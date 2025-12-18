science
Οι αμερικανοί γιατροί απαντούν με προσφυγή κατά του αντιεμβολιαστή Ρόμπερτ Κένεντι
Επιστήμες 18 Δεκεμβρίου 2025

Οι αμερικανοί γιατροί απαντούν με προσφυγή κατά του αντιεμβολιαστή Ρόμπερτ Κένεντι

Ιατρικοί σύλλογοι κατηγορούν τον υπουργό Υγείας Κένεντι ότι «ρίχνει χειροβομβίδες στο σύστημα υγείας».

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Spotlight

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής και πολλοί ακόμα ιατρικοί σύλλογοι των ΗΠΑ ζήτησαν από ομοσπονδιακό δικαστήριο να μην απορρίψει την προσφυγή τους εναντίον των αντιεπιστημονικών πολιτικών εμβολιασμού που επέβαλε ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, διαβόητος για την πολιτική του κατά των παιδικών εμβολίων.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε νωρίτερα ζητήσει από το δικαστήριο να απορρίψει την μήνυση που υπέβαλαν τον Ιούλιο οι ιατρικοί σύλλογοι, ανάμεσά τους το Αμερικανικό Κολέγιο Παθολόγων, ο Αμερικανικός Σύλλογος Δημόσιας Υγείας και η Εταιρεία Λοιμωδών Νοσημάτων Αμερικής.

Ο Κένεντι «ρίχνει χειροβομβίδες στο σύστημα υγείας» δήλωσε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστώνης ο Τζέιμς Όου, δικηγόρος των ιατρικών συλλόγων. «Όταν πετάς χειροβομβίδες, κόσμος θα τραυματιστεί» είπε σύμφωνα με το Reuters.

Ο Όου υποστήριξε πως ήταν παράνομη η οδηγία που έδωσε ο Κένεντι τον Μάιο στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), σύμφωνα με την οποία ήρθη η σύσταση για εμβολιασμό των εγκύων και των παιδιών κατά της Covid, οδηγία που ήρθε απροειδοποίητα και χωρίς νομική βάση.

Ο Κένεντι, ιδρυτής της αντιεμβολιαστικής οργάνωσης Children’s Health Defense, απέλυσε τον Ιούλιο σύσσωμη την συμβουλευτική επιτροπή εμβολιασμών του CDC και την αντικατέστησε με πρόσωπα της επιλογής του.

Τον Σεπτέμβιο, η νέα επιτροπή ήρε τη σύσταση για διάθεση του εμβολίου Covid σε όλους όσους επιθυμούν να εμβολιαστούν, λέγοντας ότι η απόφαση ανήκει στους πολίτες και τους γιατρούς τους.

Μια ακόμα μεγάλη νίκη για τον Κένεντι ήρθε τον Δεκέμβριο, όταν καταργήθηκε η σύσταση για εμβόλιο κατά της ηπατίδιδας Β σε όλα τα νεογνά.

Οι ιατρικοί σύλλογοι υποστηρίζουν με την προσφυγή της ότι όλες οι συστάσεις της νέας επιτροπής είναι άκυρες επειδή παραβιάζουν τη νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία οι επιτροπές αυτού του είδους πρέπει να έχουν «ισορροπημένη» σύσταση» και να μην «επηρεάζονται αθέμιτα» από αξιωματούχους.

Ο Άιζακ Μπέλφερ, δικηγόρος του υπουργείου Υγείας, υποστήριξε στο δικαστήριο ότι η προσφυγή δεν έχει νομική βάση επειδή οι ιατρικοί σύλλογοι δεν μπορούν να αποδείξουν ότι υπέστησαν βλάβη από τη σύσταση των CDC για ιατρική συμβουλή πριν από τον εμβολιασμό κατά της Covid.

Ο Όου, ο δικηγόρος των γιατρών, αντέτεινε ότι υπήρξε βλάβη επειδή οι σύλλογοι δαπανούν πολύτιμο χρόνο για να συμβουλεύουν τους γιατρούς για τις πολιτικές εμβολιασμού που «προκαλούν σύγχυση».

Ο δικαστής έδειξε να συμφωνεί, παραπέμποντας σε μια ανάρτηση που ανέβασε ο Κένεντι τον Αύγουστο, όταν η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής διαφώνησε με τις συστάσεις των CDC και εξέδωσε δικές της.

Στην ανάρτηση ο Κένεντι προειδοποιούσε πως όσοι γιατροί αψηφούν τις συστάσεις είναι υπόλογοι σύμφωνα με τη νομοθεσία του 1986 για τις βλάβες από εμβόλια.

«Αν ο υπουργός τούς είπε ότι αντιμετωπίζουν νομική ευθύνη», είπε ο δικαστής, «δεν είναι αυτό βλάβη;».

