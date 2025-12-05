Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: «Είμαι μεγάλος θαυμαστής του θανάτου και τον περιμένω με ανυπομονησία»

Το τελευταίο γοτθικό έργο του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Φρανκενστάιν, αφορά την γέννηση διαμέσου της αλχημείας.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, ο σκηνοθέτης θέλησε να μιλήσει για τον θάνατο, για τον οποίο κάποτε, ο

Μπέρτολτ Μπρεχτ, είπε: «Να φοβάστε περισσότερο μια ανεπαρκή ζωή, παρά το ότι θα πεθάνετε».

Δεκαετίες αργότερα, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο αναρωτήθηκε στον ίδιο τόνο και πνεύμα:κά «Γιατί να θέλετε να ζήσετε περισσότερο; Προσωπι, είμαι μεγάλος θαυμαστής του θανάτου. Πιστεύω ότι ο θάνατος είναι πραγματικά σπουδαίος. Τον περιμένω με ανυπομονησία, γιατί είναι η μέρα που λες: ‘Λοιπόν, αύριο δεν θα έχω κανένα πρόβλημα’».

«Αυτό ήταν θρησκεία. Αυτή ήταν η εκκλησία μου»

Στην συζήτηση που ακολούθησε με συντονίστρια την Κιμ Μόργκαν, σεναριογράφος της ταινίας «Το μονοπάτι των χαμένων ψυχών» και σύζυγος του ντελ Τόρο, ο σκηνοθέτης μίλησε για την επιρροή των ρομαντικών ποιητών στη φιλμογραφία του και για την ατέλειωτη πορεία του προς την μεταφορά του «Φράνκενσταιν» στη μεγάλη οθόνη.

Ο Ντελ Τόρο θυμήθηκε ότι όταν ήταν 7 ετών είδε την ερμηνεία του Μπόρις Κάρλοφ ως τέρας του Φρανκενστάιν στην ομότιτλη ταινία του 1931, σε σκηνοθεσία τον Τζέιμς Γουέιλ με σενάριο από τους Τζον Μπάλντερστον, Φράνσις Έντουαρντ Φάραγκο, Γκάρετ Φορτ, Ρόμπερτ Φλόρεϋ και Τζον Ρουζέλ.

«Αυτό ήταν θρησκεία. Αυτή ήταν η εκκλησία μου», είπε. «Αμέσως ένιωσα ότι αυτό που ένιωθε η γιαγιά μου για τον Ιησού – μόνο που εγώ το ένιωθα για τον Μπόρις. Και είδα τον εαυτό μου σε αυτόν».

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Ντελ Τόρο βρήκε τυχαία ένα βιβλίο σε χαρτόδετη έκδοση του «Φρανκενστάιν» της Μαίρη Σέλλεϋ και κάπως μαγικά βρήκε τον σκοπό της ζωής του: να δημιουργήσει τη δική του εκδοχή του κλασικού μυθιστορήματος με το τέρας, κάτι που πέτυχε φέτος με την επική ταινία του Netflix με πρωταγωνιστές τους Όσκαρ Άιζακ και Τζέικομπ Ελόρντι.

Τώρα όμως, που η ταινία είναι γεγονός και όχι ένα μακρινό όνειρο, ο Ντελ Τόρο είπε ότι νιώθει «μεταγεννητική κατάθλιψη».

«Πρέπει να είσαι έτοιμος να γίνεις γελοίος»

Μιλώντας για την ταινία σε μια εποχή συναισθηματικής αδράνειας, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο είπε: «Είμαι Μεξικανός, οπότε τα συναισθήματα είναι πολύ σημαντικά για μένα. Νομίζω ότι τα συναισθήματα σπανίζουν στις μέρες μας. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στην εξέλιξη του πολιτισμού όπου τα συναισθήματα φαίνεται να είναι κάτι που κρύβεις… Βρισκόμαστε σε μια φρικτή εποχή όπου ο κυνισμός προσποιείται ότι είναι νοημοσύνη. Αν πεις ‘Πιστεύω στον έρωτα’, είσαι ανόητος. Αν πεις ‘Δεν πιστεύω στον έρωτα’, είσαι σοφός. Δεν συμφωνώ με τίποτα από αυτά».

Στο πνεύμα των ρομαντικών ποιητών, ο Ντελ Τόρο είπε ότι ήθελε το «Φρανκενστάιν» να «μοιάζει με όπερα».

«Πρέπει να είσαι εντελώς ανοιχτός στην αποτυχία αν θέλεις να γνωρίσεις την επιτυχία. Πρέπει να είσαι έτοιμος να γίνεις γελοίος. Εγώ λοιπόν είμαι έτοιμος να γίνω γελοίος ανά πάσα στιγμή».

*Με πληροφορίες από: Variety