Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ

Το βράδυ της Κυριακής η είδηση των δολοφονιών του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ, πάγωσαν τον κόσμο του θεάματος και όχι μόνο. Ο γνωστός δημιουργός ήταν ένας από τους πλέον αγαπητούς σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, έχοντας μια σειρά από επιτυχίες στο βιογραφικό του και μια low profile ζωή.

Ωστόσο, οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την υπόθεση ήταν αυτές που σόκαρους τους πάντες: βασικός ύποπτος για τις δολοφονίες είναι ο γιος του ζευγαριού Νικ Ράινερ. Ο μικρότερος γιος της οικογένειας βρισκόταν από την αρχή στο επίκεντρο των ερευνών, όσο κι αν το LAPD προσπαθούσε να κρατήσει χαμηλούς τόνους γύρω από το θέμα.

Τελικά το απόγευμα της Δευτέρας, λίγες ώρες μετά από τη στιγμή που οι Αρχές του Λος Άντζελες βρήκαν τα πτώματα του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ, ο 32χρονος σεναριογράφος συνελήφθη.

Μάλιστα, το LAPD διέρρευσε στα social media μια σειρά από φωτογραφίες της στιγμής της σύλληψης του Νικ Ράινερ – μια ανάρτηση που πλέον έχει διαγραφεί. Ο 32χρονος ύποπτος εντοπίστηκε σε μια στάση του μετρό περίπου περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι των γονιών του, φορώντας ένα μαύρο μπουφάν και παντελόνι τζιν.

Οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητας περισσότερες λεπτομέρειες από τη στιγμή της σύλληψης ούτε ποια ήταν τα πρώτα του λόγια. Για την ώρα, ο Νικ Ράινερ κρατείται στο Downtown Los Angeles’ Parker Center Jail και παρακολουθείται, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ίσως προσπαθήσει να βάλει τέλος στη ζωή του.

Το αίμα και ο τσακωμός

Σύμφωνα με ορισμένα ρεπορτάζ, τα οποία δεν έχουν επιβεβαιώσει για την ώρα οι Αρχές του Λος Άντζελες, η αστυνομία φέρεται να βρήκε κηλίδες αίματος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στη Σάντα Μόνικα όπου έμενε.

Rob Reiner’s Son Nick’s Hotel Room Reportedly Covered in Blood After Parent’s Murder https://t.co/KGzqSC0Rer — Parade Mag (@ParadeMagazine) December 16, 2025

Την είδηση διέρρευσαν κάποιες πηγές κοντά στην υπόθεση στο TMZ, χωρίς ωστόσο η πληροφορία να έχει επιβεβαιωθεί.

Μάλιστα, αρκετοί ήταν αυτοί που αποκάλυψαν ότι ο Νικ Ράινερ είχε έναν έντονο τσακωμό με τον πατέρα του στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του.

// Κεντρική φωτογραφία: LAPD Gang and Narcotics