Ο αντιεμβολιαστής Ρόμπερτ Κένεντι ζήτησε να ανακληθεί μελέτη που έκρινε τα εμβόλια ασφαλή

Γνωστός για τις αντιεμβολιαστικές απόψεις του, ο αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ απαίτησε να ανακληθεί μεγάλη μελέτη που έδειχνε ότι τα εμβόλια που περιέχουν αλουμίνιο δεν είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.

H επίμαχη μελέτη δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο στην έγκριτη επιθεώρηση Annals of Internal Medicine, της οποίας η αρχισυντάκτρια δήλωσε στο Reuters ότι το αίτημα του Κένεντι δεν γίνεται δεκτό.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου το Bloomberg News ανέφερε ότι ο υπουργός Υγείας εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει επανεξέταση των εμβολίων που περιέχουν αλουμίνιο ως ανοσοενισχυτική ουσία, τα οποία συνδέονται όπως υποστηρίζει με αυτοάνοσα νοσήματα και αλλεργίες.

Η μελέτη, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση της Δανίας, εξέτασε δεδομένα εθνικών μητρώων που καλύπτουν περισσότερα από 1.2 εκατομμύρια παιδιά για δύο και πλέον δεκαετίες.

Οι ερευνητές δεν ανίχνευσαν ενδείξεις ότι η έκθεση σε αλουμίνιο αυξάνει τον κίνδυνο αυτοάνοσων νοσημάτων, νευροαναπτυξιακών διαταραχών, αλλεργιών και ατοπικών παθήσεων.

Η ανάλυση προσφέρει μακράν τις καλύτερες διαθέσιμες ενδείξεις για την ασφάλεια του αλουμινίου στα εμβόλια, δήλωσε ο Άνταμ Φιν, παιδίατρος του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ που ειδικεύεται στα παιδιά εμβόλια αλλά δεν συμμετείχε στην ανάλυση.

«Είναι έγκυρη, βασίστηκε σε ένα τεράστιο σύνολο δεδομένων υψηλής ποιότητας» είπε.

«Τέχνασμα της φαρμακοβιομηχανίας»

Σε άρθρο γνώμης που δημοσίευσε την 1η Αυγούστου στο TrialSite, ανεξάρτητη σελίδα που παρακολουθεί θέματα κλινικής έρευνας, ο Κένεντι περιέγραψε τη μελέτη ως «παραπλανητικό προπαγανδιστικό τέχνασμα της φαρμακοβιομηχανίας», υποστηρίζοντας ότι οι ερευνητές την «σχεδίασαν σχολιαστικά ώστε να μην εντοπίζει ενδείξεις βλάβης». Απαίτησε από την επιθεώρηση να «ανακαλέσει αμέσως» τη δημοσίευση.

«Δεν βλέπω κανένα λόγο για ανάκληση» δήλωσε η δρ. Κριστίν Λέιν, αρχισυντάκτρια του Annals of Internal Medicine και καθηγήτρια Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο «Τόμας Τζέφερσον» της Φιλαδέλφειας.

Η επιθεώρηση, είπε, σκοπεύει να απαντήσει σε επικρίσεις που δέχτηκε στην ιστοσελίδα της, δεν θα απαντήσει όμως ευθέως στον Κένεντι, δεδομένου ότι το άρθρο του δημοσιεύτηκε σε άλλη έκδοση.

Ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης, Άντερς Πέτερ Χβιντ, επικεφαλής του τμήματος Επιδημιολογίας στο Κρατικό Ορολογικό Ινστιτούτο της Δανίας, υπερασπίστηκε την εργασία της ομάδας του με άρθρο του στο TrialSite. Δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί του Κένεντι είναι αβάσιμοι και απέρριψε τα υπονοούμενα του υπουργού περί εσκεμμένης παραπλάνησης.

«Έχω συνηθίσει τις αντιπαραθέσεις σχετικά με τις μελέτες για την ασφάλεια των εμβολίων, ειδικά όσων αφορούν τον αυτισμό, δεν έχω όμως ξαναγίνει στόχος πολιτικού προσώπου με αυτό τον τρόπο» δήλωσε ο Χβιντ στο Reuters.

«Έχω εμπιστοσύνη στην εργασία μας και την ικανότητά μας να απαντούμε στις επικρίσεις» είπε.

Ο Κένεντι είχε αναφερθεί στην έλλειψη ομάδας ελέγχου και έκανε λόγο για εσκεμμένη εξαίρεση συγκεκριμένων ομάδων παιδιών ώστε να μην γίνει αντιληπτή η σχέση των εμβολίων με προβλήματα υγείας.

Στην απάντησή του στο TrialSite, ο Χβιντ δήλωσε ότι ορισμένες επικρίσεις αφορούσαν ζητήματα σχεδιασμού της μελέτης για τα οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος. Διέψευσε όμως ότι η ανάλυση ήταν παραπλανητική. Ο σχεδιασμός της, επισήμανε, βασίστηκε σε προηγούμενη μελέτη με επικεφαλής τον Μάθιου Ντάλεϊ της ασφαλιστικής εταιρείας Kaiser Permanente, η οποία ανίχνευε σύνδεση των εμβολίων με προβλήματα υγείας.

Όπως εξήγησε ο Χβιντ, η μελέτη δεν ήταν δυνατό να συμπεριλάβει ομάδα ελέγχου δεδομένου ότι μόνο το 2% των παιδιών στη Δανία μένουν ανεμβολίαστα. Απάντησε επίσης στην κριτική του Κένεντι ότι τα ακατέργαστα δεδομένα της μελέτης δεν δημοσιεύτηκαν, εξηγώντας ότι αυτό δεν επιτρέπεται με βάση τη δανική νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Η Λέιν, η αρχισυντάκτρια του Annals of Internal Medicine, δήλωσε ότι ορισμένα ζητήματα που έθεσε ο Κένεντι αφορούν τους περιορισμούς της μελέτης, ωστόσο «δεν ακυρώνουν τα ευρήματα και δεν υπάρχουν ενδείξεις επιστημονικής παρατυπίας.

Από τότε που ανέλαβε καθήκοντα υπουργού Υγείας, ο Κένεντι έχει προχωρήσει σε μια σειρά αλλαγών στις πολιτικές για τα εμβόλια, τα φάρμακα και τα τρόφιμα.

Τον Ιούνιο, απέλυσε και τα 17 μέλη της επιτροπής που εκδίδει συστάσεις για τους εμβολιασμών, αντικαθιστώντας τας με ορισμένα πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν αμφισβητήσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Ακόμα, το υπουργείο περιόρισε τη χρήση των εμβολίων Covid-19 μόνο σε ευάλωτες ομάδες, παρακάμπτοντας τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) που είναι κανονικά αρμόδια για τέτοιες αποφάσεις.

Την περασμένη εβδομάδα, το αμερικανικό υπουργείο Υγείας ακύρωσε επίσης κονδύλια 500 εκατ. δολαρίων για την ανάπτυξη εμβολίων mRNA.