Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαψεύδει την κυβέρνηση Τραμπ: Τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό
11 Δεκεμβρίου 2025

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαψεύδει την κυβέρνηση Τραμπ: Τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό

H βιβλιογραφία της τελευταίας 15ετίας δεν εντοπίζει ενδείξεις ότι τα παιδικά εμβόλια με υδράργυρο ή αλουμίνιο συνδέονται με τη διαταραχή.

Σύνταξη
Με τον αμερικανό υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι να συνεχίζει την πολεμική κατά των παιδικών εμβολίων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επανέλαβε την Πέμπτη ότι η επιστημονική βιβλιογραφία διαψεύδει τους ισχυρισμούς για κίνδυνο αυτισμού.

Η Παγκόσμια Συμβουλευτική Επιτροπή του ΠΟΥ για την Ασφάλεια των Εμβολίων παρουσίασε τα αποτελέσματα της τέταρτης αξιολόγησης που πραγματοποιείται για το θέμα από το 2002.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή εξέτασε δύο συστηματικές ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, οι οποίες καλύπτουν μελέτες που δημοσιεύτηκαν την περίοδο 2010-2025 και επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στα παιδικά εμβόλια και τις διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού.

Η πρώτη ανασκόπηση εξέτασε τα εμβόλια που περιέχουν το ανοσοενισχυτικό θειομερσάλη, το οποίο περιέχει μικρές ποσότητες υδραργύρου. Από τις 31 μελέτες που αξιολογήθηκαν, οι 20 δεν βρήκαν σχέση με τον αυτισμό. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληγαν πέντε μετα-αναλύσεις.

Έντεκα μελέτες υπεδείκνυαν πιθανή σύνδεση, έπασχαν όμως από μεθοδολογικά προβλήματα και υψηλό κίνδυνο μεροληψίας. Εννέα από αυτές προέρχονταν από την ίδια ερευνητική ομάδα στις ΗΠΑ.

Η δεύτερη ανασκόπηση  αφορά τα εμβόλια που περιέχουν αλουμίνιο ως ανοσοενισχυτικό. Από τις 17 μελέτες και μετα-αναλύσεις που εξετάστηκαν, μόνο δύο συνέδεαν τα εμβόλια με αυτισμό, επρόκειτο όμως για οικολογικές μελέτες με μεθοδολογικά προβλήματα που εκ φύσεων δεν μπορούν να διαπιστώσουν αιτιώδεις σχέσεις.

Αντιεμβολιαστική εκστρατεία

Τον Ιούλιο, μεγάλη μελέτη στη Δανία που εξέτασε περισσότερο από ένα εκατομμύριο παιδιά κατέληγε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο αλουμίνιο των εμβολίων και τον αυτισμό.

Ο Κένεντι, γνωστός πολέμιος των εμβολίων, προχώρησε στην πρωτοφανή κίνηση να ζητήσει ανάκληση της μελέτης, όμως το αίτημά του απορρίφθηκε.

Νωρίτερα, ο αμερικανός υπουργός Υγείας έδωσε προσωπικά εντολή στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) να αλλάξουν τη θέση τους σχετικά με τα εμβόλια. Η ιστοσελίδα των CDC, η οποία προηγουμένως ανέφερε πως δεν υπάρχει σχέση με τον αυτισμό, γράφει πλέον πως δεν υπάρχουν στοιχεία ότι τα εμβόλια δεν συνδέονται με τη διαταραχή.

Αυτή την εβδομάδα, επιτροπή εμβολιασμών του υπουργείου Υγείας, στην οποία τοποθετήθηκαν πρόσωπα που πρόσκεινται στον Κένεντι, πρότειναν να καταργηθεί η σύσταση για εμβολιασμό όλων των νεογνών κατά της ηπατίτιδας B, μια κίνηση που σύμφωνα με ειδικούς αγνοεί τα επιστημονικά δεδομένα και ακυρώνει την πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Τη διαφωνία τους με τη σύσταση έσπευσαν να εκφράσουν ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος και η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, η οποία συνεχίζει να συνιστά εμβολιασμό όλων των νεογνών.

Η ανάκληση της σύστασης για την ηπατίτιδα είναι η μεγαλύτερη από τις αλλαγές που επέβαλε ο Κένεντι αφότου ανέλαβε καθήκοντα. Μεταξύ άλλων περιόρισε τις συστάσεις για τα εμβόλια Covidακύρωσε ερευνητικά προγράμματα για εμβόλια mRNA και συνέστησε στις εγκύους να μην λαμβάνουν το αναλγητικό ιβουπροφένη, υποστηρίζοντας χωρίς στοιχεία ότι προκαλεί αυτισμό.

Η τελευταία του κίνηση ήταν να ξεκινήσει έρευνα για σχέση των εμβολίων Covid με θανάτους παιδιών.

