Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο: «Δεν φοβάμαι την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά τη βλακεία, που είναι άφθονη»
Fizz 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:02

Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο: «Δεν φοβάμαι την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά τη βλακεία, που είναι άφθονη»

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, σε συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, τόνισε πως δεν φοβάται την Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά τη «φυσική βλακεία».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την πολυαναμενόμενη του διασκευή του «Φρανκεστάιν», έκανε μια έντονη και ρηξικέλευθη δήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη: «Δεν φοβάμαι την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά τη ‘φυσική’ βλακεία, που είναι άφθονη», σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

«Δεν φοβάμαι την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά τη ‘φυσική’ βλακεία, που είναι άφθονη»

Παράλληλα, για το πώς τα τερατώδη θέματα της ταινίας αντικατοπτρίζουν την εποχή μας, ο ντελ Τόρο επιβεβαίωσε ότι «ζούμε σε μια εποχή τρόμου και εκφοβισμού, σίγουρα», αλλά το αντίβαρο σε αυτό «είναι η αγάπη». Και το αντίβαρο στην τεχνητή νοημοσύνη είναι η νοημοσύνη.

Ο Ντελ Τόρο, γνωστός για την προτίμησή του στα πρακτικά εφέ αντί της ψηφιακής επεξεργασίας, αποκάλυψε επίσης το όραμα του για την κινηματογραφική αφήγηση: η μάχη για το πώς δημιουργούμε και λέμε ιστορίες διεξάγεται σε δύο μέτωπα — την οθόνη και το μέγεθος των ιδεών.

Guillermo Del Toro Isn’t Afraid of AI But Fears “Natural Stupidity, Which is Much More Abundant” https://t.co/PpqQbV5pZP

«Η αξία της τέχνης δεν μετριέται από το πόσο κοστίζει ή πόση προσπάθεια απαιτεί, αλλά από το πόσο ρισκάρεις για να βρεθείς μπροστά της»

Οι δηλώσεις αυτές ευθυγραμμίζονται με τη συνολική αισθητική και φιλοσοφία του δημιουργού, ο οποίος έχει κατ’ επανάληψη εκφραστεί κατά της υπερβολικής εξάρτησης από την τεχνητή νοημοσύνη στην αφήγηση. Η στάση του αναδεικνύει την ακλόνητη πίστη του στο ανθρώπινο στοιχείο ως θεμελιώδη και αναντικατάστατη πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης και δημιουργίας.

Ο δημιουργός είχε εκφράσει παρόμοιες απόψεις και παλαιότερα. Σύμφωνα με το Euronews, σε εκδήλωση του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου το 2024 είχε σχολιάσει πως η ΑΙ έχει αποδείξει ότι «μπορεί να δημιουργήσει μόνο ελάχιστα ενδιαφέροντα screensavers» και τίποτα παραπάνω. «Η αξία της τέχνης δεν μετριέται από το πόσο κοστίζει ή πόση προσπάθεια απαιτεί, αλλά από το πόσο ρισκάρεις για να βρεθείς μπροστά της», είχε αναφέρει τότε.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria's Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ
«Man's Best Friend» 01.09.25

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ

Σύμφωνα με τον στιλίστα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Τζάρετ Έλνερ, ένα από τα looks της στο μουσικό βίντεο του «Tears», ήταν ένα σετ εσωρούχων που η Ναόμι Κάμπελ φόρεσε το 2003.

Σύνταξη
«Υπήρξα τραγική μητέρα»: Η Ρόμπιν Ράιτ για τη νέα ζωή στην Αγγλία, τον Σον Πεν και ένα «διάολο» – «Η Αμερική είναι χάος»
«Ελεύθερη» 01.09.25

«Υπήρξα τραγική μητέρα»: Η Ρόμπιν Ράιτ για τη νέα ζωή στην Αγγλία, τον Σον Πεν και ένα «διάολο» – «Η Αμερική είναι χάος»

Σε νέα συνέντευξή της στους Sunday Times η Ρόμπιν Ράιτ αποκαλύπτει γιατί μετανιώνει ως μητέρα, το λόγο που εγκατέλειψε τις ΗΠΑ, τη σχέση της με τον Σον Πεν και το νέο έρωτα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ
Fizz 01.09.25

Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ

Ο σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών «Harry Potter», Κρις Κολόμπους, τόνισε ότι τα τρανσφοβικά σχόλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχουν διαρρήξει τις σχέσεις με το καστ, καθιστώντας αδύνατη μια επανένωση

Σύνταξη
Εξακολουθεί να διχάζει η Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Τι δήλωσε στο Φεστιβάλ Βενετίας
Ναι μεν αλλά 01.09.25

Εξακολουθεί να διχάζει η Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Τι δήλωσε στο Φεστιβάλ Βενετίας

«Η τέχνη πρέπει να καταδικάζει τις φρικαλεότητες στον κόσμο και να είναι πολιτικά παρούσα. Αλλά όταν η πολιτική μπαίνει στην τέχνη, εκεί πάμε άσχημα», είπε μεταξύ άλλων η Κάρλα Σοφία Γκασκόν

Σύνταξη
Κωνσταντίνος Βασάλος και Δανάη Βαρθολομάτου – Το κρυφτό από τους παπαράτσι της Μυκόνου
Στα σοκάκια 01.09.25

Κωνσταντίνος Βασάλος και Δανάη Βαρθολομάτου - Το κρυφτό από τους παπαράτσι της Μυκόνου

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος πέρασε ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο, όπου οι φήμες τον θέλουν να είναι σε σχέση με τη Δανάη Βαρθολομάτου, συνεργάτιδα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Η κάμερα τον εντόπισε σε βραδινή έξοδο στα Ματογιάννια.

Σύνταξη
«Δεν θέλω να πω αντίο»: Η Σάρον Όσμπορν μετά το θάνατο του Όζι – «Σιωπηλός θρήνος»
Go Fun 01.09.25

«Δεν θέλω να πω αντίο»: Η Σάρον Όσμπορν μετά το θάνατο του Όζι – «Σιωπηλός θρήνος»

Περίπου έξι εβδομάδες μετά τον θάνατο του συζύγου της, του θρυλικού ροκ σταρ, Όζι Όσμπορν, η Σάρον Όσμπορν έκανε την πρώτη δημόσια κίνησή της, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του με έναν συγκινητικό τρόπο

Σύνταξη
Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό
Νέο βιβλίο 01.09.25

Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό

Νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι η βασίλισσα Κάμιλα έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης σε νεαρή ηλικία. Η ίδια, πλέον, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υποστήριξη θυμάτων κακοποίησης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Το σκοτάδι πίσω από τη λάμψη της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ
Άλλη ζωή 01.09.25

Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Η ζωή της Τζορτζίνα πριν τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Μετά από εννέα χρόνια σχέσης και ένα παιδί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αρραβωνιάστηκαν. Ωστόσο υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο η 31χρονη δεν μιλάει: η οικογένειά της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Το να ανεβάζεις όλη την παράσταση σε live στο TikTok είναι απαράδεκτο»
«Κατάπτυστο» 01.09.25

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Το να ανεβάζεις όλη την παράσταση σε live στο TikTok είναι απαράδεκτο»

«Από αυτό που κάνω ζουν πολλοί άνθρωποι και δεν το σέβεσαι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας, απευθυνόμενος σε όσους κάνουν live αναμετάδοση τις παραστάσεις του.

Σύνταξη
Λάμπρος Κωνσταντάρας: Οι συγκινητικές φωτογραφίες με τον πατέρα του, μια εβδομάδα μετά τον θάνατό του
Φωτογραφίες 31.08.25

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Οι συγκινητικές φωτογραφίες με τον πατέρα του, μια εβδομάδα μετά τον θάνατό του

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μια εβδομάδα μετά τον θάνατο του πατέρα του Δημήτρη, μοιράστηκε συγκινητικές φωτογραφίες στο Instagram, τιμώντας τη μνήμη του και εκφράζοντας τον άρρηκτο δεσμό που τους ενώνει

Σύνταξη
Jessie J: Αναβάλει συναυλίες λόγω δεύτερης επέμβασης για καρκίνο του μαστού
Βίντεο 31.08.25

Jessie J: Αναβάλει συναυλίες λόγω δεύτερης επέμβασης για καρκίνο του μαστού

Η Jessie J ανακοίνωσε ότι θα υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση, γεγονός που την αναγκάζει να ακυρώσει την αμερικανική περιοδεία και να αναβάλει τις εμφανίσεις της στην Ευρώπη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ
Μαύρη Βίβλος 02.09.25

«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προβάλλουν τα σημεία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και επιδιώκουν να... στρώσουν χαλί για το κυβερνητικό σχέδιο που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις
Doomscrolling 02.09.25

«Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις

Το συναισθηματικό κόστος που έχουν οι συνεχείς αρνητικές ειδήσεις και η απεριόριστη πρόσβαση στο «doomscrolling» έχουν οδηγήσει σε ρεκόρ αποφυγής ενημέρωσης

Σύνταξη
Ινδονησία: Είκοσι άνθρωποι αγνοούνται μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή – Ο στρατός στους δρόμους
Κόσμος 02.09.25

Είκοσι αγνοούμενοι μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή στην Ινδονησία - Ο στρατός στους δρόμους της Τζακάρτα

Μεγάλες κινητοποιήσεις συνταράσσουν την Ινδονησία ενώ στην ημερήσια διάταξη είναι τα βίαια επεισόδια και οι συγκρούσεις με την αστυνομία

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο – 3 τραυματίες στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone
Κόσμος 02.09.25

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο - Απομάκρυνση κατοίκων στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone

Στη Ρωσία διατάχθηκε η απομάκρυνση 320 κατοίκων μετά από την επιδρομή ουκρανικών drone - Ένας άνδρας σκοτώθηκε μετά από την ρωσική επίθεση στο Κίεβο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι
Κόσμος 02.09.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, και το εστιακό βάθος ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα, Φόβοι ότι θα αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των νεκρών στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ

Με συνεχείς παρεμβάσεις προετοιμάζει για την παρέμβασή του στη Θεσσαλονίκη, το Μαξίμου ψάχνει ανάμεσα σε πολλές γραμμές πως θα τον αντιμετωπίσει στη ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά στο πλευρό του Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ελ. Βενιζέλος: Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»
Ελλάδα 02.09.25

Ελ. Βενιζέλος: Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα παρουσιάστηκαν πριν από λίγες μέρες σε τερματικό ραντάρ που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Κώστας Ντελέζος
Ο Γούντι Άλεν θέλει να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι πολύ καλός ηθοποιός»
«Μικρή κατεδάφιση» 02.09.25

Ο Γούντι Άλεν θέλει να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι πολύ καλός ηθοποιός»

Ο Γούντι Άλεν είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Ντόναλντ Τραμπ για την ταινία «Celebrity» του 1998 -τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ασχολούνταν με το real estate.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η χαμένη γενιά: Καθώς τα παιδιά του Ισραήλ επιστρέφουν στα θρανία, τα σχολεία της Γάζας δεν είναι παρά ερείπια
Η χαμένη γενιά 02.09.25

Καθώς τα παιδιά του Ισραήλ επιστρέφουν στα θρανία, τα σχολεία της Γάζας δεν είναι παρά ερείπια

Πάνω από 660.000 παιδιά στη Γάζα στερούνται σχολικής εκπαίδευσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εν μέσω γενοκτονίας, σύμφωνα με την Unrwa

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Έχει καταφέρει ο Τραμπ να κανονικοποιήσει τον αμερικανικό αυταρχισμό;
ΗΠΑ 02.09.25

Έχει καταφέρει ο Τραμπ να κανονικοποιήσει τον αμερικανικό αυταρχισμό;

Όσον αφορά την άνοδο του αυταρχισμού στις ΗΠΑ, η περίφημη δήλωση του δικαστή Πότερ Στιούαρτ το 1964 μπορεί να είναι ιδιαίτερα εύστοχη αυτή τη στιγμή: «Το αναγνωρίζω όταν το βλέπω».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βέλγιο και επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ
Στη ΓΣ του ΟΗΕ 02.09.25

Αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βέλγιο με κυρώσεις κατά του Ισραήλ

«Υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής τραγωδίας που εκτυλίσσεται στην Παλαιστίνη», η κυβέρνηση του Βελγίου προτίθεται να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Συρία: Για συνοπτικές εκτελέσεις δεκάδων Δρούζων κατηγορεί δυνάμεις της de facto κυβέρνησης η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 02.09.25

«Συνοπτικές εκτελέσεις» δεκάδων Δρούζων από δυνάμεις του συριακού καθεστώτος

Η Διεθνής Αμνηστία κατέγραψε «εσκεμμένα πυρά και εκτελέσεις 46 Δρούζων» στη Σουάιντα, ιδίως «σε δημόσια πλατεία, μέσα σε σπίτια, σε σχολείο, σε νοσοκομείο και σε αίθουσα τελετών».

Σύνταξη
Δυτικό Σουδάν: Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης – Ενα χωριό «ισοπεδώθηκε ολοσχερώς»
Νταρφούρ 02.09.25

Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης στο δυτικό Σουδάν

Κατολίσθηση καταπλάκωσε χωριό στα όρη Μάρα στο δυτικό Σουδάν, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν φύγει για να σωθούν από τον πόλεμο.

Σύνταξη
Ισπανία: Ο Σάντσεθ κατηγορεί δικαστές πως «κάνουν πολιτική» σχετικά με υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς
«Κάνουν πολιτική» 02.09.25

Με τους δικαστές τα έβαλε ο Σάντσεθ για υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς

«Υπάρχουν δικαστές που κάνουν πολιτική», τόνισε ο Πέδρο Σάντσεθ, αναφερόμενος στις υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς, στις οποίες πρωταγωνιστούν πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του.

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Τουρκική ενόχληση για το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού
Eurobasket 2025 02.09.25

Τουρκική ενόχληση για το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού

«Tο τατουάζ του Νίκου Στυλιανού, παίκτη της εθνικής ομάδας μπάσκετ που απεικονίζει την Κύπρο ως Ελλάδα, προκάλεσε αντιδράσεις», γράφει τούρκος δημοσιογράφος, αναφέροντας το παιχνίδι Ελλάδας - Κύπρου.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο