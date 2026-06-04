Η Κάρολαϊν Κένεντι σπάει τη σιωπή της για τη «σύντομη ζωή» της εκλιπούσας κόρης της, Τατιάνα Σλόσμπεργκ

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Η Κάρολαϊν Κένεντι δεν είχε μιλήσει δημόσια για τον θάνατο της κόρης της, Τατιάνα Σλόσμπεργκ. Ωστόσο, έξι μήνες μετά το θάνατό της, συγκινήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής του βραβείου «John F. Kennedy Profile in Courage» την Κυριακή.

Θυμόμαστε την Τατιάνα

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Κάρολαϊν Κένεντι δάκρυσε καθώς τίμησε την κόρη της, η οποία πέθανε τον Δεκέμβριο του 2025 σε ηλικία 35 ετών.

«Πάνω απ’ όλα, θυμόμαστε την Τατιάνα» είπε η 68χρονη. «Η οποία υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο αυτής της βιβλιοθήκης και εκπροσώπησε όλα όσα πρέσβευαν οι γονείς μου στην όμορφη, εκπληκτική και πολύ σύντομη ζωή της».

Ο γιος Τζακ

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ομιλίας, η Κένεντι επαίνεσε τον γιο της, Τζακ Σλόσμπεργκ, ο οποίος έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της επόμενης γενιάς των Κένεντι και της πολιτικής.

Το περιεχόμενο του στο Instagram είναι λίγο χαοτικό, ξεκαρδιστικό, αλλά πάντα γεμάτο πληροφορίες και πολλά κολακευτικά σχόλια από τους θαυμαστές.

Περηφάνια

«Θέλω να ευχαριστήσω τον συνεργάτη μου στο έργο αυτού του βραβείου, τον γιο μου Τζακ», είπε. «Είμαι τόσο περήφανη γι’ αυτόν που ενθάρρυνε χιλιάδες ανθρώπους να πιστέψουν ξανά στην πολιτική, και ξέρω ότι και ο πατέρας μου θα ήταν επίσης περήφανος».

Ο φόρος τιμής έρχεται λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη από τον Τζακ μιας από τις τελευταίες συνομιλίες που είχε με την αδελφή του πριν από το θάνατό της.

«Πάνω απ’ όλα, θυμόμαστε την Τατιάνα» είπε η 68χρονη. «Η οποία υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο αυτής της βιβλιοθήκης και εκπροσώπησε όλα όσα πρέσβευαν οι γονείς μου στην όμορφη, εκπληκτική και πολύ σύντομη ζωή της»

«Κοίτα να κερδίσεις»

«Το τελευταίο πράγμα που μου είπε ήταν: “Κοίτα να κερδίσεις”», θυμήθηκε ο ίδιος, ενώ μιλούσε για την προεκλογική του εκστρατεία για το Κογκρέσο νωρίτερα φέτος.

«Κανείς δεν με γνώριζε καλύτερα, και εγώ δεν γνώριζα κανέναν καλύτερα από εκείνη».

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Το σοκ

Η Τατιάνα ήταν δημοσιογράφος με ειδίκευση σε περιβαλλοντικά θέματα, συγγραφέας και ακτιβίστρια. Έγραφε για την κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα και ήταν μητέρα δύο μικρών παιδιών, του Έντγουιν, 3 ετών, και της Τζόζεφιν, ενώ ήταν παντρεμένη με τον Τζορτζ Μοράν.

Το 2025 αποκάλυψε δημοσίως τη διάγνωση της λευχαιμίας της, γράφοντας με ειλικρίνεια για το σοκ που υπέστη όταν έμαθε ότι είχε καρκίνο, λίγο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

«Δεν πίστευα -δεν μπορούσα να πιστέψω- ότι μιλούσαν για μένα» έγραψε τότε. «Δεν ήμουν άρρωστη. Δεν ένιωθα άρρωστη. Ήμουν στην πραγματικότητα ένας από τους πιο υγιείς ανθρώπους που γνώριζα».

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Η ιστορία επαναλαμβάνεται

Μετά το θάνατο της Τατιάνα, ο ιστορικός των Κένεντι, Στίβεν Μ. Γκίλον, είπε στο People ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. «Ο γιος της Τατιάνα είναι στην ίδια ηλικία που ήταν ο Τζον όταν έχασε τον πατέρα του» είπε.

Ένας φίλος της οικογένειας Κένεντι είχε προηγουμένως πει στο μέσο ενημέρωσης: «Η Καρολάιν θα πρέπει να κάνει για τα παιδιά της Τατιάνα αυτό που έπρεπε να κάνει η Τζάκι για τα δικά της παιδιά: να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του γονιού τους, τον οποίο ίσως να μην θυμούνται».

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Το αποκορύφωμα της τραγωδίας

«Αν σκεφτείς τις απώλειες που έχει υποστεί η Κάρολαϊν… μόνο ο Τζον είχε υποστεί το ίδιο -και μετά έχασε και τον Τζον» συνέχισε ο Γκίλον. «Για την Κάρολαϊν, είναι μια σειρά από φρικτές προσωπικές τραγωδίες που οδηγούν σε αυτό που ίσως είναι η πιο δύσκολη από όλες».

Η ιστορία της οικογένειας Κένεντι είναι γεμάτη τραγωδίες και αναταραχές, και έχει ονομαστεί «η κατάρα των Κένεντι».

Η Καρολάιν, ειδικότερα, έχει βιώσει πολλές απώλειες. Ο πατέρας της και πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Φ. Κένεντι, δολοφονήθηκε, ενώ ο αδελφός της, Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα το 1999. Και τώρα η κόρη της…

από hola.com |YouTube