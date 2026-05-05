Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έφτιαξε μηχανισμό για τη διαχείριση του διάπλου – Κανείς δεν περνάει χωρίς άδεια

Το Ιράν δημιούργησε έναν νέο μηχανισμό για τη διαχείριση της διέλευσης πλοίων μέσα από τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV, όλα τα πλοία που σκοπεύουν να διέλθουν από τη στρατηγική πλωτή οδό θα λάβουν ένα email.

Αυτό θα προέρχεται από την Αρχή Στενών του Περσικού Κόλπου. Εκεί θα περιγράφονται οι κανόνες και οι κανονισμοί διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Τα πλοία, αναφέρει το ρεπορτάζ, θα πρέπει στη συνέχεια να συμμορφώνονται με το πλαίσιο που αποστέλλεται από την αρχή. Έτσι θα λαμβάνουν άδεια διέλευσης για να διασχίσουν την πλωτή οδό.

🚨Press TV Exclusive: Iran has officially launched a new mechanism for governing maritime traffic through the Strait of Hormuz — Press TV 🔻 (@PressTV) May 5, 2026

Προειδοποιήσεις προς τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το Ιράν προειδοποιεί το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ να παραμείνει έξω από τα Στενά του Ορμούζ. Επίσης, εξέδωσε έναν νέο χάρτη των Στενών, όπου παρουσιάζεται μια διευρυμένη ιρανική περιοχή ελέγχου.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία διακίνησης πετρελαίου στον κόσμο. Πριν από τον πόλεμο περνούσε από εκεί ποσότητα που αντιστοιχούσε στο 20% της παγκόσμιας παραγωγής.

Στο ρεπορτάζ του Press TV η ιρανική πρωτοβουλία περιγράφεται ως «κυρίαρχο σύστημα διακυβέρνησης». Και τονίζεται ότι «πλέον αυτό λειτουργεί στα Στενά του Ορμούζ».

Η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει ότι ετοίμαζε ένα σχέδιο για τη διαχείριση των Στενών. Η παρουσίασή του ήρθε μετά την απόφαση των ΗΠΑ να θέσουν σε εφαρμογή το Σχέδιο Ελευθερία. Στο πλαίσιο αυτού το σχεδίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνοδεύουν εμπορικά πλοία στο Ορμούζ.

Ο νέος ιρανικός φορέας φαίνεται να αποτελεί αντίμετρο σε αυτό. Το Ιράν έχει προηγουμένως επιβάλει διόδια σε πλοία για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Φρουροί: «Αποφασιστικά μέτρα» κατά πλοίων που δεν συμμορφώνονται

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), νωρίτερα, δεσμεύτηκε να λάβει «αποφασιστικά μέτρα» κατά των πλοίων που χρησιμοποιούν διαδρομές για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από το Ιράν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, οι Φρουροί προειδοποιούν όλα τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά να ακολουθήσουν «τη μόνη ασφαλή διαδρομή» που έχει «ανακοινωθεί από το Ιράν».

Διαφορετικά, ανέφεραν, θα «αντιμετωπίσουν αποφασιστική δράση» από το ιρανικό ναυτικό.