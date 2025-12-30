Τατιάνα Σλόσμπεργκ: «Έχασε» τη μάχη με τον καρκίνο στα 35 της η εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι

Σε ηλικία μόλις 35 ετών έφυγε από τη ζωή η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, κόρη της Καρολάιν Κένεντι και του Έντουιν Σλόσμπεργκ. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε το JFK Library Foundation, εκ μέρους της οικογένειας.

Με μια λιτή αλλά φορτισμένη συναισθηματικά δήλωση, οι συγγενείς της ανέφεραν ότι «η όμορφη Τατιάνα μας έφυγε το πρωί» και πως «θα είναι για πάντα στις καρδιές τους», υπογράφοντας με τα ονόματα των στενών μελών της οικογένειας.

Η Σλόσμπεργκ είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με την οξεία μυελογενή λευχαιμία σε δοκίμιο που δημοσιεύτηκε στο The New Yorker τον Νοέμβριο του 2025. Εκεί περιέγραφε πώς η ασθένεια διαγνώστηκε απροσδόκητα, ενώ νοσηλευόταν μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Με τον σύζυγό της, Τζορτζ Μόραν, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 2017, είχαν αποκτήσει έναν γιο και μία κόρη. Στο κείμενό της εξηγούσε πόσο καθοριστική ήταν η παρουσία των γονιών και των αδελφών της στις δύσκολες θεραπείες. Η μεγαλύτερη αδελφή της, Ρόουζ Σλόσμπεργκ, έγινε δότρια βλαστοκυττάρων, ενώ ο μικρότερος αδελφός της, Τζακ Σλόσμπεργκ, στάθηκε δίπλα της σε κάθε στάδιο.

«Προσπαθώ απλώς να είμαι παρούσα»

Η Τατιάνα δεν απέφυγε να τοποθετηθεί δημόσια, ασκώντας σκληρή κριτική στον ξάδελφο της μητέρας της, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, για επιλογές που –όπως έγραφε– υπονόμευαν την ιατρική έρευνα, την ώρα που η ίδια πάλευε για τη ζωή της.

Στα πιο συγκλονιστικά αποσπάσματα του δοκιμίου της, η Σλόσμπεργκ έγραφε για τον φόβο ότι τα παιδιά της δεν θα τη θυμούνται. «Προσπαθώ απλώς να είμαι παρούσα», σημείωνε, περιγράφοντας τη δυσκολία του να ζει στο παρόν γνωρίζοντας ότι ο χρόνος της λιγοστεύει.

Σπουδές και έργο

Απόφοιτος Ιστορίας του Yale και με μεταπτυχιακές σπουδές στην αμερικανική ιστορία στην Οξφόρδη, η Τατιάνα Σλόσμπεργκ έγραφε συχνά για περιβαλλοντικά ζητήματα και, πριν από τη διάγνωσή της, σχεδίαζε ερευνητικό έργο για την προστασία των ωκεανών – ένα σχέδιο που έμεινε ανολοκλήρωτο.

*Mε πληροφορίες από: People, Kεντρική Φωτογραφία: Instagram @ townandcountrymag