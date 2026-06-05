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Καύσωνας: Πώς δροσίζονταν οι κάτοικοι των μεγαλουπόλεων πριν τον κλιματισμό;
Λονδίνο, Παρίσι, ΝΥ 05 Ιουνίου 2026, 06:02

Καύσωνας: Πώς δροσίζονταν οι κάτοικοι των μεγαλουπόλεων πριν τον κλιματισμό;

Πάρκα, ταράτσες, σιντριβάνια και τεράστιες ποσότητες πάγου ήταν μερικές από τις λύσεις που επιστράτευαν οι κάτοικοι των μεγαλουπόλεων

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
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Οι εικόνες κατοίκων να αναζητούν σκιά κάτω από δέντρα, να γεμίζουν συντριβάνια ή να περνούν τις νύχτες τους στις ταράτσες δεν αποτελούν αποκλειστικά φαινόμενο της εποχής της κλιματικής κρίσης. Πολύ πριν ο κλιματισμός γίνει μέρος της καθημερινότητας, οι κάτοικοι του Παρισιού, του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης αναγκάζονταν να επινοήσουν διάφορους τρόπους για να αντέξουν τα ολοένα πιο ζεστά καλοκαίρια. Από τις δημόσιες δεξαμενές νερού και τα πάρκα μέχρι τον εισαγόμενο πάγο και τις νυχτερινές εξορμήσεις στις ταράτσες, η μάχη με τη ζέστη έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία των μεγάλων μητροπόλεων.

Σήμερα, καθώς οι καύσωνες γίνονται συχνότεροι και εντονότεροι, οι εμπειρίες των προηγούμενων γενεών αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Οι τρόποι με τους οποίους οι κάτοικοι των τριών πόλεων αντιμετώπιζαν τις υψηλές θερμοκρασίες αποκαλύπτουν όχι μόνο την καθημερινότητα μιας άλλης εποχής, αλλά και τις κοινωνικές ανισότητες που καθόριζαν ποιος μπορούσε να βρει ανακούφιση από τη ζέστη και ποιος ήταν αναγκασμένος να την υπομείνει.

Το φαινόμενο της «αστικής θερμικής νησίδας», κατά το οποίο το τσιμέντο, η άσφαλτος και τα κτίρια συγκρατούν τη θερμότητα, επιβαρύνει ιδιαίτερα τις μεγάλες πόλεις. Στη Νέα Υόρκη, για παράδειγμα, η θερμοκρασία στις αστικές περιοχές είναι αισθητά υψηλότερη από ό,τι στις γύρω αγροτικές ζώνες, με τον καύσωνα να ευθύνεται για περισσότερους από 500 θανάτους κάθε χρόνο.

Οι Λονδρέζοι αναζητούσαν σκιά και δροσερό αέρα

Για τους κατοίκους του Λονδίνου, η έξοδος από το σπίτι αποτελούσε συχνά την καλύτερη λύση κατά τις ζεστές ημέρες. Στα μέσα του 20ού αιώνα, πολλοί ανέβαιναν στις ταράτσες των πολυκατοικιών τους για να εκμεταλλευτούν τα δροσερότερα ρεύματα αέρα που κυκλοφορούσαν πάνω από την πόλη.

Από τον 19ο αιώνα και μετά, τα πάρκα μετατράπηκαν σε βασικά σημεία ανακούφισης από τη καύσωνα. Οι κάτοικοι ξεκουράζονταν κάτω από τα δέντρα, δροσίζονταν σε σιντριβάνια ή κατευθύνονταν σε υπαίθριες πισίνες και λίμνες.

Στο σπίτι, ωστόσο, οι συνθήκες διέφεραν σημαντικά ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα κάθε οικογένειας. Οι εύποροι μπορούσαν να αγοράσουν εισαγόμενο πάγο από τη Νορβηγία ή να χρησιμοποιούν ανεμιστήρες που χειρίζονταν οι οικιακοί βοηθοί τους.

Το Παρίσι βρήκε καταφύγιο στα πάρκα και στις δεντροφυτεμένες λεωφόρους

Οι Παριζιάνοι του 19ου αιώνα αξιοποιούσαν τα μεγάλα πάρκα που δημιουργήθηκαν κατά τη ριζική αναμόρφωση της πόλης επί Οσμάν. Παράλληλα, οι δεντροστοιχίες που φυτεύτηκαν κατά μήκος των λεωφόρων προσέφεραν πολύτιμη σκιά κατά τους θερινούς μήνες.

Παρότι ο Σηκουάνας θα μπορούσε να αποτελέσει φυσική διέξοδο από τη ζέστη, η κολύμβηση στα νερά του είχε απαγορευτεί από τα μέσα του 19ου αιώνα. Αυτό δεν εμπόδισε αρκετούς κατοίκους να αγνοήσουν τους κανόνες και να βουτήξουν στο ποτάμι αναζητώντας λίγη δροσιά.

Στα σπίτια των πιο εύπορων οικογενειών, ο πάγος αποτελούσε βασικό μέσο αντιμετώπισης των υψηλών θερμοκρασιών. Αρχικά ήταν είδος πολυτελείας, όμως η τεχνητή παραγωγή του από τα τέλη της δεκαετίας του 1870 τον έκανε πιο προσιτό σε μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, η καθημερινότητα στο Παρίσι είχε αλλάξει σημαντικά. Ο κλιματισμός άρχισε να γίνεται πιο διαδεδομένος, όμως αρκετές παραδοσιακές συνήθειες παρέμειναν αναπόσπαστο κομμάτι της καλοκαιρινής ζωής στην πόλη. Οι καφετέριες συνέχισαν να γεμίζουν κόσμο, οι όχθες του Σηκουάνα παρέμειναν δημοφιλείς τόποι συνάντησης και τα ιστορικά δημόσια σιντριβάνια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για την παροχή πόσιμου νερού.

Η Νέα Υόρκη και οι πρώτοι «πρόσφυγες της ζέστης»

Στη Νέα Υόρκη του 19ου αιώνα, η ζέστη γινόταν αφόρητη στα πυκνοκατοικημένα κτίρια. Πολλοί κάτοικοι περνούσαν τις νύχτες τους στις ταράτσες ή στις εξωτερικές μεταλλικές σκάλες των πολυκατοικιών για να αποφύγουν τα αποπνικτικά διαμερίσματα.

Οι πλουσιότεροι εγκατέλειπαν την πόλη τους καλοκαιρινούς μήνες για εξοχικές κατοικίες, με τον Τύπο της εποχής να τους χαρακτηρίζει «πρόσφυγες της ζέστης».

Η εγγύτητα της πόλης στη θάλασσα έκανε τις παραλίες δημοφιλή προορισμό για όσους αναζητούσαν λίγη ανακούφιση από τις υψηλές θερμοκρασίες. Στον 20ό αιώνα, οι γειτονιές διοργάνωναν υπαίθριες συγκεντρώσεις με άφθονο πάγο από τα τοπικά καταστήματα, ενώ το άνοιγμα των πυροσβεστικών κρουνών για παιχνίδι και δροσιά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες των καλοκαιριών της Νέας Υόρκης.

Η μάχη με τη ζέστη συνεχίζεται

Η προσαρμογή στις υψηλές θερμοκρασίες αποτελεί διαχρονική πρόκληση για τις μεγάλες πόλεις. Σήμερα, όμως, οι τοπικές αρχές καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα φαινόμενο που γίνεται ολοένα πιο έντονο λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Μετά τον καταστροφικό καύσωνα του 2003, το Παρίσι υιοθέτησε ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης ακραίων θερμοκρασιών και συνεχίζει να αναζητά τρόπους ώστε η πόλη να παραμένει βιώσιμη κατά τους θερινούς μήνες.

Στη Νέα Υόρκη, η πρόσβαση στον κλιματισμό βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για την κλιματική ανθεκτικότητα, με οργανώσεις να προωθούν την ιδέα ενός «δικαιώματος στη δροσιά» για όλους τους κατοίκους. Παρότι η ευρεία χρήση κλιματιστικών επιβαρύνει το περιβάλλον, παραμένει ζωτικής σημασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τον Μάιο του 2026, η Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησε ότι η ολοένα αυξανόμενη ζέστη απειλεί τον βρετανικό τρόπο ζωής. Ως απάντηση, το Λονδίνο ετοιμάζεται να εφαρμόσει το πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης καυσώνων, με στόχο να βοηθήσει την πόλη και τους κατοίκους της να προσαρμοστούν στις νέες κλιματικές συνθήκες.

*Με πληροφορίες από: The Conversation

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Ο Καναδάς εξαρτάται υπερβολικά πολύ από ξένους προμηθευτές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας. Η ΑΙ, είπε, «αποτελεί σημαντική πρόκληση για την ασφάλεια και την οικονομία, καθώς χώρες σε όλο τον κόσμο κινδυνεύουν να γίνουν υποτελείς ή να εξαρτώνται από τους ισχυρούς».

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Νέες κυρώσεις για την Κούβα, τον πρόεδρο Ντίαζ-Κανέλ και την οικογένεια Κάστρο
Κόσμος 05.06.26

Νέες κυρώσεις για την Κούβα, τον πρόεδρο Ντίαζ-Κανέλ και την οικογένεια Κάστρο

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον προσώπων και οντοτήτων της Κούβας, με τις οικογένειες του προέδρου Ντίαζ - Κανέλ και του Ραούλ Κάστρο να μπαίνουν στο «στόχαστρο» της Ουάσινγκτον

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Ανώτατο Δικαστήριο: Το Ισραήλ οφείλει να επιτρέψει στον Ερυθρό Σταυρό να επισκεφθεί Παλαιστίνιους κρατουμένους
Ισραηλινές φυλακές 05.06.26

Ανώτατο Δικαστήριο: Το Ισραήλ οφείλει να επιτρέψει στον Ερυθρό Σταυρό να επισκεφθεί Παλαιστίνιους κρατουμένους

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ διέταξε να επιτρέψουν στη διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να επισκεφθεί Παλαιστίνιους κρατουμένους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
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