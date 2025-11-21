Η κυριότερη υπηρεσία δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, το CDC, αναφέρεται πλέον σε πιθανή σχέση των εμβολίων και του αυτισμού, παρότι ο ισχυρισμός αυτός έχει διαψευστεί επανειλημμένα, απηχώντας απόψεις του αμφιλεγόμενου υπουργού Υγείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που καταδίκασαν χθες Πέμπτη επιστήμονες.

Μετά την ενημέρωση του ιστοτόπου τους αργά το βράδυ της Τετάρτης, τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης ασθενειών (CDC) άλλαξαν ριζοσπαστικά θέση για το ζήτημα.

Μέχρι προχθές, η υπηρεσία θύμιζε πως μελέτες έχουν «δείξει πως δεν υπάρχει καμιά σχέση ανάμεσα στον εμβολιασμό και στην εμφάνιση προβλημάτων του φάσματος του αυτισμού», συμπέρασμα που ενστερνίζονται ο ΠΟΥ και πολλοί άλλοι επιστημονικοί θεσμοί.

Όμως χθες το κείμενο είχε αντικατασταθεί κατά μεγάλο μέρος του, με την ορολογία να αναπαράγει τη ρητορική του Ρόμπερτ Κένεντι του νεότερου, του υπουργού Υγείας που αναπαράγει για χρόνια συνωμοσιολογικές θεωρίες για τα εμβόλια, κυρίως αυτά εναντίον της COVID-19.

Η υπηρεσία αναφέρει πλέον ότι η προηγούμενη διάψευση «δεν βασιζόταν σε αποδεικτικά στοιχεία» και ότι οι υγειονομικές αρχές αγνόησαν «μελέτες» που υποδεικνύουν πως υπάρχει όντως σχέση των εμβολίων και του αυτισμού.

Κι αυτό ενώ χρόνια ερευνών έχουν δείξει πειστικά πως δεν υπάρχει καμιά αιτιακή σύνδεση του εμβολιασμού με τον εμφάνιση αυτισμού ή άλλων προβλημάτων νευρολογικής ανάπτυξης.

«Επιστροφή στον μεσαίωνα»

Το γεγονός είναι «τρομερά ανησυχητικό», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Χέλεν Τέιγκερ-Φλάσμπεργκ, ειδική στον αυτισμό του πανεπιστημίου της Βοστόνης.

«Έχω την εντύπωση πως επιστρέφουμε στον μεσαίωνα (…) υπονομεύουμε την επιστήμη» εξαιτίας «πολιτικών συμφερόντων», τόνισε και προειδοποίησε πως η αλλαγή αυτή θα προκαλέσει άδικα φόβους σε γονείς και θα τους ωθήσει να αφήσουν ανεμβολίαστα τα παιδιά τους.

«Θα δούμε μεγάλη αύξηση παιδικών ασθενειών», δυνητικά θανατηφόρων, συνέχισε, ενώ κάποιες, όπως η ιλαρά, έχουν επανεμφανιστεί ήδη, λόγω της μείωσης του επιπέδου εμβολιαστικής κάλυψης.

Άλλοι ειδικοί επίσης καταδίκασαν έντονα την κίνηση, κρίνοντας πλέον ότι η υπηρεσία δεν είναι πλέον άξια εμπιστοσύνης, ενώ αντιεμβολιαστικές οργανώσεις ευχαρίστησαν τον υπουργό.

Εντός CDC, ο κόσμος είναι «πολύ ανήσυχος» αν όχι «εξοργισμένος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του σε συνδικάτο των εργαζομένων της υπηρεσίας.

Ο ιστότοπος προκαλεί σύγχυση, καθώς από την άλλη συνεχίζει να είναι δημοσιευμένη η δήλωση «τα εμβόλια δε προκαλούν αυτισμό» κατ’ απαίτηση ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ.

Ο Μπιλ Κάσιντι, γιατρός, επανέλαβε χθες πως «οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί του αντιθέτου» είναι «ψευδής, ανεύθυνος και συμβάλλει ενεργά στην επιδείνωση της υγείας των Αμερικανών».

«Εκτρέποντας την προσοχή σε παράγοντες που γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι δεν προκαλούν αυτισμό στερούμε από τις οικογένειες απαντήσεις που τους αξίζουν», πρόσθεσε ο γερουσιαστής — χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον υπουργό.

«Βλαβερός μύθος»

Η ψευδής θεωρία που συνέδεε τον εμβολιασμό των παιδιών – συγκεκριμένα του εμβολίου κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς – προήλθε από προβληματική μελέτη που είχε δημοσιευθεί το 1998 αλλά στη συνέχεια αποσύρθηκε και διαψεύστηκε άπειρες φορές.

«Πάνω από 40 μελέτες υψηλής ποιότητας» έχουν γίνει έκτοτε «σε πάνω από 5,6 εκατομμύρια ανθρώπους», θύμισε χθες η Σούζαν Κρέσλι, πρόεδρος της αμερικανικής παιδιατρικής, σε ανακοίνωσή της. «Όποιος διαδίδει αυτόν τον βλαβερό μύθο είναι κακά πληροφορημένος ή επιδιώκει εσκεμμένα να ωθήσει γονείς να κάνουν λάθος».

Αφότου ανέλαβε καθήκοντα υπουργού Υγείας, ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος προχωρά σε εκ βάθρων αλλαγές στις αμερικανικές υπηρεσίες υγείας και στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ, προχωρώντας σε μαζικές απολύσεις, αποπέμποντας γνωστούς ειδικούς, επιβάλλοντας περικοπές, περιορίζοντας την πρόσβαση σε εμβόλια κατά της COVID-19, διακόπτοντας τη χρηματοδότηση στην ανάπτυξη νέων εμβολίων κ.λπ. Εξάλλου υποσχέθηκε να εξακριβώσει ποιες είναι οι αιτίες αυτής που χαρακτηρίζει «επιδημία» αυτισμού.

Αυτή η δέσμευση ανησυχεί τους ειδικούς, εξαιτίας της περιπλοκότητας του ζητήματος καθώς και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσουν προσωπικότητες που διόρισε ο υπουργός, όπως ο Ντέιβιντ Γκάιερ, ερευνητής που δηλώνει βέβαιος πως υπάρχει σχέση ανάμεσα στα εμβόλια και τον αυτισμό.

Ο κ. Γκάιερ, που έχει παραδεχτεί πως ασκούσε την ιατρική χωρίς το απαιτούμενο πτυχίο, είναι συγγραφέας μελετών για το θέμα η μεθοδολογία, τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των οποίων αμφισβητούνται έντονα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ