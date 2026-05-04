Ξεκινά η επιχείρηση «Ελευθερία» των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ – «Παραμένει κρίσιμο το επίπεδο απειλής» στην περιοχή
Οι αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρηση «Freedom» στα Στενά του Ορμούζ από σήμερα, αναφέρει η CENTCOM - Το Ιράν διαμηνύει ότι θα το θεωρήσει παραβίαση της εκεχειρίας - Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in
H Κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι από σήμερα κατ΄εντολή του Τραμπ, οι αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρηση «Ελευθερία» για τη συνοδεία πλοίων που έχουν παγιδευτεί έξω από τα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στα Στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας.
Η Τεχεράνη, δήλωσε παράλληλα ότι αξιολογεί την απάντηση της Ουάσιγκτον στην τελευταία πρότασή του, η οποία περιλαμβάνει 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την ιρανική πρόταση «μη αποδεκτή».
Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, ενώ έχει επεκτείνει την περιοχή ελέγχου του στη Γάζα, ανακοινώνοντας τη λεγόμενη «Πορτοκαλί Γραμμή».
