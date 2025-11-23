Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση
23.11.2025 | 21:48
Συναγερμός στη Λιθουανία: «Ύποπτα» αερόστατα έκλεισαν ξανά το αεροδρόμιο στο Βίλνιους
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η «κατάρα» των Κένεντι: Η εγγονή του JFK αποκάλυψε πως πεθαίνει – «Μάχη με το αίμα μου»
Stories 23 Νοεμβρίου 2025 | 20:10

Η «κατάρα» των Κένεντι: Η εγγονή του JFK αποκάλυψε πως πεθαίνει – «Μάχη με το αίμα μου»

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, η 35χρονη κόρη της Καρολάιν Κένεντι και εγγονή του δολοφονηθέντος Προέδρου αποκάλυψε ότι πάσχει από ανίατη λευχαιμία σε ένα συγκλονιστικό άρθρο στο New Yorker

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Spotlight

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, η εγγονή του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Φ. Κένεντι, αποκάλυψε πως πάσχει από μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου του αίματος, την οξεία μυελογενή λευχαιμία, σε άρθρο-μαρτυρία στο περιοδιό The New Yorker.

Η Σλόσμπεργκ επέλεξε να ανακοινώσει την είδηση την ημέρα της 62ης επετείου από τη δολοφονία του παππού της, προσθέτοντας μια νέα, βαθιά πληγή στο μακρύ χρονικό της οικογενειακής τραγωδίας της δυναστείας των Κένεντι.

Η Σλόσμπεργκ, δημοσιογράφος που ειδικεύεται σε θέματα περιβάλλοντος, έγραψε στο δοκίμιό της ότι ο καρκίνος ανακαλύφθηκε τον Μάιο του 2024, ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Η διάγνωση, όπως περιγράφει η ίδια, ήταν εντελώς απρόσμενη.

«Δεν πίστευα—δεν μπορούσα να πιστέψω—ότι μιλούσαν για εμένα», έγραψε. «Είχα κολυμπήσει ένα μίλι στην πισίνα την προηγούμενη μέρα, εννέα μηνών έγκυος. Δεν ήμουν άρρωστη. Δεν ένιωθα άρρωστη. Ήμουν στην πραγματικότητα ένας από τους πιο υγιείς ανθρώπους που γνωρίζω» γράφει.

Η μητρότητα έκανε την τραγωδία ακόμα πιο αβάσταχτη. «Είχα έναν γιο τον οποίο αγαπούσα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και ένα νεογέννητο που έπρεπε να φροντίσω. Αυτή δεν θα μπορούσε με τίποτα να είναι η ζωή μου», σημείωσε.

Η 35χρονη περιγράφει το οδυνηρό ιατρικό της ταξίδι των τελευταίων δεκαοκτώ μηνών, την αξιοζήλευτη υποστήριξη των γονιών της και των αδελφών της, οι οποίοι, όπως έγραψε, «μεγαλώνουν τα παιδιά μου και κάθονται στα διάφορα δωμάτια του νοσοκομείου μου σχεδόν κάθε μέρα» ενώ περιγράφει την αγωνιώδη προσπάθεια του ογκολόγου της να βρει μια θεραπεία που θα της σώσει τη ζωή.

«Έχει ψάξει κάθε σπιθαμή της γης για περισσότερες θεραπείες για μένα. Ξέρει ότι δεν θέλω να πεθάνω και προσπαθεί να το σταματήσει», έγραψε.

«Θέλω ο γιος μου να ξέρει ότι ήμουν συγγραφέας, για να μην με θυμάται απλώς ως έναν άρρωστο άνθρωπο»

Η Σλόσμπεργκ στο σπαρακτικό δοκίμιο της αναγνωρίζει με ωμή ειλικρίνεια τη μακρά ιστορία τραγωδίας στην οικογένειά της και τον πόνο του να γνωρίζει ότι η ασθένειά της έχει βάλει τη μητέρα της, Καρολάιν Κένεντι, πρώην Πρέσβειρα των ΗΠΑ σε Αυστραλία και Ιαπωνία, σε μια νέα περίοδο πένθους.

Η Καρολάιν Κένεντι ήταν μόλις πέντε ετών όταν δολοφονήθηκε ο πατέρας της, Τζον Φ. Κένεντι, το 1963. Ο θείος της, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, δολοφονήθηκε πέντε χρόνια αργότερα, ενώ ο αδελφός της, Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, σκοτώθηκε το 1999 σε ηλικία 38 ετών, όταν το μικρό αεροπλάνο που πιλοτάριζε έπεσε στον ωκεανό.

«Σε όλη μου τη ζωή, προσπάθησα να είμαι ‘καλή’, ώστε να μη προκαλέσω περαιτέρω βάσανα στη μητέρα μου», γράφει η Σλόσμπεργκ. «Τώρα έχω προσθέσει μια νέα τραγωδία στη ζωή της, στη ζωή της οικογένειάς μας, και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να κάνω για να τη σταματήσω».

«Προσπάθησα να είμαι η τέλεια ασθενής. Αν τα έκανα όλα σωστά, αν ήμουν ευγενική με όλους όλη την ώρα, αν δεν χρειαζόμουν βοήθεια ή δεν είχα προβλήματα, ίσως τότε θα λειτουργούσε»

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ περιγράφει μια σειρά από εντατικές και κλιμακούμενες θεραπείες για τον καρκίνο της, ξεκινώντας με χημειοθεραπεία και μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Η αδελφή της, Ρόουζ Σλόσμπεργκ, δώρισε βλαστοκύτταρα για την προσπάθεια. Ο αδελφός της, Τζακ Σλόσμπεργκ, ο οποίος θέτει υποψηφιότητα για το Κογκρέσο, ήταν κατά το ήμισυ συμβατός, αλλά «ρωτούσε κάθε γιατρό αν ίσως το μισό ήταν αρκετό, ίσως και καλύτερο, για κάθε ενδεχόμενο».

Ο σύζυγός της, ο γιατρός Τζορτζ Μόραν, κοιμόταν στο πάτωμα του νοσοκομείου και ασχολούνταν με τις απαιτήσεις των «γιατρών και των ασφαλιστικών με τους οποίους δεν ήθελα να μιλήσω».

«Είναι τέλειος», έγραψε η Τατιάνα για τον σύζυγό της, «και νιώθω τόσο αδικημένη και τόσο λυπημένη που δεν θα μπορέσω να συνεχίσω να ζω την υπέροχη ζωή που είχα με αυτόν τον ευγενικό, αστείο, όμορφο ιδιοφυή άνθρωπο που κατάφερα να βρω».

Μετά από 50 ημέρες θεραπείας και ύφεση στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center στη Νέα Υόρκη, η Σλόσμπεργκ επέστρεψε σπίτι, ξεκίνησε έναν νέο γύρο χημειοθεραπείας και υποτροπίασε.

«Ο ξάδελφός μου, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, είναι ντροπή για την οικογένεια, με τις περικοπές του να υπονομεύουν την υγειονομική περίθαλψη»

Συμμετείχε σε μια κλινική δοκιμή τον Ιανουάριο, δοκιμάζοντας μια ανοσοθεραπεία στην οποία οι γιατροί προσπάθησαν να προγραμματίσουν τα μεταμοσχευμένα Τ-κύτταρά της να επιτεθούν στον καρκίνο. Ακολούθησε μια δεύτερη.

«Προσπάθησα να είμαι η τέλεια ασθενής», έγραψε η Σλόσμπεργκ. «Αν τα έκανα όλα σωστά, αν ήμουν ευγενική με όλους όλη την ώρα, αν δεν χρειαζόμουν βοήθεια ή δεν είχα προβλήματα, ίσως τότε θα λειτουργούσε».

Στους φόβους της προστέθηκαν οι ενέργειες του ξαδέλφου της, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, νυν Υπουργού Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, τον οποίο αποκάλεσε «ντροπή» για την οικογένειά της.

Η Σλόσμπεργκ περιγράφει την αγωνία της καθώς η επιθετική στάση του απέναντι στα εμβόλιο θα μπορούσε να την αφήσει «να περάσει το υπόλοιπο της ζωής της σε ανοσοκαταστολή».

Στο άρθρο της  εκφράζει τον τρόμο της καθώς παρακολουθούσε την κυβέρνηση να περικόπτει εκατομμύρια από τη χρηματοδότηση για εμβόλια mRNA που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών καρκίνου και από τον προϋπολογισμό του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας (National Institutes of Health), περικοπές που διέκοψαν θεραπείες και κλινικές δοκιμές για χιλιάδες ασθενείς.

«Ξαφνικά», έγραψε, «το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο βασιζόμουν έμοιαζε να είναι μετέωρο, ασταθές».

«Σε όλη μου τη ζωή, προσπάθησα να είμαι ‘καλή’, ώστε να μη προκαλέσω περαιτέρω βάσανα στη μητέρα μου. Τώρα έχω προσθέσει μια νέα τραγωδία στη ζωή μας, και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να κάνω για να τη σταματήσω»

Παρόλο που το δοκίμιο είναι γεμάτο από πόνο, θυμό και απογοήτευση, η Σλόσμπεργκ επικεντρώνεται στην αγάπη της για τα δύο μικρά παιδιά της και στη θλίψη της, γνωρίζοντας πως δεν θα είναι εκεί για να τα δει να μεγαλώνουν.

Υπενθυμίζει συχνά στον γιο της «ότι είμαι συγγραφέας», σημειώνει, «για να ξέρει ότι δεν ήμουν απλώς ένας άρρωστος άνθρωπος». Η Σλόσμπεργκ περιγράφει την παράδοξη κατάσταση του να προσπαθεί να ζήσει τη στιγμή με τα παιδιά της, αποτυπώνοντας ζωντανές αναμνήσεις από τον κοινό τους χρόνο, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτές οι αναμνήσεις θα πεθάνουν μαζί της.

Η Σλόσμπεργκ περιγράφει την παράδοξη κατάσταση του να προσπαθεί να ζήσει τη στιγμή με τα παιδιά της, αποτυπώνοντας ζωντανές αναμνήσεις από τον κοινό τους χρόνο, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτές οι αναμνήσεις θα πεθάνουν μαζί της

Θυμάται μια στιγμή που εκτιμά ιδιαίτερα, με τον γιο της και ένα παγωτατζίδικο, όταν του είπε ότι η ίδια δεν ήθελε παγωτό. «Με αγκάλιασε, με χτύπησε στην πλάτη και είπε, ‘Σε ακούω φίλε, σε ακούω’», έγραψε.

«Με πονάει που δεν είμαι εκεί να τα δω να μεγαλώνουν» γράφει η εγγονή του Κένεντι. Ο γιατρός της έχει δώσει ένα χρόνο, το πολύ, ζωής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025

Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» – Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον
Μακαρθισμός 23.11.25

Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» - Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον

Το 1947, άνθρωποι του κλάδου που ανησυχούσαν για τη λογοκρισία εν μέσω του «Κόκκινου Τρόμου» ίδρυσαν την Επιτροπή για την Πρώτη Τροπολογία — που αναβίωσε πρόσφατα από την Τζέιν Φόντα, της οποίας ο πατέρας ήταν ιδρυτικό μέλος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η δολοφονία που στοιχειώνει τους Κένεντι: Πέντε δεκαετίες μετά ο φόνος της 15χρονης Μάρθα Μόξλεϊ παραμένει «άλυτος»
Cold case 22.11.25

Η δολοφονία που στοιχειώνει τους Κένεντι: Πέντε δεκαετίες μετά ο φόνος της 15χρονης Μάρθα Μόξλεϊ παραμένει «άλυτος»

Η δολοφονία της Μάρθα Μόξλεϊ στις 30 Οκτωβρίου 1975 πρόσθεσε ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ της σκοτεινής δυναστείας των Κένεντι. Και μέχρι σήμερα «στοιχειώνει» την αγαπημένη οικογένεια των ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ
Απίστευτα πράγματα 22.11.25

Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ

Στα 20 της ήταν ήδη σταρ της μικρής οθόνης και της σειράς Smallville. Μια 15ετία αργότερα δήλωνε ένοχη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτή είναι η χαοτική ζωή της Άλισον Μακ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επιστροφή στο παρελθόν: Παράγγειλε σχέσεις δι’ αλληλογραφίας ή ταξίδεψε στο εξωτερικό
«Passport bros» 22.11.25

Επιστροφή στο παρελθόν - Δεν βρίσκεις νύφη στη χώρα σου; Παράγγειλε δι’ αλληλογραφίας ή ταξίδεψε στο εξωτερικό

Σε έναν κόσμο αυξανόμενης αβεβαιότητας, οι παλιές αφηγήσεις για το φύλο και τις σχέσεις επιστρέφουν μεταμφιεσμένες ως σύγχρονες τάσεις στη διεθνή αναζήτηση συντρόφου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του
Καταγραφή της ιστορίας 21.11.25

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του

Ο αείμνηστος Αμερικανός φωτογράφος Στιβ Σαπίρο αφηγείται τις ιστορίες πίσω από πολλές από τις εμβληματικές του φωτογραφίες στο νέο ντοκιμαντέρ «Steve Schapiro: Being Everywhere» -τι είδε όταν έφτασε στο Μέμφις αμέσως μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;
Art 20.11.25

Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;

Κρυμμένο για δεκαετίες και φορτισμένο με ιστορία λεηλασίας, μνήμης και σπάνιας προέλευσης, το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Κλιμτ έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια στη δημοπρασία του Sotheby’s

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το κρυολόγημα ως ζήτημα ζωής και θανάτου — Τελικά, ήταν drama queen η Τζέιν Όστεν;
The Good Life 19.11.25

Το κρυολόγημα ως ζήτημα ζωής και θανάτου — Τελικά, ήταν drama queen η Τζέιν Όστεν;

Στην εποχή της Όστεν, ένα κρυολόγημα μπορούσε πράγματι να γίνει πολύ επικίνδυνο. Οι «δραματικές» αρρώστιες στα έργα της δεν είναι υπερβολή, αλλά πιστή καταγραφή ενός κόσμου εύθραυστης υγείας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χριστίνα Ωνάση: Η σκοτεινή οδύσσεια της κληρονόμου που «κορόιδεψε» τη μοίρα και πέθανε μόνη – «Θέλω να με ποθούν»
Ωνασειάδα 19.11.25

Χριστίνα Ωνάση: Η σκοτεινή οδύσσεια της κληρονόμου που «κορόιδεψε» τη μοίρα και πέθανε μόνη – «Θέλω να με ποθούν»

Σαν σήμερα, η Χριστίνα Ωνάση ξεκίνησε το τελευταίο της σκοτεινό ταξίδι στο Μπουένος Άιρες, σε έναν επίλογο μιας ζωής που έμοιαζε (αν δεν ήταν) μια αρχαία ελληνική τραγωδία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ηγουμένη του Σατανά: Η καλόγρια Μαριάμ Σουλακιώτη και το ματωμένο κολαστήριο στην Κερατέα γίνεται ταινία – «Γυναίκα Ρασπούτιν»
Αληθινό έγκλημα 18.11.25

Ηγουμένη του Σατανά: Η καλόγρια Μαριάμ Σουλακιώτη και το ματωμένο κολαστήριο στην Κερατέα γίνεται ταινία – «Γυναίκα Ρασπούτιν»

Η σοκαριστική ιστορία της serial killer ηγουμένης Μαριάμ Σουλακιώτη γίνεται έμπνευση για ταινία γοτθικού τρόμου μερίζες στην ελληνική γη 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αν κλέψετε κάποια από τις γυναίκες μου, θα σας πυροβολήσω: Όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα τρομοκράτησε τους Oasis
Σουρεάλ 18.11.25

Αν κλέψετε κάποια από τις γυναίκες μου, θα σας πυροβολήσω: Όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα τρομοκράτησε τους Oasis

Τα αδέρφια Γκάλαχερ δεν έχουν κρύψει την αγάπη τους για τον Ντιέγκο Μαραντόνα, τον οποίο θεωρούν ως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ωστόσο η πρώτη συνάντηση μαζί του το 1997 ήταν αρκετά περίεργη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοποίηση, Έπσταϊν, αμύθητα πλούτη και αθανασία: Η Πάρις Χίλτον δεν είναι χαζή ξανθιά, απλά την προσποιείται – «Είμαι αυτοδημιούργητη»
Original influencer 18.11.25

Κακοποίηση, Έπσταϊν, αμύθητα πλούτη και αθανασία: Η Πάρις Χίλτον δεν είναι χαζή ξανθιά, απλά την προσποιείται – «Είμαι αυτοδημιούργητη»

Πώς επιβιώνεις, διαπρέπεις και χτίζεις μια επιχειρηματική αυτοκρατορία αξίας ενός δισ. όταν όλος ο κόσμος σε θεωρεί ένα «χαζό, κακομαθημένο καρτούν»; Η Πάρις Χίλτον, η κληρονόμος της δυναστείας Χίλτον που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο και πρωτοπόρο των social media, έχει απαντήσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χετάφε – Ατλέτικο 0-1: Πέμπτη σερί νίκη για τους «ροχιμπλάνκος»
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Χετάφε – Ατλέτικο 0-1: Πέμπτη σερί νίκη για τους «ροχιμπλάνκος»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε και από την έδρα της Χετάφε φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές νίκες στο ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ ισόπαλα έληξαν τα ματς της Οβιέδο με τη Ράγιο και της Μπέτις με τη Χιρόνα.

Σύνταξη
Ο Γεντβάι νιώθει… Ζλάταν λόγω του Μπενίτεθ
Παναθηναϊκός 23.11.25

Ο Γεντβάι νιώθει… Ζλάταν λόγω του Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε τόση αυτοπεποίθηση στον Τιν Γεντβάι, ώστε ο Κροάτης να μην αρκείται απλά να παίζει συντηρητικά σε μία θέση που δεν ένιωθε ποτέ πολύ άνετα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Τζον Λένον: Τα προφητικά, τελευταία λόγια πριν την τραγική δολοφονία – Νέο ντοκιμαντέρ 
Imagine 23.11.25

Τζον Λένον: Τα προφητικά, τελευταία λόγια πριν την τραγική δολοφονία – Νέο ντοκιμαντέρ 

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ μίλησε για το άτιτλο ακόμη ντοκιμαντέρ που θέλει να αναδείξει την «πιο επίκαιρη από ποτέ» τελευταία συνέντευξη του Τζον Λένον πριν το τραγικό τέλος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ίντερ – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Ίντερ – Μίλαν

LIVE: Ίντερ – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Μίλαν για τη 12η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ
«Πέρασαν κόκκινη γραμμή» 23.11.25

Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν τη δολοφονία του Χάιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι, αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ, με πλήγμα στα προάστια της Βηρυτού. Προειδοποιεί για κλιμάκωση η οργάνωση.

Σύνταξη
Μια νίκη – τίτλου, ο Έζε κι ένα… τρολάρισμα
On Field 23.11.25

Μια νίκη – τίτλου, ο Έζε κι ένα… τρολάρισμα

Η Άρσεναλ δείχνει πανέτοιμη να πετύχει αυτό που δεν κατάφερε πέρυσι, καθώς η άνετη επικράτηση και στο ντέρμπι του Λονδίνου στέλνει το «μήνυμα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος κερδίζουν έδαφος – Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΑΕΥ
Αλλαγή 23.11.25

Τα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος κερδίζουν έδαφος – Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΑΕΥ

Έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων και Υδάτων καταγράφει τον αριθμό των παροχών στις κατηγορίες των προϊόντων, στα ειδικά ή «πράσινα», στα σταθερά ή «μπλε» και στα κυμαινόμενα ή «κίτρινα».

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τζουμέρκα: Εικόνες σοκ από το πέρασμα της κακοκαιρίας – Έρχονται καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας
Δραματική κατάσταση 23.11.25

Εικόνες σοκ από το πέρασμα της κακοκαιρίας στα Τζουμέρκα - Έρχονται καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας

Μεγάλες καταστροφές στη δυτική Ελλάδα άφησε πίσω η κακοκαιρία που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες την περιοχή. Ξενώνας στα Τζουμέρκα έχει πάρει κλίση και κινδυνεύει να πέσει. Πτώση της θερμοκρασίας και νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες.

Σύνταξη
Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας
Ανταγωνισμός 23.11.25

Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας

Σε μια προσπάθεια να σπάσουν την κυριαρχία της Κίνας στον τομέα των ορυκτών, οι χώρες σε όλο τον κόσμο στρέφονται όλο και περισσότερο προς την…κατεψυγμένη και αραιοκατοικημένη βόρεια πολική περιοχή

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Κηφισιά 3-0: Ο Τάισον… έσβησε την κακή εικόνα, με 10 παίκτες οι φιλοξενούμενοι από το 73′ (vid)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

ΠΑΟΚ-Κηφισιά 3-0: Ο Τάισον… έσβησε την κακή εικόνα, με 10 παίκτες οι φιλοξενούμενοι από το 73′ (vid)

Με την ψυχή στο στόμα ο ΠΑΟΚ, νίκησε 3-0 την Κηφισιά που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 73’ λόγω αποβολής του Σόουζα. Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με αυτογκόλ και καθάρισαν με τον Τάισον στο 88’ και στο 90+3’. Κλειδί ο Παβλένκα

Σύνταξη
Μπαλί: Φρένο στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού – «Χτίζουν βίλες και νομίζουν ότι τους ανήκει η θάλασσα»
«Περιορισμένη πρόσβαση» 23.11.25

Μπαλί: Φρένο στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού – «Χτίζουν βίλες και νομίζουν ότι τους ανήκει η θάλασσα»

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αυξημένες οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης – Ποιες είναι οι πιο οικονομικές λύσεις για το χειμώνα
Οικονομικές Ειδήσεις 23.11.25

Αυξημένες οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης – Ποιες είναι οι πιο οικονομικές λύσεις για το χειμώνα

Με το πετρέλαιο πάντως να παραμένει σε σχετικά ακριβό, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Άρης
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Άρης

LIVE: ΑΕΚ – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Άρης για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Δένδιας: Για ισχυρή άμυνα χρειαζόμαστε μέριμνα για τα στελέχη και τις οικογένειες των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Δένδιας: Για ισχυρή άμυνα χρειαζόμαστε μέριμνα για τα στελέχη και τις οικογένειες των Ενόπλων Δυνάμεων

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων» ανέφερε ο Δένδιας.

Σύνταξη
Χούπης στους νέους των Ενόπλων Δυνάμεων: Η στολή που φέρετε αποτελεί όρκο τιμής και επιλογή ζωής
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Χούπης στους νέους των Ενόπλων Δυνάμεων: Η στολή που φέρετε αποτελεί όρκο τιμής και επιλογή ζωής

«Το μεγαλείο του ανθρώπου δεν μετριέται σε όσα αποκτά, αλλά σε όσα είναι πρόθυμος να θυσιάσει», τόνισε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, στη γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύνταξη
Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «με μεγάλη χαρά συμμετέχω και εγώ στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, μια γιορτή δημοκρατίας για τη μεγάλη μας παράταξη»

Σύνταξη
Γερμανία: Το σχέδιο «για τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη» και η επίκληση του «ρωσικού κινδύνου»
Τι αλλάζει 23.11.25

Το γερμανικό σχέδιο «για τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη» και η επίκληση του «ρωσικού κινδύνου»

Ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία προωθεί νομοσχέδιο για την αύξηση του αριθμού των στρατιωτών - Τι θα γίνει με την υποχρεωτική στρατολόγηση, εναντιώνεται η Αριστερά, τι λένε οι νέοι

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Υπάρχει χώρος για βελτίωση»
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Μπενίτεθ: «Υπάρχει χώρος για βελτίωση»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε ικανοποιημένος με όσα είδε στη νίκη του Παναθηναϊκού στις Σέρρες, ωστόσο ο Ισπανός επεσήμανε ότι η ομάδα του έχει ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Σύνταξη
Ραγδαία άνοδος στο κόστος στέγασης στην Ανατολική Αθήνα – Μεγάλες δυσκολίες για τα νοικοκυριά
Την ανηφόρα 23.11.25

Ραγδαία άνοδος στο κόστος στέγασης στην Ανατολική Αθήνα – Μεγάλες δυσκολίες για τα νοικοκυριά

Σε πανελλαδικό επίπεδο οι τιμές έχουν ανέβει από το 2019 κατά 24%, την ώρα που το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει ενισχυθεί κατά μόλις 6%

Σύνταξη
Τι συμβαίνει με την κωμωδία που ετοιμάζει ο Κέντρικ Λαμάρ με τους δημιουργούς του «South Park»;
Αναβολή στην αναβολή 23.11.25

Τι συμβαίνει με την κωμωδία που ετοιμάζει ο Κέντρικ Λαμάρ με τους δημιουργούς του «South Park»;

Τέσσερις μήνες πριν την κυκλοφορία της ταινίας των Κέντρικ Λαμάρ, Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν, ο προγραμματισμός αλλάζει και πάλι, αυτή τη φορά χωρίς να έχει οριστεί νέα ημερομηνία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο