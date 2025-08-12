science
Ο αντιεμβολιαστής Ρόμπερτ Κένεντι ζήτησε να ανακληθεί μελέτη που έκρινε τα εμβόλια ασφαλή
Επιστήμες 12 Αυγούστου 2025 | 13:26

Ο αντιεμβολιαστής Ρόμπερτ Κένεντι ζήτησε να ανακληθεί μελέτη που έκρινε τα εμβόλια ασφαλή

Ο αμερικανός υπουργός Υγείας έκανε λόγο για «παραπλανητικό προπαγανδιστικό τέχνασμα της φαρμακοβιομηχανίας» σχετικά με τα παιδικά εμβόλια.

Spotlight

Γνωστός για τις αντιεμβολιαστικές απόψεις του, ο αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ απαίτησε να ανακληθεί μεγάλη μελέτη που έδειχνε ότι τα εμβόλια που περιέχουν αλουμίνιο δεν είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.

H επίμαχη μελέτη δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο στην έγκριτη επιθεώρηση Annals of Internal Medicine, της οποίας η αρχισυντάκτρια δήλωσε στο Reuters ότι το αίτημα του Κένεντι δεν γίνεται δεκτό.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου το Bloomberg News ανέφερε ότι ο υπουργός Υγείας εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει επανεξέταση των εμβολίων που περιέχουν αλουμίνιο ως ανοσοενισχυτική ουσία, τα οποία συνδέονται όπως υποστηρίζει με αυτοάνοσα νοσήματα και αλλεργίες.

Η μελέτη, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση της Δανίας, εξέτασε δεδομένα εθνικών μητρώων που καλύπτουν περισσότερα από 1.2 εκατομμύρια παιδιά για δύο και πλέον δεκαετίες.

Οι ερευνητές δεν ανίχνευσαν ενδείξεις ότι η έκθεση σε αλουμίνιο αυξάνει τον κίνδυνο αυτοάνοσων νοσημάτων, νευροαναπτυξιακών διαταραχών, αλλεργιών και ατοπικών παθήσεων.

Η ανάλυση προσφέρει μακράν τις καλύτερες διαθέσιμες ενδείξεις για την ασφάλεια του αλουμινίου στα εμβόλια, δήλωσε ο Άνταμ Φιν, παιδίατρος του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ που ειδικεύεται στα παιδιά εμβόλια αλλά δεν συμμετείχε στην ανάλυση.

«Είναι έγκυρη, βασίστηκε σε ένα τεράστιο σύνολο δεδομένων υψηλής ποιότητας» είπε.

O Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ εχει συνδέσει τα παιδικά εμβόλια με μια ποικιλία δεινών (Reuters)

O Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ εχει συνδέσει τα παιδικά εμβόλια με μια ποικιλία δεινών (Reuters)

«Τέχνασμα της φαρμακοβιομηχανίας»

Σε άρθρο γνώμης που δημοσίευσε την 1η Αυγούστου στο TrialSite, ανεξάρτητη σελίδα που παρακολουθεί θέματα κλινικής έρευνας, ο Κένεντι περιέγραψε τη μελέτη ως «παραπλανητικό προπαγανδιστικό τέχνασμα της φαρμακοβιομηχανίας», υποστηρίζοντας ότι οι ερευνητές την «σχεδίασαν σχολιαστικά ώστε να μην εντοπίζει ενδείξεις βλάβης». Απαίτησε από την επιθεώρηση να «ανακαλέσει αμέσως» τη δημοσίευση.

«Δεν βλέπω κανένα λόγο για ανάκληση» δήλωσε η δρ. Κριστίν Λέιν, αρχισυντάκτρια του Annals of Internal Medicine και καθηγήτρια Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο «Τόμας Τζέφερσον» της Φιλαδέλφειας.

Η επιθεώρηση, είπε, σκοπεύει να απαντήσει σε επικρίσεις που δέχτηκε στην ιστοσελίδα της, δεν θα απαντήσει όμως ευθέως στον Κένεντι, δεδομένου ότι το άρθρο του δημοσιεύτηκε σε άλλη έκδοση.

Ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης, Άντερς Πέτερ Χβιντ, επικεφαλής του τμήματος Επιδημιολογίας στο Κρατικό Ορολογικό Ινστιτούτο της Δανίας, υπερασπίστηκε την εργασία της ομάδας του με άρθρο του στο TrialSite. Δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί του Κένεντι είναι αβάσιμοι και απέρριψε τα υπονοούμενα του υπουργού περί εσκεμμένης παραπλάνησης.

«Έχω συνηθίσει τις αντιπαραθέσεις σχετικά με τις μελέτες για την ασφάλεια των εμβολίων, ειδικά όσων αφορούν τον αυτισμό, δεν έχω όμως ξαναγίνει στόχος πολιτικού προσώπου με αυτό τον τρόπο» δήλωσε ο Χβιντ στο Reuters.

«Έχω εμπιστοσύνη στην εργασία μας και την ικανότητά μας να απαντούμε στις επικρίσεις» είπε.

Ο Κένεντι είχε αναφερθεί στην έλλειψη ομάδας ελέγχου και έκανε λόγο για εσκεμμένη εξαίρεση συγκεκριμένων ομάδων παιδιών ώστε να μην γίνει αντιληπτή η σχέση των εμβολίων με προβλήματα υγείας.

Στην απάντησή του στο TrialSite, ο Χβιντ δήλωσε ότι ορισμένες επικρίσεις αφορούσαν ζητήματα σχεδιασμού της μελέτης για τα οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος. Διέψευσε όμως ότι η ανάλυση ήταν παραπλανητική. Ο σχεδιασμός της, επισήμανε, βασίστηκε σε προηγούμενη μελέτη με επικεφαλής τον Μάθιου Ντάλεϊ της ασφαλιστικής εταιρείας Kaiser Permanente, η οποία ανίχνευε σύνδεση των εμβολίων με προβλήματα υγείας.

Όπως εξήγησε ο Χβιντ, η μελέτη δεν ήταν δυνατό να συμπεριλάβει ομάδα ελέγχου δεδομένου ότι μόνο το 2% των παιδιών στη Δανία μένουν ανεμβολίαστα. Απάντησε επίσης στην κριτική του Κένεντι ότι τα ακατέργαστα δεδομένα της μελέτης δεν δημοσιεύτηκαν, εξηγώντας ότι αυτό δεν επιτρέπεται με βάση τη δανική νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Η Λέιν, η αρχισυντάκτρια του Annals of Internal Medicine, δήλωσε ότι ορισμένα ζητήματα που έθεσε ο Κένεντι αφορούν τους περιορισμούς της μελέτης, ωστόσο «δεν ακυρώνουν τα ευρήματα και δεν υπάρχουν ενδείξεις επιστημονικής παρατυπίας.

Από τότε που ανέλαβε καθήκοντα υπουργού Υγείας, ο Κένεντι έχει προχωρήσει σε μια σειρά αλλαγών στις πολιτικές για τα εμβόλια, τα φάρμακα και τα τρόφιμα.

Τον Ιούνιο, απέλυσε και τα 17 μέλη της επιτροπής που εκδίδει συστάσεις για τους εμβολιασμών, αντικαθιστώντας τας με ορισμένα πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν αμφισβητήσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Ακόμα, το υπουργείο περιόρισε τη χρήση των εμβολίων Covid-19 μόνο σε ευάλωτες ομάδες, παρακάμπτοντας τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) που είναι κανονικά αρμόδια για τέτοιες αποφάσεις.

Την περασμένη εβδομάδα, το αμερικανικό υπουργείο Υγείας ακύρωσε επίσης κονδύλια 500 εκατ. δολαρίων για την ανάπτυξη εμβολίων mRNA.

Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός
Γόνιμο σοκ 11.08.25

Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός

Το μάθημα από μια λέξη που δεν υπάρχει και το ταξίδι στις φάσεις της ζωής. Μια ψυχολόγος εξηγεί πώς η ίδια πήρε ένα μάθημα του τι σημαίνει να μεγαλώνεις σε ηλικία, για το σήμερα και το αύριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πολλά αναψυκτικά υπόσχονται ευεξία και ενέργεια, είναι όμως αυτή η πραγματικότητα;
Ναι και όχι 10.08.25

Πολλά αναψυκτικά υπόσχονται ευεξία και ενέργεια, είναι όμως αυτή η πραγματικότητα;

Τα αναψυκτικά, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες έχουν την τιμητική τους, αλλά μπορούν να είναι τελικά όσο ευεργετικά υποστηρίζουν οι εταιρείες ότι είναι;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»
Επιστήμες 09.08.25

ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»

Μπορεί τα έως τώρα στοιχεία να είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο το ουσιαστικό "crash test" για το νέο μέτρο αναμένεται το φθινόπωρο, όταν θα ξεκαθαρίσει αν το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης μπορεί να αντέξει και σε συνθήκες αυξημένης πίεσης

Μάρθα Καϊτανίδη
Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή
Σπουδαία ανακάλυψη 08.08.25

Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή

Στο αστρικό σύστημα Α Κενταύρου, στην ευρύτερη «γειτονιά» μας, βρέθηκε ένας πλανήτης με πολλές ομοιότητες με τον Ήλιο μας, του οποίου οι δορυφόροι μπορεί να είναι κατοικήσιμοι. Μένει να επιβεβαιωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιός τσικουνγκούνια: Αυξάνονται τα κρούσματα στην Κίνα – Πώς μεταδίδεται, πόσο μεταδοτικός είναι, τα συμπτώματα
Ανησυχία 06.08.25

Αύξηση των κρουσμάτων του ιού τσικουνγκούνια στην Κίνα: Πώς μεταδίδεται, πόσο μεταδοτικός είναι, τα συμπτώματα

Ο ιός τσικουνγκούνια εντοπίστηκε στην Τανζανία το 1952 - Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί κρούσματα και επιδημίες σε περισσότερες από 100 χώρες 

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πιο ισχυρά από τη φαιντανύλη – Τι είναι τα οπιοειδή νιταζένια που προκαλούν εκατοντάδες θανάτους στην Ευρώπη
Επιστήμες 04.08.25

Πιο ισχυρά από τη φαιντανύλη – Τι είναι τα οπιοειδή νιταζένια που προκαλούν εκατοντάδες θανάτους στην Ευρώπη

Τα νιταζένια, δεκάδες ή εκατοντάδες φορές πιο ισχυρά από την ηρωΐνη, είχαν ανιχνευτεί σε 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2023.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τα νέα δημοφιλή φάρμακα για το αδυνάτισμα «λιώνουν» το λίπος αλλά και τους… μυς
Μελέτη 04.08.25

Οι ενέσεις αδυνατίσματος δεν λιώνουν μόνο το λίπος - Προειδοποίηση για απώλεια μυϊκής μάζας

Καμπανάκι από νέα αμερικανική μελέτη που προειδοποιεί ότι οι αγωνιστές GLP-1 για το αδυνάτισμα μειώνουν τη μυϊκή μάζα δημιουργώντας φόβους για τη μακροπρόθεσμη υγεία της καρδιάς, τη γενική σωματική λειτουργία αλλά και τον κίνδυνο θνησιμότητας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Σπάνε ρεκόρ, ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια και αναδιαμορφώνουν την άποψη των επιστημόνων για το είδος μας – Δύτες σαν φώκιες
Πού ανήκουμε; 01.08.25

Σπάνε ρεκόρ, ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια και αναδιαμορφώνουν την άποψη των επιστημόνων για το είδος μας – Δύτες σαν φώκιες

Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι οι άνθρωποι μπορεί να είναι ακόμη και φυσικοί δύτες, παρόμοιοι με τις ενυδρίδες. Και κάποιοι, πολύ λιγότεροι, είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τις φώκιες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
