Θρίαμβος στη Βενετία για τον «Φρανκενστάιν» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

Στη Βενετία, εκεί όπου το σινεμά δοκιμάζεται μπροστά στα πιο απαιτητικά βλέμματα, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο έφερε στη «ζωή» τον δικό του Φρανκενστάιν: μια ιστορία πάθους και απόρριψης, δοσμένη με εικόνες που γέμισαν την αίθουσα με συγκίνηση και παρατεταμένο χειροκρότημα.

Πρωταγωνιστής είναι ο Όσκαρ Άιζακ στον ρόλο του Βίκτορ Φρανκενστάιν, ενώ το Τέρας ερμηνεύει ο Τζέικομπ Ελόρντι. Δίπλα τους εμφανίζονται οι Κρίστοφ Βαλτς, Μία Γκοθ και Φέλιξ Κάμερερ. Ο ντελ Τόρο τόνισε ότι απέφυγε την εκτεταμένη χρήση ψηφιακών εφέ και βασίστηκε σε φυσικά σκηνικά, ώστε να εξασφαλίσει πιο αληθινές ερμηνείες από το καστ.

Ένας άλλος Φρανκενστάιν

Η ταινία απομακρύνεται από τα παραδοσιακά στοιχεία τρόμου και προσεγγίζει την ιστορία μέσα από ένα πρίσμα ανθρωπιάς. Το δημιούργημα παρουσιάζεται ως μια ύπαρξη που διψά για αγάπη και γνώση, αλλά έρχεται αντιμέτωπη με την απόρριψη της κοινωνίας. Όπως σχολιάζει ο διεθνής Τύπος, ο ντελ Τόρο καταφέρνει να αναδείξει τη διαχρονικότητα του μύθου της Μέρι Σέλεϊ, μετατρέποντάς τον σε επίκαιρη αλληγορία για τη μοναξιά και την ανάγκη αποδοχής.

Το Φρανκενστάιν θεωρείται ήδη φαβορί για τα φετινά Όσκαρ, με πολλούς να το συγκρίνουν με την προηγούμενη επιτυχία του σκηνοθέτη, το Πινόκιο. Από τις 17 Οκτωβρίου το Φρανκενστάιν θα συναντήσει το κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες, για να συνεχίσει το ταξίδι του στις 7 Νοεμβρίου στο Netflix.

Συμμετέχοντας στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, η ταινία διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα. Τα βραβεία του φεστιβάλ θα ανακοινωθούν στις 6 Σεπτεμβρίου, με το Φρανκενστάιν να βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κριτικών και κοινού.

*Με πληροφορίες από: Associated Press, Reuters, Κεντρική Φωτογραφία: Στιγμιότυπο της ταινίας, Πηγή: imdb.com