Συνεχίστηκαν για άλλη μία μέρα οι σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα με δεκάδες νεκρούς

Μπάιντεν και Νετανιάχου μίλησαν τηλεφωνικά για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τους αιχμαλώτους, καθώς και για τη σχεδιαζόμενη επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα, για την οποία ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει προηγουμένως ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει σχέδια εκκένωσης για τους αμάχους.

Η Χαμάς, η οποία στέλνει αντιπροσωπεία στο Κάιρο για συνομιλίες εκεχειρίας σήμερα, θα κοινοποιήσει την απάντησή της στην τελευταία πρόταση του Ισραήλ, αναφέρει το Reuters.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έφτασε στη Σαουδική Αραβία και θα μεταβεί στη συνέχεια στην Ιορδανία και το Ισραήλ στο πλαίσιο της προσπάθειας να διασφαλιστεί η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τον πόλεμο στη Γάζα για έβδομο μήνα, διεξάγει έναν παράλληλο πόλεμο κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο, ο οποίος απειλεί μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Από τις 8 Οκτωβρίου, αφότου η ομάδα Χεζμπολάχ του Λιβάνου εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν χιλιάδες επιθέσεις κατά μήκος των συνόρων των δύο χωρών μήκους 120 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με το Armed Conflict Location and Event Data Project, το Ισραήλ, η Χεζμπολάχ και άλλες ένοπλες ομάδες στο Λίβανο αντάλλαξαν τουλάχιστον 4.733 επιθέσεις στα σύνορα από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έως τις 15 Μαρτίου 2024.

Το Ισραήλ διεξήγαγε περίπου το 83% αυτών των επιθέσεων, συνολικά 3.952 περιστατικά, ενώ η Χεζμπολάχ και άλλες ένοπλες ομάδες ήταν υπεύθυνες για 781 επιθέσεις.

Ο αξιωματούχος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς Izzat al-Risheq διέψευσε την αναφορά σχετικά με τη θέση της Χαμάς στην τελευταία πρόταση για απελευθέρωση ομήρων και συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

Σε δήλωση που δημοσίευσε ο al-Risheq, διευκρίνισε ότι «η πρόταση βρίσκεται ακόμη στα στάδια της μελέτης».

Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP μετέδωσε την Κυριακή ότι ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δεν βλέπει σημαντικά προβλήματα στην τελευταία πρόταση. Ο αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε ότι «η ατμόσφαιρα είναι θετική, εκτός αν υπάρξουν νέα εμπόδια από το Ισραήλ».

Η πρόταση προβλέπει ότι 33 όμηροι θα απελευθερωθούν στην πρώτη φάση της συμφωνίας και περιέχει μια αόριστη πρόταση που διατύπωσε το Ισραήλ και η οποία αποσκοπεί στον κατευνασμό της Χαμάς στο θέμα του τερματισμού του πολέμου.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας στόχους της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων υποδομών και στρατιωτικών κτιρίων, στην περιοχή ή Jabal Blat και Marwahin στο νότιο Λίβανο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις και η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα ανταλλάσσουν σχεδόν καθημερινά πυρά από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Ενώ έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό περιορισμένες στις συνοριακές περιοχές, έχουν αυξηθεί σε έκταση και ένταση. Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 350 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Λίβανο και 22 στο Ισραήλ λόγω διασυνοριακών επιθέσεων.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Στεφάν Σεζούρν βρέθηκε στο Λίβανο το Σαββατοκύριακο για να αξιολογήσει την κατάσταση και να συζητήσει έναν οδικό χάρτη για την αποκλιμάκωση των εντάσεων. Ένας ανταποκριτής του Al Jazeera δήλωσε ότι το σχέδιο θα μπορούσε να περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός ψηφίσματος του ΟΗΕ του 2006 για μια νεκρή ζώνη κατά μήκος των συνόρων ελεύθερη από όπλα και μαχητές εκτός κρατικού ελέγχου.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) κοινοποίησε ένα βίντεο που δείχνει ζημιές σε ένα από τα καταφύγιά της στη Χαν Γιούνις μετά την επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή.

Η Louise Wateridge, υπάλληλος της UNRWA, δήλωσε ότι η οροφή του καταφυγίου, που βρίσκεται σε ένα σχολείο, επλήγη άμεσα από την επίθεση, προκαλώντας σημαντικές ζημιές και ωθώντας τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την περιοχή.

«Όλη αυτή η περιοχή φιλοξενούσε περίπου 10.000 ανθρώπους», δήλωσε η Wateridge στο βίντεο που αναρτήθηκε στο X. «Τώρα δεν έχει μείνει τίποτα».

«Δεν υπάρχει κανείς εδώ τώρα. Μπορείτε να δείτε πόσο γρήγορα έφυγαν οι άνθρωποι. Υπάρχουν παπούτσια στο πάτωμα, υπάρχουν βούρτσες μαλλιών, οδοντόβουρτσες, ακόμη και κομμάτια φαγητού, που απλά έμειναν πίσω», πρόσθεσε.

Today @UNRWA & @UNMAS led a critical mission to assess damage to @UNRWA facilities, marking any shrapnel & unexploded ordnance.

165 @UNRWA installations in #GazaStrip have been impacted during this war.@UNMAS says making #Gaza safe from unexploded ordnance could take 14 years. pic.twitter.com/tfK6JbI7Xv

— UNRWA (@UNRWA) April 28, 2024