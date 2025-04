Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ειδοποιήθηκε από την Ουάσιγκτον για νέες περικοπές της χρηματοδότησης η οποία προοριζόταν για τη χορήγηση επείγουσας επισιτιστικής βοήθειας σε 14 χώρες, εκφράζοντας τον φόβο του πως ισοδυναμούν με την επιβολή της «θανατικής ποινής σε εκατομμύρια ανθρώπους» (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, διανομή επισιτιστικής βοήθειας από το ΠΕΠ).

Το ΠΕΠ, ήδη αντιμέτωπο με συρρίκνωση κατά 40% της χρηματοδότησής του για το 2025, «είναι πολύ ανήσυχο για πρόσφατες ειδοποιήσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ που ανέφεραν ότι η χρηματοδότηση για τη χορήγηση έκτακτης επισιτιστικής βοήθειας σε 14 χώρες τερματίζεται», τόνισε η υπηρεσία του ΟΗΕ μέσω X, χωρίς να διευκρινίσει για ποιες χώρες πρόκειται.

«Αν εφαρμοστεί» το μέτρο αυτό, «θα ισοδυναμεί με την επιβολή της θανατικής ποινής σε εκατομμύρια ανθρώπους που είναι αντιμέτωποι με ακραία πείνα και λιμό», προειδοποίησε.

«Βρισκόμαστε σ’ επαφή με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να ζητήσουμε διευκρινίσεις και ν’ απευθύνουμε έκκληση να διατηρηθεί η υποστήριξη αυτών των προγραμμάτων που σώζουν ζωές», συνέχισε το ΠΕΠ.

STATEMENT: WFP is deeply concerned by recent notifications from the US administration indicating that funding for emergency food assistance in 14 countries has been terminated.

🔵If implemented, this could amount to a death sentence for millions of people facing extreme hunger… pic.twitter.com/6vgtjiAYZI

— World Food Programme (@WFP) April 7, 2025