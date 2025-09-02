Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο: «Δεν φοβάμαι την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά τη βλακεία, που είναι άφθονη»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την πολυαναμενόμενη του διασκευή του «Φρανκεστάιν», έκανε μια έντονη και ρηξικέλευθη δήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη: «Δεν φοβάμαι την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά τη ‘φυσική’ βλακεία, που είναι άφθονη», σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Παράλληλα, για το πώς τα τερατώδη θέματα της ταινίας αντικατοπτρίζουν την εποχή μας, ο ντελ Τόρο επιβεβαίωσε ότι «ζούμε σε μια εποχή τρόμου και εκφοβισμού, σίγουρα», αλλά το αντίβαρο σε αυτό «είναι η αγάπη». Και το αντίβαρο στην τεχνητή νοημοσύνη είναι η νοημοσύνη.

Ο Ντελ Τόρο, γνωστός για την προτίμησή του στα πρακτικά εφέ αντί της ψηφιακής επεξεργασίας, αποκάλυψε επίσης το όραμα του για την κινηματογραφική αφήγηση: η μάχη για το πώς δημιουργούμε και λέμε ιστορίες διεξάγεται σε δύο μέτωπα — την οθόνη και το μέγεθος των ιδεών.

Guillermo Del Toro Isn’t Afraid of AI But Fears “Natural Stupidity, Which is Much More Abundant” https://t.co/PpqQbV5pZP

— The Hollywood Reporter (@THR) August 31, 2025

«Η αξία της τέχνης δεν μετριέται από το πόσο κοστίζει ή πόση προσπάθεια απαιτεί, αλλά από το πόσο ρισκάρεις για να βρεθείς μπροστά της»

Οι δηλώσεις αυτές ευθυγραμμίζονται με τη συνολική αισθητική και φιλοσοφία του δημιουργού, ο οποίος έχει κατ’ επανάληψη εκφραστεί κατά της υπερβολικής εξάρτησης από την τεχνητή νοημοσύνη στην αφήγηση. Η στάση του αναδεικνύει την ακλόνητη πίστη του στο ανθρώπινο στοιχείο ως θεμελιώδη και αναντικατάστατη πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης και δημιουργίας.

Ο δημιουργός είχε εκφράσει παρόμοιες απόψεις και παλαιότερα. Σύμφωνα με το Euronews, σε εκδήλωση του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου το 2024 είχε σχολιάσει πως η ΑΙ έχει αποδείξει ότι «μπορεί να δημιουργήσει μόνο ελάχιστα ενδιαφέροντα screensavers» και τίποτα παραπάνω. «Η αξία της τέχνης δεν μετριέται από το πόσο κοστίζει ή πόση προσπάθεια απαιτεί, αλλά από το πόσο ρισκάρεις για να βρεθείς μπροστά της», είχε αναφέρει τότε.