Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν, είχε την Τετάρτη (6/5) ο Εμανουέλ Μακρόν, με βασικό αντικείμενο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

«Όλες οι πλευρές πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό των Στενών χωρίς καθυστέρηση και χωρίς όρους. Πρέπει να επιστρέψουμε στο καθεστώς πλήρους ελευθερίας της ναυσιπλοΐας που ίσχυε πριν από τη σύγκρουση», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολυεθνική αποστολή που έχουν συγκροτήσει η Γαλλία και η Βρετανία μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ναυτιλιακών εταιρειών και των ασφαλιστών. «Η αποστολή αυτή θα είναι, από τη φύση της, διακριτή από τις εμπόλεμες πλευρές. Η προώθηση του αεροπλανοφόρου “Σαρλ ντε Γκολ” εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να συζητήσει το ζήτημα και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος εκτίμησε, επίσης, ότι η επίλυση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ θα συμβάλει στην πρόοδο των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα και τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν.

Η ανάρτηση του Μακρόν

Je viens de m’entretenir avec le Président iranien Massoud Pezeshkian. J’ai marqué ma vive préoccupation sur l’escalade en cours, et condamné les frappes injustifiées contre les infrastructures civiles émiriennes et plusieurs navires. Toutes les parties doivent lever le blocus… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 6, 2026

Το Σαρλ ντε Γκολ κατευθύνεται προς την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ» συνοδεία πολεμικών σκαφών κινείται προς τον Κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από την Γαλλία και την Βρετανία για την προετοιμασία μιας μελλοντικής αποστολής που θα συμβάλλει στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Το υπουργείο των Ένοπλων Δυνάμεων της Γαλλίας αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι το αεροπλανοφόρο με τα πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν διέπλευσε σήμερα το κανάλι του Σουέζ ακολουθώντας πορεία με κατεύθυνση προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Αυτή η ομάδα κρούσης του γαλλικού αεροπλανοφόρου με τα συνοδευτικά πλοία, αναπτύχθηκε στην ανατολική Μεσόγειο αμέσως μετά τις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά του Ιράν ΗΠΑ και Ισραήλ και μπορεί να παραμείνει στην Θάλασσα για διάστημα μεταξύ τεσσάρων και πέντε μηνών.