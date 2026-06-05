Ο Στάρμερ καλεί τον Μασκ να σταματήσει να παρεμβαίνει στην πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου

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Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ο Έλον Μασκ πρέπει να σταματήσει να παρεμβαίνει στην πολιτική της Βρετανίας. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη του X στην πλατφόρμα του για μια δολοφονία που προκάλεσε δημόσια κατακραυγή και διαμαρτυρίες.

Το 2025, αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες στον 18χρονο Χένρι Νόβακ, την ώρα που ψυχορραγούσε έχοντας δεχθεί επίθεση με μαχαίρι. Ο δολοφόνος του ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ο Νόβακ είχε διαπράξει ρατσιστική επίθεση. Ο δολοφόνος, ένας Σιχ, καταδικάστηκε σε ισόβια για το έγκλημα.

Βίντεο που κυκλοφόρησε μετά το δικαστήριο, έδειξε αστυνομικούς να αγνοούν τις παρακλήσεις ενός ετοιμοθάνατου άνδρα. Αυτό προκάλεσε οργή και πολιτική θύελλα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία αντιμετωπίζει τις διαφορετικές εθνικότητες. Επίσης, έδωσε αφορμή για διαδηλώσεις ακροδεξιών, που υποστήριξαν ότι γίνονται διακρίσεις εις βάρος των λευκών.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι η αστυνομία είχε σοβαρά ερωτήματα να απαντήσει σχετικά με τον χειρισμό του περιστατικού. Ωστόσο καταδίκασε τη βίαιη ακροδεξιά κινητοποίηση της περασμένης Τρίτης. Είπε ότι είναι «ασυγχώρητο» να εκμεταλλεύονται τον θάνατο για να προκαλέσουν ένταση.

Ο Μασκ θέλει να προκαλέσει διχασμό

«Ο Μασκ έχει αναμειχθεί ξανά στην πολιτική μας τις τελευταίες ημέρες, προσπαθώντας να προκαλέσει διχασμό. Δεν είμαστε έτσι στη Βρετανία», δήλωσε ο Στάρμερ στους δημοσιογράφους.

Ο ιδιοκτήτης του Χ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Μασκ είχε δημοσιεύσει για την υπόθεση στο Χ, υπονοώντας ότι η αστυνομία είναι προκατειλημμένη εναντίον των λευκών και αναδημοσιεύοντας τα επικριτικά σχόλια άλλων χρηστών σχετικά με τον τρόπο που χειρίστηκε το περιστατικό.

«Η Δύση έχει δημιουργήσει μια εντελώς κακή κρατική θρησκεία όπου η κατηγορία για “ρατσισμό” είναι το σοβαρότερο αδίκημα που μπορεί να διαπραχθεί, ακόμη χειρότερο από βιασμό ή δολοφονία!» έγραψε την Τετάρτη.

Η αστυνομία και η κυβέρνηση έχουν απορρίψει τις κατηγορίες για προκατάληψη στην αστυνόμευση.

Η οικογένεια του Νόβακ, η οποία συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον Στάρμερ την Πέμπτη, χαρακτήρισε την μεταχείρισή του από την αστυνομία «απάνθρωπη και εξευτελιστική», αλλά δήλωσε μετά την καταδίκη ότι ο θάνατός του δεν πρέπει να «χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει περαιτέρω διχασμό, μίσος ή ένταση».