ΜΜΕ Ιράν: Δύο πύραυλοι χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ – Οι ΗΠΑ διαψεύδουν

Το ιρανικό πρακτορείο μετέδωσε ότι αμερικανική φρεγάτα στα Στενά του Ορμούζ εβλήθη από πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού του Ιράν.

«Η φρεγάτα, που έπλεε σήμερα στο Στενό του Ορμούζ, κατά παραβίαση των κανόνων της ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας κοντά στο λιμάνι Τζασκ εβλήθη από πυραύλους, αφού αγνόησε προειδοποίηση του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Fars.

Το Fars υποστήριξε ότι το πλοίο «δεν μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του μετά τις επιθέσεις και αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να εγκαταλείψει την περιοχή».

Η αναφερόμενη επίθεση έρχεται αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν την Δευτέρα το «Project Freedom», για να «καθοδηγήσουν» τα εγκλωβισμένα πλοία έξω από τα Στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα υποστηρίξει την προσπάθεια με 15.000 στρατιωτικούς, περισσότερα από 100 αεροσκάφη χερσαίας και θαλάσσιας βάσης, πολεμικά πλοία και drones.

Νωρίτερα, το Tasnim ανέφερε ότι το ιρανικό ναυτικό εμπόδισε αμερικανικά πολεμικά πλοία να εισέλθουν στα Στενά του Ορμούζ «με μια αυστηρή και άμεση προειδοποίηση» και ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα.

Οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι έχει χτυπηθεί πολεμικό πλοίο τους

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε ότι πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επλήγη από ιρανικούς πυραύλους, ανέφερε ο δημοσιογράφος του Axios, Barak Ravid.

Σε ανάρτησή της, η CENTCOM αναφέρει: «Δεν έχει πληγεί κανένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν την επιχείρηση ‘Freedom’ και επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών».

🚫 CLAIM: Iranian state media claims that Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps hit a U.S. warship with two missiles. ✅ TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. pic.twitter.com/VFxovxLU6G — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

«Το Ιράν έριξε προειδοποιητική βολή κατά του πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ»

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος μίλησε για το περιστατικό που σημειώθηκε κοντά στά Στενά του Ορμούζ, στο οποίο εμπλέκεται ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο, όπως ισχυρίσθηκε.

Ο αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν έριξε προειδοποιητική βολή κατά του αμερικανικού πολεμικού πλοίου για να αποτρέψει την είσοδό του στα Στενά του Ορμούζ. Ανέφερε, ωστόσο, πως δεν είναι σαφές αν προκλήθηκαν ζημιές.