazMachuca) June 4, 2026

Σε αυτήν την παραθαλάσσια πολιτεία στο νότιο Μεξικό συγκρούονται κυρίως τα καρτέλ Λα Σιέρα και Λος Αρδίγιος.

Και χρήση drones

Πριν από δυο εβδομάδες, κοινότητα αυτοχθόνων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει πατρογονικά εδάφη της εξαιτίας βομβαρδισμών με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που αποδόθηκαν στο καρτέλ Λος Αρδίγιος.

Πηγή: ΑΠΕ