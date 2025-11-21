science
21.11.2025 | 08:30
Παράσυρση πεζού από μηχανή στους Αμπελόκηπους
Σημαντική είδηση:
21.11.2025 | 07:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων – Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας
CDC: Οι δημόσιες υπηρεσίες υγεία των ΗΠΑ στην υπηρεσία του Τραμπ – Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 21 Νοεμβρίου 2025 | 07:39

CDC: Οι δημόσιες υπηρεσίες υγεία των ΗΠΑ στην υπηρεσία του Τραμπ – Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια

Η αναπαραγωγή fake news από το CDC σε σχέση με τη σύνδεση των εμβολίων στα παιδιά με τον αυτισμό αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη καθώς η επιστήμη εργαλειοποιείται από την πολιτική εξουσία

Σύνταξη
Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Spotlight

Η κυριότερη υπηρεσία δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, το CDC, αναφέρεται πλέον σε πιθανή σχέση των εμβολίων και του αυτισμού, παρότι ο ισχυρισμός αυτός έχει διαψευστεί επανειλημμένα, απηχώντας απόψεις του αμφιλεγόμενου υπουργού Υγείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που καταδίκασαν χθες Πέμπτη επιστήμονες.

Μετά την ενημέρωση του ιστοτόπου τους αργά το βράδυ της Τετάρτης, τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης ασθενειών (CDC) άλλαξαν ριζοσπαστικά θέση για το ζήτημα.

Μέχρι προχθές, η υπηρεσία θύμιζε πως μελέτες έχουν «δείξει πως δεν υπάρχει καμιά σχέση ανάμεσα στον εμβολιασμό και στην εμφάνιση προβλημάτων του φάσματος του αυτισμού», συμπέρασμα που ενστερνίζονται ο ΠΟΥ και πολλοί άλλοι επιστημονικοί θεσμοί.

Όμως χθες το κείμενο είχε αντικατασταθεί κατά μεγάλο μέρος του, με την ορολογία να αναπαράγει τη ρητορική του Ρόμπερτ Κένεντι του νεότερου, του υπουργού Υγείας που αναπαράγει για χρόνια συνωμοσιολογικές θεωρίες για τα εμβόλια, κυρίως αυτά εναντίον της COVID-19.

Η υπηρεσία αναφέρει πλέον ότι η προηγούμενη διάψευση «δεν βασιζόταν σε αποδεικτικά στοιχεία» και ότι οι υγειονομικές αρχές αγνόησαν «μελέτες» που υποδεικνύουν πως υπάρχει όντως σχέση των εμβολίων και του αυτισμού.

Κι αυτό ενώ χρόνια ερευνών έχουν δείξει πειστικά πως δεν υπάρχει καμιά αιτιακή σύνδεση του εμβολιασμού με τον εμφάνιση αυτισμού ή άλλων προβλημάτων νευρολογικής ανάπτυξης.

«Επιστροφή στον μεσαίωνα»

Το γεγονός είναι «τρομερά ανησυχητικό», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Χέλεν Τέιγκερ-Φλάσμπεργκ, ειδική στον αυτισμό του πανεπιστημίου της Βοστόνης.

«Έχω την εντύπωση πως επιστρέφουμε στον μεσαίωνα (…) υπονομεύουμε την επιστήμη» εξαιτίας «πολιτικών συμφερόντων», τόνισε και προειδοποίησε πως η αλλαγή αυτή θα προκαλέσει άδικα φόβους σε γονείς και θα τους ωθήσει να αφήσουν ανεμβολίαστα τα παιδιά τους.

«Θα δούμε μεγάλη αύξηση παιδικών ασθενειών», δυνητικά θανατηφόρων, συνέχισε, ενώ κάποιες, όπως η ιλαρά, έχουν επανεμφανιστεί ήδη, λόγω της μείωσης του επιπέδου εμβολιαστικής κάλυψης.

Άλλοι ειδικοί επίσης καταδίκασαν έντονα την κίνηση, κρίνοντας πλέον ότι η υπηρεσία δεν είναι πλέον άξια εμπιστοσύνης, ενώ αντιεμβολιαστικές οργανώσεις ευχαρίστησαν τον υπουργό.

Εντός CDC, ο κόσμος είναι «πολύ ανήσυχος» αν όχι «εξοργισμένος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του σε συνδικάτο των εργαζομένων της υπηρεσίας.

Ο ιστότοπος προκαλεί σύγχυση, καθώς από την άλλη συνεχίζει να είναι δημοσιευμένη η δήλωση «τα εμβόλια δε προκαλούν αυτισμό» κατ’ απαίτηση ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ.

Ο Μπιλ Κάσιντι, γιατρός, επανέλαβε χθες πως «οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί του αντιθέτου» είναι «ψευδής, ανεύθυνος και συμβάλλει ενεργά στην επιδείνωση της υγείας των Αμερικανών».

«Εκτρέποντας την προσοχή σε παράγοντες που γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι δεν προκαλούν αυτισμό στερούμε από τις οικογένειες απαντήσεις που τους αξίζουν», πρόσθεσε ο γερουσιαστής — χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον υπουργό.

«Βλαβερός μύθος»

Η ψευδής θεωρία που συνέδεε τον εμβολιασμό των παιδιών – συγκεκριμένα του εμβολίου κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς – προήλθε από προβληματική μελέτη που είχε δημοσιευθεί το 1998 αλλά στη συνέχεια αποσύρθηκε και διαψεύστηκε άπειρες φορές.

«Πάνω από 40 μελέτες υψηλής ποιότητας» έχουν γίνει έκτοτε «σε πάνω από 5,6 εκατομμύρια ανθρώπους», θύμισε χθες η Σούζαν Κρέσλι, πρόεδρος της αμερικανικής παιδιατρικής, σε ανακοίνωσή της. «Όποιος διαδίδει αυτόν τον βλαβερό μύθο είναι κακά πληροφορημένος ή επιδιώκει εσκεμμένα να ωθήσει γονείς να κάνουν λάθος».

Αφότου ανέλαβε καθήκοντα υπουργού Υγείας, ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος προχωρά σε εκ βάθρων αλλαγές στις αμερικανικές υπηρεσίες υγείας και στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ, προχωρώντας σε μαζικές απολύσεις, αποπέμποντας γνωστούς ειδικούς, επιβάλλοντας περικοπές, περιορίζοντας την πρόσβαση σε εμβόλια κατά της COVID-19, διακόπτοντας τη χρηματοδότηση στην ανάπτυξη νέων εμβολίων κ.λπ. Εξάλλου υποσχέθηκε να εξακριβώσει ποιες είναι οι αιτίες αυτής που χαρακτηρίζει «επιδημία» αυτισμού.

Αυτή η δέσμευση ανησυχεί τους ειδικούς, εξαιτίας της περιπλοκότητας του ζητήματος καθώς και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσουν προσωπικότητες που διόρισε ο υπουργός, όπως ο Ντέιβιντ Γκάιερ, ερευνητής που δηλώνει βέβαιος πως υπάρχει σχέση ανάμεσα στα εμβόλια και τον αυτισμό.

Ο κ. Γκάιερ, που έχει παραδεχτεί πως ασκούσε την ιατρική χωρίς το απαιτούμενο πτυχίο, είναι συγγραφέας μελετών για το θέμα η μεθοδολογία, τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των οποίων αμφισβητούνται έντονα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»
Νέο κεφάλαιο 20.11.25

Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»

Ο ΛεΚουν υποστηρίζει ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Τα «μοντέλα του κόσμου» θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική
«Food Noise» 20.11.25

Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική

Τα φάρμακα GLP-1 δεν «δυναμώνουν» τη θέληση· κάνουν τον πειρασμό λιγότερο επίμονο. Κι αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την παχυσαρκία, την ευθύνη και το τι σημαίνει πραγματικά να προσπαθείς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
COP31: Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία
Ούτε τους συμβολισμούς 20.11.25

Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης Συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία

Η επόμενη Σύνοδος COP31 για το κλίμα θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία - Νησιά του Ειρηνικού που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή αντιδρούν στην απόφαση

Σύνταξη
«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI
AI 20.11.25

«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI

Μεταξύ άλλων, η Goldman Sachs ενημέρωσε τους υπαλλήλους της να αναμένουν περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας φέτος, καθώς προσπαθεί να «εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης»

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης
«Όταν» 19.11.25

Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης

H τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται ως μαγική λύση σε όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας, όμως δεν υπάρχει εύκολος τρόπος ώστε να μπει στην καθημερινότητά μας δημιουργώντας κέρδος στις εταιρείες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
AI 19.11.25

Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Λάρι Σάμερς, παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, μετά από όσα έγιναν γνωστά για την πιθανή του σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 19.11.25

H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Κομισιόν ετοιμάζει προτάσεις για τη διευκόλυνση των εταιρειών ΑΙ, Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κάνουν λόγο για πλήγμα στα ψηφιακά δικαιώματα.

Σύνταξη
Αποζημίωση δισεκατομμυρίων θα διεκδικήσει η Ουκρανία για τις εκπομπές άνθρακα του πολέμου
Μαύροι καπνοί στο κλίμα 19.11.25

Αποζημίωση δισεκατομμυρίων θα διεκδικήσει η Ουκρανία για τις εκπομπές άνθρακα του πολέμου

Το αίτημα, τα πρώτο του είδους του στα χρονικά, θα υποβληθεί από την Ουκρανία μέσω μιας νέας διαδικασίας αποζημιώσεων που ετοιμάζει το Συμβούλιο της Ευρώπης,

Σύνταξη
Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα
Oops lalala 21.11.25

Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα

Ο Pras Michel καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης για τη διοχέτευση εκατομμυρίων από τον Μαλαισιανό Jho Low στην προεκλογική εκστρατεία Ομπάμα, καθώς και για προσπάθεια παρεμπόδισης έρευνας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) – Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)
Inbox 21.11.25

Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) - Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)

Οι Ορλάντο Μάτζικ πήραν εύκολη νίκη απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς με 129-101. Οι Μέμφις Γκρίζλις σταμάτησαν το σερί ηττών επικρατώντας των Κίνγκς με 137-96. Ματσάρα στο Σαν Αντόνιο, με τους Σπερς να επικρατούν 135-126 επί των Χοκς.

Σύνταξη
Ινδονησία: Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα
Τραγωδία 21.11.25

Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα της Ινδονησίας

Η πρώτη κατολίσθηση, την περασμένη Πέμπτη, έπληξε τρία χωριά στην παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ στην Ιάβα - Άλλες δυο κατολισθήσεις έπληξαν χωριό στην περιοχή Μπαντζαρνεγκαρά

Σύνταξη
Ο απολογισμός του Αμορίμ για τον 1 χρόνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Είμαστε μακριά από την τελειότητα»
Ποδόσφαιρο 21.11.25

Ο απολογισμός του Αμορίμ για τον 1 χρόνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Είμαστε μακριά από την τελειότητα»

Ο Πορτογάλος Ρούμπεν Αμορίμ παραδέχθηκε ότι «πέρυσι ήμουν πάντα καταβεβλημένος από τα παιχνίδια. Δεν είχα τον χρόνο να ηρεμήσω, να καταλάβω»

Βάιος Μπαλάφας
Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή
Θετικά νέα 21.11.25

Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή

Η απόφαση - σταθμός δικαστηρίου της ΕΕ επικυρώνει την προσέγγιση της οδηγίας για επαρκείς μισθούς και συλλογικές διαπραγματεύσεις, αντιμετωπίζοντας μόνο μικρές οπισθοδρομήσεις στην εφαρμογή της σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί – Η Ισπανία θα μετρά στο
Αξιόπιστος δείκτης 21.11.25

Να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί – Η Ισπανία θα μετρά στο ΑΕΠ τη φτώχεια και τις ανισότητες

Η Ισπανία, που έχει αναδειχθεί σε πρωταθλητή της οικονομίας στην ΕΕ, προσθέτει ένα νέο δείκτη μέτρησης της ανάπτυξης, που θα συμπεριλαμβάνει μικροοικονομικά στοιχεία στη μέτρηση της ανάπτυξης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα
Επιτέλους 21.11.25

Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μπρένταν Φρέιζερ μίλησε στο Associated Press για την επιστροφή του στον κόσμο της Μούμιας και τον ρόλο του Ρικ Ο' Κόνελ, που τον έκανε σταρ στο Χόλιγουντ.

Σύνταξη
Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει
«Επιχείρηση Πανδημία» 21.11.25

Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει

Πώς θα αντιδρούσατε σήμερα αν ξαφνικά προέκυπτε μια πανδημία; Ένα παιχνίδι σε σχολείο της Γιούτα των ΗΠΑ έδειξε ότι η πανδημία Covid δεν μας έχει διδάξει πολλά. Και μάλλον θα κάνουμε μεγαλύτερα λάθη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι
Κόσμος 21.11.25

Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι

Ο ένας ελέγχει τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο άλλος τα φοβερά ακραία τάγματα Αζόφ. Πόσο ασφαλής μπορεί να αιθάνεται ο Ουκρανός πρόεδρος από ένα πιθανό πραξικόπημα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»
Fizz 21.11.25

Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»

Μετά τον σάλο γύρω από την ψηφιακή ηθοποιό Τίλι Νόργουντ , η δημιουργός της τονίζει ότι η AI δεν έρχεται να αντικαταστήσει ηθοποιούς, αλλά να μειώσει κόστος και να ανοίξει νέους τρόπους παραγωγής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
