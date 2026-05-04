ΗΑΕ: Γιατί το Ιράν χτύπησε με drones τη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα – Μεγάλη φωτιά

Φωτιά ξέσπασε σε πετρελαϊκό συγκρότημα στην Φουτζάιρα των ΗΑΕ έπειτα από επίθεση του Ιράν με drones.

Ομάδες της πολιτικής προστασίας αναπτύχθηκαν άμεσα για να περιορίσουν τις φλόγες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο επικοινωνίας της Φουτζάιρα.

Σύμφωνα με τον Μάριο Ναουφάλ, Λιβανο-Αυστραλό επιχειρηματία και πολιτικό σχολιαστή, που διαθέτει έναν από τους πιο δημοφιλείς λογαριασμούς στο Χ, η Φουτζάιρα δεν είναι τυχαίος στόχος. Πρόκειται για τον κύριο τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου των ΗΑΕ στον Κόλπο του Ομάν, το μοναδικό μεγάλο λιμάνι των Εμιράτων που παρακάμπτει εντελώς τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως τονίζει, η Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα διαχειρίζεται εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που ο κόσμος έχει ανακατευθύνει ειδικά για να αποφύγει τα κλειστά Στενά.

Το Ιράν μόλις χτύπησε αυτή τη διαδρομή παράκαμψης, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ναουφάλ.

🇮🇷🇦🇪 BREAKING: Iranian drones have struck the Fujairah Oil Industry Zone in the UAE. Major fire now burning on site. Fujairah is not a random target. It’s the UAE’s primary oil export terminal on the Gulf of Oman, the only major UAE port that bypasses the Strait of Hormuz… https://t.co/Q3b0cru1jC pic.twitter.com/wITU8VtfcN — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 4, 2026

Τα ΗΑΕ κατηγορούν το Ιράν ότι επιτέθηκε σε πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν ότι επιτέθηκε με drones σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρία του Αμπού Ντάμπι «ADNOC», το οποίο επιχείρησε να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ.

Μονάδα επιμελητείας της ADNOC ανέφερε πως το Barakah ήταν χωρίς φορτίο όταν υπέστη επίθεση από δύο drones και ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

«Τα ΗΑΕ τόνισαν περαιτέρω την ανάγκη το Ιράν να σταματήσει αυτές τις απρόκλητες επιθέσεις, να διασφαλίσει ότι είναι πλήρως δεσμευμένο στην άμεση παύση όλων των εχθροπραξιών, και το πλήρες και άνευ όρων άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ», πρόσθεσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Επιπλέον, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναχαίτισαν τρεις πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς τα χωρικά ύδατά τους, ενώ ένας τέταρτος πύραυλος συνετρίβη στη θάλασσα, ανέφερε σήμερα, Δευτέρα, το υπουργείο Άμυνας της χώρας του Κόλπου.