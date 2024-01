Τζέικομπ Ελόρντι: Θα υποδυθεί το τέρας του Φρανκενστάιν στη νέα ταινία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

Ο Τζέικομπ Ελόρντι θα γίνει το τέρας του Φρανκενστάιν, στη νέα ταινία του Γκιγίερμο ντελ Τόρο που θα κυκλοφορήσει στο Netflix. Μαζί του, θα δούμε τους Κρίστοφ Γουόλτς, Φέλις Κάμερερ, Λαρς Μίκελσεν, Ντέιβιντ Μπράνλτεϊ και Κρίστιαν Κόνβερι.

Αρχικά, ο ρόλος του iconic τέρατος ανήκε στον Άντριου Γκάρφιλντ, ο οποίος παραιτήθηκε από την παραγωγή λόγω της απεργίας των ηθοποιών που καθυστέρησε τα πάντα, και άλλαξε το πρόγραμμά του.

Τον Βίκτορ Φρανκενστάιν θα υποδυθεί ο Όσκαρ Άιζακ, ενώ στην ταινία θα παίξει και η Μία Γκοθ. Ο ντελ Τόρο υπγράφει το σενάριο, ενώ έχει αναλάβει και τη σκηνοθεσία. Είναι, επίσης, σμπαραγωγός με τον Τζ. Μάιλς Ντέιλ.

Το κλασικό έργο της Μέρι Σέλεϊ πραγματεύεται την ιστορία του ιδιοφυούς επιστήμονα, Βίκτορ Φρανκενστάιν, ο οποίος αποφασίζει να κάνει εάν πείραμα, δημιουργώντας ένα τερατώδες πλάσμα (τον Ελόρντι, στην παραγωγή του Netflix). Δεν γνωρίζουμε αν θα δούμε έργο εποχής ή τη μεταφορά του στην εποχή μας – ο ντελ Τόρο, πάντως, οργανώνει εδώ και καιρό το συγκεκριμένο project.

