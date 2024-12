Τζακ Σλόσμπεργκ: Ο μοναδικός εγγονός του JFK είναι ο αναπάντεχος influencer της πολιτικής νέας γενιάς

Kαθολικός και Εβραίος, o μοναδικός εγγονός του JFK Τζακ Σλόσμπεργκ είναι ένας πολυσχιδής τύπος. Ένα από τα πρόσωπα που συχνά αλιεύει likes από το διαδίκτυο, όχι μόνο επειδή κουβαλάει το επώνυμο του Κάμελοτ, ο εγγονός του Τζον Φ. Κένεντι που έχει αναλάβει και χρέη πολιτικού αναλυτή της αμερικανικής Vogue για την οποία κάλυψε τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές του 2024 είναι για τα αμερικανικά media ότι ήταν και η Νταϊάνα για την Βρετανία.

Ένα μέλος μιας «βασιλικής» οικογένειας που σπάει στερεότυπα και σε αυτό χρωστάει την viral δημοφιλία του. Ως τέτοιος έχει γίνει αφορμή για ακόμη έναν διαγωνισμό για σωσίες που κανείς δεν ζήτησε ποτέ.

Αν και χρωστάει αρκετά μεγάλο κομμάτι από την φήμη του στη δυναστεία των Κένεντι και τους μύθους του παππού του Τζον Κένεντι και της γιαγιάς του Τζάκι Κένεντι,ο Τζακ Σλόσμπεργκ έχει καλλιεργήσει το δικό του κοινό μέσω της ιδιόμορφης περσόνας που χτίζει στο διαδίκτυο μέσα από τα social media που γνωρίζει καλά.

«Εμπνέομαι από την κληρονομιά της οικογένειάς μου στον δημόσιο βίο. Το παίρνω πολύ σοβαρά και θέλω να συνεισφέρω με τον δικό μου τρόπο» έγραψε ο ίδιος σε άρθρο του στη Vogue. Παράλληλα επιμένει να αυτοαποκαλείται Ανόητη Χήνα (silly goose) και να γίνεται viral με εξομολογήσεις του ανάλογες με την τελευταία του.

Σε αυτή ο Τζακ Σλόσμπεργκ μοιράζεται τον πόνο του χωρισμού. Όλοι κάνουν relate:

Ακολουθούν κάποια πράγματα για τον πιο αναπάντεχο Κένεντι νέας γενιάς.

1. Ο Τζακ Σλόσμπεργκ γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1993 στη Νέα Υόρκη από τον Έντουιν Σλόσμπεργκ και την Καρολάιν Κένεντι.

2. Το πλήρες όνομά του είναι John Bouvier Kennedy Schlossberg.

3. Φοίτησε στο Collegiate School στη Νέα Υόρκη και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Yale το 2015 με πτυχίο ιστορίας. Στη συνέχεια αποφοίτησε από το κοινό πρόγραμμα Juris Doctor και Master of Business Administration του Χάρβαρντ το 2022.

8. Ο Σλόσμπεργκ αγαπά τα θαλάσσια σπορ, το μπαλέτο και τα φρέσκα λουλούδια. Τα τελευταία υπάρχουν πάντα στο σπίτι του.

9. Εργάστηκε για τον γερουσιαστή Τζον Κέρι το 2009 και το 2010, και στη συνέχεια ως ασκούμενος στη Γερουσία το 2011.

10. Στο Instagram έχει εγκανιάσει μια σειρά από videos με τίτλο Ει, Πατέρα. Σε αυτά εκνευρίζει περιπαικτικά τον πατέρα του με ερωτήσεις για το νόημα της ζωής.

11. Μπορεί να τραγουδήσει το How to Save a Life των The Fray, Pitbull και άλλα κομμάτια για τους fan του.

12. Μελαχρινός με ατίθασα μαλλιά, ελκυστικός «κληρονόμος» και ένας από τους πιο καλοντυμένους της γενιάς του (το 2017 βρέθηκε στη λίστα του Vanity Fair που αναγνωρίζει το στιλ), το παρουσιαστικό του φωνάζει IVY LEAGUE αλλά η περσόνα του σπάει κάθε στερεότυπο. Γιατί ο Σλόσμπεργκ έχει (και) πλάκα.

13. Αν κάτι τον ενδιαφέρει όσο και η πολιτική είναι το θέμα της κλιματικής αλλαγής.

«Αισθάνομαι πραγματικά ότι υπάρχει μια ευκαιρία να αναδείξω τα πάντα γύρω από το κλίμα, το περιβάλλον και την πράσινη ενέργεια με τον δικό μου τρόπο. Προφανώς πιστεύω ότι η κλιματική αλλαγή είναι το πιο σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, και επίσης τη βλέπω ως τη μεγαλύτερη ευκαιρία που έχουμε», είπε στη Vogue.

14. Συμμετείχε με πάθος στην προεκλογική καμπάνια υπέρ των Δημοκρατικών και μίλησε στο Εθνικό Συνέδριο του κόμματος που μετράει απώλειες από τον Τραμπ.

15. Θέλει να φέρει έναν άλλο δημόσιο λόγο στην πρώτη γραμμή. «Αν πρόκειται να ζητήσετε από τους ανθρώπους να σκεφτούν κάτι σοβαρό, πρέπει να το κάνετε διασκεδαστικό ή αστείο. Όλοι οι μεγάλοι ηγέτες αυτό κάνουν» είπε.

16. Αν υπάρχει ένα κομμάτι που χαρακτηρίζει την στάση ζωή του είναι το Always Look At The Bright Side Of Life των Monty Python. «Πρέπει να φέρεις λίγη θετικότητα και θετική ενέργεια σε πράγματα που πιστεύεις ότι είναι σημαντικά. Αυτή είναι η μόνη στρατηγική που έχω» έχει εξηγήσει.

17. Είναι influencer και το διαδίκτυο τον λατρεύει. «Θα διακινδύνευα την κατάρα του Κένεντι για αυτόν» σχολίασε χρήστης στην ανάρτηση της Vogue για το πόστο του. άλλα σχόλια είναι: «Νιώθω εθισμό. Θα γίνω η Τζάκι του τώρα». «Προστατέψτε κυριολεκτικά αυτόν τον άνθρωπο με κάθε κόστος».

18. Ο Τζακ μοιάζει εκπληκτικά με τον θείο του, Τζον Κένεντι Τζούνιορ, που είχε χαρακτηριστεί «πρίγκιπας της Αμερικής». Μοιάζει πολύ με τον θείο του Τζον Κένεντι Τζούνιορ. Ο Τζον-Τζον της οικογένειας που πέθανε τραγικά το 1999 μαζί με την γυναίκα του σε αεροπορικό δυστύχημα. Ο Σλόσμπεργκ ήταν και το αγόρι που έδωσε την βέρα στον θείο του στην τελετή γάμου του με την Κάρολιν-Μπεσέτ Κένεντι.

19. Είναι λάτρης του paddleboarding και το 2017 συμμετείχε σε αγώνα στο Μανχάταν για φιλανθρωπικό σκοπό.

20. «Ψηλός, γοητευτικός και μεγαλοαστός, ανήκει στην φυλή των φιλελεύθερων cognoscenti και κάνει πατινάζ στα πάρκα σαν πραγματικός Νεοϋορκέζος. Μια πιο προσεκτική ματιά όμως στα σμιλεμένα ζυγωματικά και τα έντονα φρύδια αποκαλύπτει κάποια έντονα δείγματα της προγονικής του καταγωγής» έγραψαν οι Financial Times για τον Τζακ Σλόσμπεργκ σε προφίλ για τον Τζον (Τζακ) Μπουβιέ Κένεντι Σλόσμπεργκ.

21. Ο Σλόσμπεργκ, ακριβώς όπως και ο θείος του Τζον-Τζον, αγαπάει να δείχνει το σώμα του σε δημόσια θέα, σε κάθε δυνατή ευκαιρία.

22. Ο Τζακ Σλόσμπεργκ είχε νονό τον Τεντ Κένεντι.

23. Πέρα από την πολιτική και το περιβάλλον, αγαπάει τον Ρούντολ Νουρέγιεφ και την δημοσιογραφία. Πριν από την Vogue έχει γράψει για την Washington Post, το περιοδικό New York και το People.

24. Είναι ένας νέος της γενιάς του ως δημιουργός περιεχομένου στα TikTok και Instagram.

25. Στα videos του οι followers απολαμβάνουν τον Σλόσμπεργκ να τραγουδά την ώρα που οδηγεί, να αναρωτιέται ποιο είναι το νόημα της ζωής όσο κάνει τζόκινγκ στο πάρκο της πόλης του, να δίνει λόγους για την βιομηχανία τεχνολογίας και τους Big Tech και να δημιουργεί «memes για τη δημοκρατία».

26. Ο Σλόσμπεργκ είναι ξάδελφος του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ -κάτι που του δίνει αφορμές για ακόμη περισσότερα memes για την δημοκρατία και ανελέητο τρολάρισμα.

27.Ο Τζακ και οι μεγαλύτερες αδερφές του Ρόουζ και Τατιάννα είναι τα μοναδικά εγγόνια του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι και της πρώτης κυρίας Ζακλίν Κένεντι Ωνάση.

«Ο παππούς μου, ο Πρόεδρος Κένεντι, είναι ο ήρωάς μου. Το πρώτο πράγμα με το οποίο τρελάθηκα ήταν αυτός, οι ομιλίες του και η διοίκησή του», έχει εξομολογηθεί το 2024. «Είναι ένα σχέδιο για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο προοδευτισμός στην Αμερική και πώς η Αμερική μπορεί να οδηγήσει τον κόσμο σε μια θετική, αισιόδοξη, πορεία»

28. Είναι ο εκπρόσωπος του Κάμελοτ 2.0 και είναι πλέον μόνος στην ζωή. Ο Σλόσμπεργκ ανακοίνωσε τη νέα συνθήκη με μια ανάρτηση που φοράει αυτό που είναι. Την σάρκα ενός Κένεντι με χιούμορ.