Ο Τζακ Σλόσμπεργκ, το νέο αίμα των Κένεντι, και εγγονός των Τζον Φ. Κένεντι και Τζάκι Κένεντι, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για μια έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, σηματοδοτώντας την είσοδο του πρώτου άμεσου απογόνου του JFK στην εκλογική διαδικασία.

Ο 32χρονος Σλόσμπεργκ, γιος της πρώην πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ιαπωνία και Αυστραλία, Καρολάιν Κένεντι, και του σχεδιαστή Έντουιν Σλόσμπεργκ, διεκδικεί την έδρα της 12ης Κογκρεσιακής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, η οποία θα μείνει κενή με τη συνταξιοδότηση του βετεράνου Δημοκρατικού βουλευτή Τζέρι Νάντλερ.

Στο βίντεο ανακοίνωσης της καμπάνιας του, ο Σλόσμπεργκ δεν έκανε καμία αναφορά στη βαριά κληρονομιά του ονόματός του, προτιμώντας να επικεντρωθεί στην ουσία αναφέρει το CNN International.

Ο Σλόσμπεργκ υπογράμμισε πως «η χώρα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι», τονίζοντας μια «κρίση σε κάθε επίπεδο», από το κόστος ζωής έως τη διαφθορά και επιτέθηκε με δριμύτητα κατά του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον για «κρίση στο κόστος ζωής» και «αποθέωση της διαφθοράς».

«Επιλέγει νικητές και ηττημένους μέσα από το Οβάλ Γραφείο» είπε ο νέος Κένεντι. Επίσης κατηγόρησε τον Τραμπ επίσης για «συνταγματική κρίση», καθώς, όπως είπε, «ένας επικίνδυνος άνθρωπος ελέγχει και τους τρεις κλάδους της κυβέρνησης, αφαιρεί τα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών και φιμώνει τους επικριτές του».

@jack.schlossberg 250 years after America was founded, and our country is at a turning point. It’s a crisis at every level. A cost of living crisis sponsored by the Big Beautiful Bill. Historic cuts to social programs working families rely on. Health care, education, child care. It’s a corruption crisis. The President has made almost a billion dollars this year. He’s picking winners and losers from inside the Oval Office. It’s cronyism, not capitalism. It’s a constitutional crisis with one dangerous man in control of all three branches of government. He’s stripping citizens of their civil rights and silencing his critics. The worst part is: it doesn’t have to be this way. And it wasn’t, always. We deserve better, and we can do better, and it starts with the Democratic Party winning back control of the House of Representatives. With control of Congress, there’s nothing we can’t do. Without it, we’re helpless to a third term. My name is Jack Schlossberg, and I’m running for Congress to represent my home, New York’s 12th congressional district, where I was born and raised, where I took the bus to school every single day from one side of the district to the other. This is the best part of the greatest city on Earth. We have the best hospitals and schools, restaurants and museums. This is the financial and media capital of the world. This district should have a representative who can harness the creativity, energy and drive of this district and translate that into political power in Washington. I’m not running because I have all the answers to our problems. I’m running because the people of New York 12 do. I want to listen to your struggles, hear your stories, amplify your voice, go to Washington and execute on your behalf. There is nowhere I’d rather be than in the arena fighting for my hometown. Over the next eight months, during the course of this campaign, I hope to meet as many of you as I can. If you see me on the street, please say hello. If I knock on your door, I hope we can have a conversation. Because politics should be personal. Thanks more to come soon, and I’ll see you on the trail, New York 12. Link in bio to donate. ♬ original sound – Jack Schlossberg

Όταν οι Κένεντι συνάντησαν τον αλγόριθμο

Η επιλογή της περιφέρειας, η οποία εκτείνεται από την Γιούνιον Σκουέαρ μέχρι το Μίνταουν, και από το Άπερ Γουέστ Σάιντ έως το Άπερ Ιστ Σάιντ, δεν είναι τυχαία.

Ο Σλόσμπεργκ δήλωσε ότι διεκδικεί την ψήφο στις γειτονιές που «γεννήθηκε και μεγάλωσε». «Επαιρνα το λεωφορείο για το σχολείο κάθε μέρα από τη μία πλευρά της περιφέρειας στην άλλη» είπε σε μια προσπάθεια να δώσει μια εικόνα καθημερινού πολίτη, παρά το γεγονός ότι φοίτησε στην ιδιωτική Σχολή Κολεγιακών της Νέας Υόρκης και είναι ένα nepo baby από τα λίγα.

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ έχει ήδη γίνει γνωστός για την αντισυμβατική του παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με βίντεο που συχνά γίνονται viral και διακρίνονται για τον απλό, αυθόρμητο χαρακτήρα τους.

Ο ίδιος πιστεύει ακράδαντα ότι η ικανότητά του να επικοινωνεί στην εποχή του «κάθετου βίντεο» θα τον βοηθήσει να συνδεθεί με τους νέους ψηφοφόρους. Σε συνέντευξή του στο CNN, εξήγησε: «Σε αυτό το τοξικό, μολυσμένο περιβάλλον μέσων ενημέρωσης στο οποίο βρισκόμαστε – εγώ αναπνέω αυτόν τον αέρα».

Ο Σλόσμπεργκ έχει ευθυγραμμιστεί με την νεαρή, προοδευτική πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, ζητώντας αλλαγή γενεών. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι εμπνέεται βαθιά από τον παππού του, τον οποίο θεωρεί τον ήρωά του.

«Είναι ένα σχέδιο για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο προοδευτισμός στην Αμερική και πώς η Αμερική μπορεί να οδηγήσει τον κόσμο σε μια θετική, αισιόδοξη, πορεία» ξεκαθάρισε ο νεότερος Κένεντι που δεν τα πάει καθόλου καλά με τον άλλον Κένεντι που αγάπησε τον Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Μεγάλη περίπτωση

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ, με πλήρες όνομα Τζον Μπουβιέ Κένεντι Σλόσμπεργκ, είναι ο μοναδικός άρρεν εγγονός του JFK και της Τζάκι Κένεντι Ωνάση.

Με Καθολικές και Εβραϊκές ρίζες, κουβαλάει ένα θρησκευτικό δίπολο εξίσου μοναδικό με την περσόνα του. Η εκπαίδευσή του είναι εφάμιλλη της δυναστείας του: αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Γέιλ το 2015 με πτυχίο στην Ιστορία, ενώ ολοκλήρωσε το κοινό πρόγραμμα Juris Doctor και Master of Business Administration του Χάρβαρντ το 2022.

Πέρα από τα ακαδημαϊκά, ο Σλόσμπεργκ έχει εργαστεί εργαστεί για τον Γερουσιαστή Τζον Κέρι και ως ασκούμενος στη Γερουσία. Παράλληλα, έχει χτίσει τη δική του φήμη στα media έχοντας καλύψει τις προεδρικές εκλογές του 2024 ως πολιτικός αναλυτής της αμερικανικής Vogue και έχει αρθρογραφήσει, μεταξύ άλλων, για την Washington Post και το People.

Στα social media αυτοαποκαλείται «Ανόητη Χήνα» (silly goose), πιστεύοντας πως «αν πρόκειται να ζητήσετε από τους ανθρώπους να σκεφτούν κάτι σοβαρό, πρέπει να το κάνετε διασκεδαστικό ή αστείο. Όλοι οι ηγέτες αυτό κάνουν».

Η σειρά βίντεο «Ει, Πατέρα» στο Instagram, όπου εκνευρίζει περιπαικτικά τον πατέρα του, και τα «memes για τη δημοκρατία» που φτιάχνει, του έχουν χαρίσει τη λατρεία του διαδικτύου.

Ο νεότερος Κένεντι έχει ως προτεραιότητα του το θέμα της κλιματικής αλλαγής, την οποία βλέπει ως «τη μεγαλύτερη πρόκληση της ανθρωπότητας σήμερα».

Οικογενειακή ρήξη

Η 12η Κογκρεσιακή Περιφέρεια, η οποία συγκαταλέγεται στις πλουσιότερες των ΗΠΑ, είναι ταυτόχρονα και ένα από τα πιο σίγουρα προπύργια των Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη, καθιστώντας τον προκριματικό αγώνα για το χρίσμα ως την ουσιαστική εκλογή.

Η κούρσα αναμένεται να είναι σκληρή, καθώς ήδη έχουν ανακοινώσει την υποψηφιότητά τους ο Βουλευτής της Πολιτείας Μάικα Λάσερ, ο οποίος φέρεται να έχει την υποστήριξη του απερχόμενου Νάντλερ, και ο Λίαμ Έλκαϊντ.

Άλλα πιθανά ονόματα είναι η πρώην βουλευτής Κάρολιν Μαλονέι, οι πολιτειακοί βουλευτές Άλεξ Μπόρες και Τόνι Σιμόνε, το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Υόρκης Έρικ Μπότσερ και ο ακτιβιστής Κάμερον Κάσκι.

Η είσοδος του Τζακ Σλόσμπεργκ στον πολιτικό στίβο γίνεται σε μια περίοδο που οι Δημοκρατικοί ελπίζουν να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Ενδιαφέρουσα διάσταση στην υποψηφιότητα δίνει η ανοιχτή ρήξη του Σλόσμπεργκ με τον εξάδελφό του, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος υπηρετεί ως Υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών στην κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ καταδίκασε δημοσίως τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, γράφοντας στο X (πρώην Twitter): «Ο RFK Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ και ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ».

Ο εγγονός του JFK, ως η νεότερη φωνή της δυναστείας, φιλοδοξεί να είναι ο καταλύτης αυτής της αλλαγής, φέρνοντας έναν άλλο δημόσιο λόγο στην πρώτη γραμμή.

Ανάμεσα στο Κάμελοτ και το TikTok

Ο 32χρονος Σλόσμπεργκ, είναι δημοφιλής ως ο πλέον αναπάντεχος Influencer και TikToker των καιρών μας ενώ έχει χαρακτηριστεί από αρθρογράφους ως η Νταϊάνα των ΗΠΑ. Κοινό τους σημείο; Τόσο ο Τζακ όσο και η Νταϊάνα είναι μέλη μιας «βασιλικής» μπράντας που έσπασαν στερεότυπα και πρωτόκολλα.

Αν και χρωστάει αρκετά μεγάλο κομμάτι από την φήμη του στη δυναστεία των Κένεντι και τους μύθους του παππού του, ο Τζακ Σλόσμπεργκ έχει καλλιεργήσει το δικό του κοινό μέσω της ιδιόμορφης περσόνας που χτίζει στα social media.

Παράλληλα με το «Εμπνέομαι από την κληρονομιά της οικογένειάς μου στον δημόσιο βίο. Το παίρνω πολύ σοβαρά και θέλω να συνεισφέρω με τον δικό μου τρόπο», που έγραψε σε άρθρο του στη Vogue, η «Ανόητη Χήνα» του Κάμελοτ γίνεται συχνά viral με τις προσωπικές εξομολογήσεις του, όπως αυτή που μοιράστηκε τον πόνο του χωρισμού του.

Εκπρόσωπος της γενιάς του και δημιουργός περιεχομένου στα TikTok και Instagram, όπου οι followers τον απολαμβάνουν να τραγουδά την ώρα που οδηγεί ή να αναρωτιέται ποιο είναι το νόημα της ζωής όσο κάνει τζόκινγκ στο πάρκο της πόλης του ο Σλόσμπεργκ έχει χιούμορ.

Το «κομμάτι» που χαρακτηρίζει τη στάση ζωής του είναι το Always Look At The Bright Side Of Life των Monty Python, καθώς «πρέπει να φέρεις λίγη θετικότητα και θετική ενέργεια σε πράγματα που πιστεύεις ότι είναι σημαντικά. Αυτή είναι η μόνη στρατηγική που έχω» έχει εξηγήσει.

Το διαδίκτυο τον λατρεύει, με σχόλια όπως «Νιώθω εθισμό. Θα γίνω η Τζάκι του τώρα» και «Προστατέψτε κυριολεκτικά αυτόν τον άνθρωπο με κάθε κόστος».

Ο νέος «Πρίγκιπας της Αμερικής»

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1993 στη Νέα Υόρκη και η εκπαίδευσή του είναι εφάμιλλη της δυναστείας του.

Φοίτησε στο Collegiate School, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Γέιλ το 2015 με πτυχίο ιστορίας και ολοκλήρωσε το κοινό πρόγραμμα Juris Doctor και Master of Business Administration του Χάρβαρντ το 2022. Ο νονός του ήταν ο θείος του, Τεντ Κένεντι.

Ο Σλόσμπεργκ μοιάζει εκπληκτικά με τον θείο του, Τζον Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί «πρίγκιπας της Αμερικής» και, όπως ο Τζον-Τζον, αγαπάει να δείχνει το σώμα του σε δημόσια θέα.

View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine)

Ο Τζακ ήταν, μάλιστα, το αγόρι που έδωσε τη βέρα στον θείο του στην τελετή γάμου του με την Κάρολιν Μπεσέτ-Κένεντι. Το παρουσιαστικό του, με τα σμιλεμένα ζυγωματικά και τα ατίθασα μαλλιά, «φωνάζει IVY LEAGUE», ενώ το 2017 βρέθηκε στη λίστα του Vanity Fair για τους πιο καλοντυμένους της χρονιάς.

Ο Σλόσμπεργκ είναι λάτρης των θαλάσσιων σπορ (paddleboarding), του μπαλέτου (αγαπημένος του είναι ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ) και της δημοσιογραφίας και έχει πάθος με το περιβάλλον.

Η περιουσία της μητέρας του, Καρολάιν Κένεντι, εκτιμάται ότι φτάνει τα 460.000.000 ευρώ, και του πατέρα του, Έντουιν Σλόσμπεργκ, τα 250.000.000 ευρώ.