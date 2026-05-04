Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα ανοιχτά των ΗΑΕ
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, «78 ναυτικά μίλια βόρεια από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», αναφέρει η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.
Τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Stringer, επάνω, πλοία στα Στενά του Ορμούζ).
«Δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα», αναφέρει η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας
«Το UKMTO έλαβε αναφορά για συμβάν 78 ναυτικά μίλια (σ.σ. 145 χιλιόμετρα) βόρεια από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», ανέφερε μέσω X η υπηρεσία, που υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Αμυνας, διευκρινίζοντας πως το «συμβάν» αυτό της αναφέρθηκε χθες Κυριακή στις 22:40 (ώρα Ελλάδας).
«Δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.
UKMTO WARNING ATTACK 052-26
Click here to read the full warning⤵️https://t.co/CsdgXsQQKR
#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/J9lRjmBJB4
— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) May 4, 2026
Δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις, ιδίως από πού είχε αποπλεύσει το σκάφος που έγινε στόχος.
Τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, είναι ουσιαστικά κλειστό αφότου άρχισε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.
«Σχέδιο ελευθερία»
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν σήμερα το πρωί να απεγκλωβίζουν πλοία τρίτων χωρών αποκλεισμένα στον Κόλπο ώστε να περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο αποστολής που βάφτισε Project Freedom («σχέδιο ελευθερία»), κάτι που απέρριψαν οι ιρανικές αρχές.
Πηγή: ΑΠΕ
