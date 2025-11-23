Η «κατάρα» των Κένεντι: Η εγγονή του JFK αποκάλυψε πως πεθαίνει – «Μάχη με το αίμα μου»

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, η εγγονή του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Φ. Κένεντι, αποκάλυψε πως πάσχει από μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου του αίματος, την οξεία μυελογενή λευχαιμία, σε άρθρο-μαρτυρία στο περιοδιό The New Yorker.

Η Σλόσμπεργκ επέλεξε να ανακοινώσει την είδηση την ημέρα της 62ης επετείου από τη δολοφονία του παππού της, προσθέτοντας μια νέα, βαθιά πληγή στο μακρύ χρονικό της οικογενειακής τραγωδίας της δυναστείας των Κένεντι.

Η Σλόσμπεργκ, δημοσιογράφος που ειδικεύεται σε θέματα περιβάλλοντος, έγραψε στο δοκίμιό της ότι ο καρκίνος ανακαλύφθηκε τον Μάιο του 2024, ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Η διάγνωση, όπως περιγράφει η ίδια, ήταν εντελώς απρόσμενη.

«Δεν πίστευα—δεν μπορούσα να πιστέψω—ότι μιλούσαν για εμένα», έγραψε. «Είχα κολυμπήσει ένα μίλι στην πισίνα την προηγούμενη μέρα, εννέα μηνών έγκυος. Δεν ήμουν άρρωστη. Δεν ένιωθα άρρωστη. Ήμουν στην πραγματικότητα ένας από τους πιο υγιείς ανθρώπους που γνωρίζω» γράφει.

Η μητρότητα έκανε την τραγωδία ακόμα πιο αβάσταχτη. «Είχα έναν γιο τον οποίο αγαπούσα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και ένα νεογέννητο που έπρεπε να φροντίσω. Αυτή δεν θα μπορούσε με τίποτα να είναι η ζωή μου», σημείωσε.

Η 35χρονη περιγράφει το οδυνηρό ιατρικό της ταξίδι των τελευταίων δεκαοκτώ μηνών, την αξιοζήλευτη υποστήριξη των γονιών της και των αδελφών της, οι οποίοι, όπως έγραψε, «μεγαλώνουν τα παιδιά μου και κάθονται στα διάφορα δωμάτια του νοσοκομείου μου σχεδόν κάθε μέρα» ενώ περιγράφει την αγωνιώδη προσπάθεια του ογκολόγου της να βρει μια θεραπεία που θα της σώσει τη ζωή.

«Έχει ψάξει κάθε σπιθαμή της γης για περισσότερες θεραπείες για μένα. Ξέρει ότι δεν θέλω να πεθάνω και προσπαθεί να το σταματήσει», έγραψε.

«Θέλω ο γιος μου να ξέρει ότι ήμουν συγγραφέας, για να μην με θυμάται απλώς ως έναν άρρωστο άνθρωπο»

Η Σλόσμπεργκ στο σπαρακτικό δοκίμιο της αναγνωρίζει με ωμή ειλικρίνεια τη μακρά ιστορία τραγωδίας στην οικογένειά της και τον πόνο του να γνωρίζει ότι η ασθένειά της έχει βάλει τη μητέρα της, Καρολάιν Κένεντι, πρώην Πρέσβειρα των ΗΠΑ σε Αυστραλία και Ιαπωνία, σε μια νέα περίοδο πένθους.

Η Καρολάιν Κένεντι ήταν μόλις πέντε ετών όταν δολοφονήθηκε ο πατέρας της, Τζον Φ. Κένεντι, το 1963. Ο θείος της, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, δολοφονήθηκε πέντε χρόνια αργότερα, ενώ ο αδελφός της, Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, σκοτώθηκε το 1999 σε ηλικία 38 ετών, όταν το μικρό αεροπλάνο που πιλοτάριζε έπεσε στον ωκεανό.

«Σε όλη μου τη ζωή, προσπάθησα να είμαι ‘καλή’, ώστε να μη προκαλέσω περαιτέρω βάσανα στη μητέρα μου», γράφει η Σλόσμπεργκ. «Τώρα έχω προσθέσει μια νέα τραγωδία στη ζωή της, στη ζωή της οικογένειάς μας, και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να κάνω για να τη σταματήσω».

«Προσπάθησα να είμαι η τέλεια ασθενής. Αν τα έκανα όλα σωστά, αν ήμουν ευγενική με όλους όλη την ώρα, αν δεν χρειαζόμουν βοήθεια ή δεν είχα προβλήματα, ίσως τότε θα λειτουργούσε»

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ περιγράφει μια σειρά από εντατικές και κλιμακούμενες θεραπείες για τον καρκίνο της, ξεκινώντας με χημειοθεραπεία και μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Η αδελφή της, Ρόουζ Σλόσμπεργκ, δώρισε βλαστοκύτταρα για την προσπάθεια. Ο αδελφός της, Τζακ Σλόσμπεργκ, ο οποίος θέτει υποψηφιότητα για το Κογκρέσο, ήταν κατά το ήμισυ συμβατός, αλλά «ρωτούσε κάθε γιατρό αν ίσως το μισό ήταν αρκετό, ίσως και καλύτερο, για κάθε ενδεχόμενο».

Ο σύζυγός της, ο γιατρός Τζορτζ Μόραν, κοιμόταν στο πάτωμα του νοσοκομείου και ασχολούνταν με τις απαιτήσεις των «γιατρών και των ασφαλιστικών με τους οποίους δεν ήθελα να μιλήσω».

«Είναι τέλειος», έγραψε η Τατιάνα για τον σύζυγό της, «και νιώθω τόσο αδικημένη και τόσο λυπημένη που δεν θα μπορέσω να συνεχίσω να ζω την υπέροχη ζωή που είχα με αυτόν τον ευγενικό, αστείο, όμορφο ιδιοφυή άνθρωπο που κατάφερα να βρω».

Μετά από 50 ημέρες θεραπείας και ύφεση στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center στη Νέα Υόρκη, η Σλόσμπεργκ επέστρεψε σπίτι, ξεκίνησε έναν νέο γύρο χημειοθεραπείας και υποτροπίασε.

«Ο ξάδελφός μου, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, είναι ντροπή για την οικογένεια, με τις περικοπές του να υπονομεύουν την υγειονομική περίθαλψη»

Συμμετείχε σε μια κλινική δοκιμή τον Ιανουάριο, δοκιμάζοντας μια ανοσοθεραπεία στην οποία οι γιατροί προσπάθησαν να προγραμματίσουν τα μεταμοσχευμένα Τ-κύτταρά της να επιτεθούν στον καρκίνο. Ακολούθησε μια δεύτερη.

«Προσπάθησα να είμαι η τέλεια ασθενής», έγραψε η Σλόσμπεργκ. «Αν τα έκανα όλα σωστά, αν ήμουν ευγενική με όλους όλη την ώρα, αν δεν χρειαζόμουν βοήθεια ή δεν είχα προβλήματα, ίσως τότε θα λειτουργούσε».

Στους φόβους της προστέθηκαν οι ενέργειες του ξαδέλφου της, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, νυν Υπουργού Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, τον οποίο αποκάλεσε «ντροπή» για την οικογένειά της.

Η Σλόσμπεργκ περιγράφει την αγωνία της καθώς η επιθετική στάση του απέναντι στα εμβόλιο θα μπορούσε να την αφήσει «να περάσει το υπόλοιπο της ζωής της σε ανοσοκαταστολή».

Στο άρθρο της εκφράζει τον τρόμο της καθώς παρακολουθούσε την κυβέρνηση να περικόπτει εκατομμύρια από τη χρηματοδότηση για εμβόλια mRNA που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών καρκίνου και από τον προϋπολογισμό του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας (National Institutes of Health), περικοπές που διέκοψαν θεραπείες και κλινικές δοκιμές για χιλιάδες ασθενείς.

«Ξαφνικά», έγραψε, «το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο βασιζόμουν έμοιαζε να είναι μετέωρο, ασταθές».

«Σε όλη μου τη ζωή, προσπάθησα να είμαι ‘καλή’, ώστε να μη προκαλέσω περαιτέρω βάσανα στη μητέρα μου. Τώρα έχω προσθέσει μια νέα τραγωδία στη ζωή μας, και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να κάνω για να τη σταματήσω»

Παρόλο που το δοκίμιο είναι γεμάτο από πόνο, θυμό και απογοήτευση, η Σλόσμπεργκ επικεντρώνεται στην αγάπη της για τα δύο μικρά παιδιά της και στη θλίψη της, γνωρίζοντας πως δεν θα είναι εκεί για να τα δει να μεγαλώνουν.

Υπενθυμίζει συχνά στον γιο της «ότι είμαι συγγραφέας», σημειώνει, «για να ξέρει ότι δεν ήμουν απλώς ένας άρρωστος άνθρωπος». Η Σλόσμπεργκ περιγράφει την παράδοξη κατάσταση του να προσπαθεί να ζήσει τη στιγμή με τα παιδιά της, αποτυπώνοντας ζωντανές αναμνήσεις από τον κοινό τους χρόνο, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτές οι αναμνήσεις θα πεθάνουν μαζί της.

Θυμάται μια στιγμή που εκτιμά ιδιαίτερα, με τον γιο της και ένα παγωτατζίδικο, όταν του είπε ότι η ίδια δεν ήθελε παγωτό. «Με αγκάλιασε, με χτύπησε στην πλάτη και είπε, ‘Σε ακούω φίλε, σε ακούω’», έγραψε.

«Με πονάει που δεν είμαι εκεί να τα δω να μεγαλώνουν» γράφει η εγγονή του Κένεντι. Ο γιατρός της έχει δώσει ένα χρόνο, το πολύ, ζωής.