Το αμερικανικό υπουργείο Υγείας παίρνει διαζύγιο από την επιστήμη – Χωρίς εμβόλιο για την ηπατίτιδα τα βρέφη

Σε μια μεγάλη νίκη για τον αντιεμβολιαστή υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, οι σύμβουλοί του κατάργησαν τη σύσταση για εμβόλιο κατά της ηπατίδιδας Β σε όλα τα νεογνά, μια κίνηση που σύμφωνα με ειδικούς αγνοεί τα επιστημονικά δεδομένα και ακυρώνει την πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Η επιτροπή εμβολιασμών του υπουργείου Υγείας, στην οποία τοποθετήθηκαν πρόσωπα που πρόσκεινται στον Κένεντι, συνιστά το εμβόλιο μόνο για τα νεογνά των οποίων οι μητέρες είναι θετικές στον ιό, καταργώντας τη σύσταση που ίσχυε από το 1991 για εμβολιασμό όλων των βρεφών.

Για τη συντριπτική πλειονότητα των παιδιών, των οποίων οι μητέρες είναι αρνητικές στην ηπατίτιδα Β, η επιτροπή λέει ότι οι γιατροί θα πρέπει να αποφασίζουν μαζί με τους γονείς για το εάν και το πότε θα χορηγηθούν οι τρεις δόσεις του εμβολίου. Συνέστησε μάλιστα να μην χορηγείται η πρώτη δόση πριν από την ηλικία των δύο μηνών.

Η απόφαση φαίνεται ότι συνδέεται με την αστήρικτη θεωρία του Κένεντι ότι οι μικρές ποσότητες αλουμινίου που περιέχει το εμβόλιο ως ανοσοενισχυτικό συνδέονται με την εμφάνιση αυτισμού και διατροφικών αλλεργιών.

Διαφωνούν οι παιδίατροι

Η γνωμοδότηση της επιτροπής θα εξεταστεί τώρα από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), τα οποία θα λάβουν την τελική απόφαση. Επικεφαλής τους είναι ο Τζιμ Ο’Νιλ, πρόσωπο που επιλέχθηκε από τον Κένεντι παρά το γεγονός ότι δεν είναι καν επιστήμονας.

Τη διαφωνία τους με τη σύσταση της επιτροπής έσπευσαν να εκφράσουν ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος και η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, η οποία συνεχίζει να συνιστά εμβολιασμό όλων των νεογνών.

Ακόμα και ο σύνδεσμος των ασφαλιστικών εταιρειών διαβεβαίωσε ότι το κόστος του εμβολίου θα συνεχίζει να καλύπτεται για όλα τα παιδιά.

Ο δε Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά τη χορήγηση της πρώτης δόσης το ταχύτερο δυνατό μετά τη γέννηση.

Ο ιός της ηπατίτιδας Β μεταδίδεται από τα σωματικά υγρά και τη στενή σωματική επαφή σωματική επαφή. Συχνά προκαλεί χρόνια ηπατίτιδα που μπορεί τελικά να οδηγήσει σε κίρρωση και καρκίνο του ήπατος.

Χάρη στους εμβολιασμούς, τα κρούσματα στις έχουν μειωθεί κατά 90%, από 9,6 ασθενείς ανά 100.000 πληθυσμού πριν διατεθεί το εμβόλιο στο 1 ανά 100.000 το 2018.

«Το εμβόλιο είναι εξαιρετικά ασφαλές και είχε ιστορικά θετικές συνέπειες στη δημόσια υγεία. Η ανάκληση της πρωτοβουλίας για προστασία όλων των παιδιών σχεδόν σίγουρα θα οδηγήσει σε αύξηση των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα» δήλωσε στο Reuters o Ρίτσαρντ Ραπ, καθηγητής Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας.

Σταυροφορία κατά των εμβολίων

Ο Ρόμπερτ Κένεντι, ιδρυτής της αντιεμβολιαστικής οργάνωσης Children’s Health Defense, απέλυσε τον Ιούλιο τα 17 προηγούμενα μέλη της επιτροπής εμβολιασμών και τα αντικατέστησε με πρόσωπα της επιλογής του.

Η ανάκληση της σύστασης για την ηπατίτιδα είναι η μεγαλύτερη από τις αλλαγές που επέβαλε αφότου ανέλαβε καθήκοντα. Μεταξύ άλλων περιόρισε τις συστάσεις για τα εμβόλια Covid, ακύρωσε ερευνητικά προγράμματα για εμβόλια mRNA και συνέστησε στις εγκύους να μην λαμβάνουν το αναλγητικό ιβουπροφένη, υποστηρίζοντας χωρίς στοιχεία ότι προκαλεί αυτισμό.

Τον Ιούλιο, μεγάλη μελέτη στη Δανία που εξέτασε περισσότερο από ένα εκατομμύριο παιδιά κατέληγε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο αλουμίνιο των εμβολίων και τον αυτισμό.

Ο Κένεντι προχώρησε στην πρωτοφανή κίνηση να ζητήσει ανάκληση της μελέτης, όμως το αίτημά του απορρίφθηκε.

Στην Ελλάδα, ο εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας είναι υποχρεωτικός για βρέφη και παιδιά.