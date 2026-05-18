Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Έχουν περάσει δύο δεκαετίες από την την πρεμιέρα του αριστουργηματικό φιλμ «Ο Λαβύρινθος του Πάνα» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, όπου έτυχε θερμής υποδοχής και, ο σκηνοθέτης Γκιγιέρμο ντελ Τόρο θυμάται πόσο δύσκολη ήταν η παραγωγή αυτής της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας και ποια ήταν η χειρότερη κινηματογραφική του εμπειρία.

Όπως αναφέρει το Variety, ο ντελ Τόρο επέστρεψε φέτος στις Κάννες για να παρουσιάσει μια 4Κ αποκατάσταση της ταινίας, η οποία έκανε πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ του 2006 και έλαβε χειροκρότημα 22 λεπτών (ναι, καλά ακούσατε, έσπασε κάθε ρεκόρ).

Aπό το «Mimic»

Ωστόσο, παρά την επιτυχία της ταινίας, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο αποκάλυψε στο φετινό φεστιβάλ ότι η παραγωγή της ταινίας τον έφερε αντιμέτωπο με μια σειρά από δυσκολίες.

«Πριν από είκοσι χρόνια, η παραγωγή αυτής της ταινίας ήταν σαν να πάλευα συνεχώς ενάντια σε όλα», είπε ο Ντελ Τόρο στο κοινό, σύμφωνα με το Variety. «Ήταν η δεύτερη χειρότερη κινηματογραφική εμπειρία της ζωής μου — η πρώτη ήταν το Mimic με τους Γουάινσταϊν. Ήταν φρικτό».

Η ταινία Mimic, που κυκλοφόρησε το 1997, είναι μια (πλέον κλασική) ταινία επιστημονικής φαντασίας σε παραγωγή των Μπομπ και Χάρβεϊ Γουάινσταϊν.

Με πρωταγωνιστές τη Μίρα Σορβίνο και τον Τζος Μπρόλιν, η ταινία ακολουθούσε γενετικά τροποποιημένα έντομα που εξελίσσονται σε θανατηφόρα πλάσματα ανθρώπινου μεγέθους που ζουν υπόγεια στη Νέα Υόρκη.

Ο Ντελ Τόρο περιέγραψε επίσης λεπτομερώς τη δημιουργία της ταινίας «Ο Λαβύρινθος του Πάνα», η οποία συνδύαζε τη σκοτεινή φαντασία με το ιστορικό δράμα, αφηγούμενη την ιστορία ενός νεαρού κοριτσιού ονόματι Οφηλία (υποδυόμενη από την Ιβάνα Μπακέρο), η οποία ξεφεύγει από την Ισπανία μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο εισχωρώντας σε έναν μυστηριώδη φανταστικό κόσμο γεμάτο μαγικά πλάσματα και τρομακτικά τέρατα.

«Κανείς δεν ήθελε να τη χρηματοδοτήσει»

Παρόλο που μετά την κυκλοφορία της η ταινία αποθεώθηκε, ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο εξήγησε στις Κάννες ότι αντιμετώπισε εμπόδια από την αρχή της παραγωγής (βασικά, πριν ακόμη ξεκινήσει).

«Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα», είπε. «Κανείς δεν ήθελε να τη χρηματοδοτήσει».

Τα προβλήματα συνεχίστηκαν και μετά την έναρξη των γυρισμάτων, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη.

«Κατά τη διάρκεια της παραγωγής, ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε στραβά», μοιράστηκε ο Ντελ Τόρο, προσθέτοντας ότι οι προκλήσεις συνεχίστηκαν ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων.

«Και στη συνέχεια, η μεταπαραγωγή ήταν εξίσου δύσκολη», είπε.

Παρά αυτές τις αναποδιές, το «Λαβύρινθος του Πάνα» κατάφερε να ενθουσιάσει τόσο τους κριτικούς όσο και το κοινό: η ταινία απέφερε περισσότερα από 83 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και κέρδισε έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης της υποψηφιότητας για το Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο.

Η ταινία κέρδισε τελικά τρία Όσκαρ στις παρακάτω κατηγορίες: φωτογραφία, σκηνογραφία και μακιγιάζ.

*Με πληροφορίες από: People