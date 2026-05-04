Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 17:36
Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας – Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
Επείγουσα ειδοποίηση για πιθανή επίθεση από πυραύλους έλαβαν οι κάτοικοι των ΗΑΕ
Κόσμος 04 Μαΐου 2026, 17:22

Επείγουσα ειδοποίηση για πιθανή επίθεση από πυραύλους έλαβαν οι κάτοικοι των ΗΑΕ

Το μήνυμα, το οποίο εμφανίστηκε στα αγγλικά και στα αραβικά, προειδοποιεί ότι «λόγω της τρέχουσας κατάστασης, υπάρχει ενδεχόμενο πυραυλικών απειλών»

Οι κάτοικοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων πήραν προειδοποιητικά μηνύματα για πιθανές πυραυλικές απειλές.

Καλούνται να ψάξουν ασφαλές σημείο στο κοντινότερο ασφαλές κτίριο, να μείνουν μακριά από παράθυρα, πόρτες και ανοιχτές περιοχές.

Θα ακολουθήσουν περεταίρω οδηγίες.

Το μήνυμα, το οποίο εμφανίστηκε στα αγγλικά και στα αραβικά, προειδοποιεί ότι «λόγω της τρέχουσας κατάστασης, υπάρχει ενδεχόμενο πυραυλικών απειλών» και καλεί τους πολίτες να αναζητήσουν αμέσως καταφύγιο στο πλησιέστερο ασφαλές κτίριο.

Εν συνεχεία τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν πως πλέον δεν υπάρχει κίνδυνος μετά τα προειδοποιητικά μηνύματα για πιθανές πυραυλικές απειλές.

Τα ΗΑΕ κατηγορούν το Ιράν ότι επιτέθηκε σε δεξαμενόπλοιο κενό φορτίου

Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν ότι επιτέθηκε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρία του Αμπού Ντάμπι ADNOC το οποίο επιχείρησε να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ.

Μονάδα επιμελητείας της ADNOC ανέφερε πως το Barakah ήταν χωρίς φορτίο όταν υπέστη επίθεση από δύο drones και ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

«Τα ΗΑΕ τόνισαν περαιτέρω την ανάγκη το Ιράν να σταματήσει αυτές τις απρόκλητες επιθέσεις, να διασφαλίσει ότι είναι πλήρως δεσμευμένο στην άμεση παύση όλων των εχθροπραξιών, και το πλήρες και άνευ όρων άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ», πρόσθεσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Το Ιράν έχει αποκλείσει την είσοδο και έξοδο από τον Κόλπο για τα περισσότερα μη ιρανικά πλοία αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεσή τους στις 28 Φεβρουαρίου. Έχει απειλήσει ότι θα επιτεθεί σε πλοία που δεν έχουν λάβει άδεια καθώς θα διέρχονται από τα Στενά, έναν θαλάσσιο δίαυλο από τον οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του αερίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανέφερε νωρίτερα ότι ένα δεξαμενόπλοιο φέρεται να επλήγη από άγνωστης προέλευσης βλήματα ενώ βρισκόταν περίπου 78 ναυτικά μίλια βόρεια της Φουτζάιρα των ΗΑΕ.

HSBC: Το «φάντασμα» του στασιμοπληθωρισμού επιστρέφει στην Ευρώπη

HSBC: Το «φάντασμα» του στασιμοπληθωρισμού επιστρέφει στην Ευρώπη

Κόσμος
ΗΠΑ: Δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο του «Project Freedom»

ΗΠΑ: Δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο του «Project Freedom»

Παγιδευμένα 150 άτομα στο κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό – Δεν το αφήνουν να δέσει
Στον Ατλαντικό 04.05.26

Παγιδευμένα 150 άτομα στο κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό - Δεν το αφήνουν να δέσει

Οι ολλανδικές αρχές θα προσπαθήσουν να επαναπατρίσουν δύο ασθενείς που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο αντιμετωπίζει ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού - Ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως ο κίνδυνος από τον χανταϊό για τον πληθυσμό είναι χαμηλός

Μελόνι: Δεν συμφωνώ με ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία
Δεν εξαρτάται από μένα 04.05.26

Μελόνι: Δεν συμφωνώ με ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία

Η Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται στη Ρώμη για συνομιλίες στις οποίες περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον πάπα Λέοντα

Η άγρια δολοφονία μοντέλου που «πάγωσε» την Ελβετία – Τη σκότωσε και τη διαμέλισε με πρωτοφανή αγριότητα
Αποτροπιασμός 04.05.26

Η άγρια δολοφονία μοντέλου που «πάγωσε» την Ελβετία – Τη σκότωσε και τη διαμέλισε με πρωτοφανή αγριότητα

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στο Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία, μετά από σφοδρή αντιπαράθεση του ζευγαριού.

Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες
Έκθεση μυστικών υπηρεσιών 04.05.26

Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες

Η έκθεση αναφέρει ότι από τις αρχές Μαρτίου το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος

Μακρόν: «Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ – Έκκληση για συντονισμό με το Ιράν για το πέρασμα
Κόσμος 04.05.26

«Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Μακρόν και απευθύνει έκκληση για συντονισμό με το Ιράν

Ο Εμανουέλ Μακρόν φάνηκε επιφυλακτικός για την νέα επιχείρηση ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και επέμεινε στη σημασία να τηρηθεί η εκεχειρία στον Λίβανο

Στενά του Ορμούζ: «Το σχέδιο των ΗΠΑ δεν θα περιλαμβάνει υποχρεωτική ναυτική συνοδεία» – Θολό τοπίο για την «Επιχείρηση Ελευθερίας»
Επιχείρηση «ελευθερία» 04.05.26

Axios: Το σχέδιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει ναυτική συνοδεία - Θολό τοπίο στον Περσικό

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βάλει εκ νέου φωτιά με την «επιχείρηση ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

ΗΠΑ: Δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο του «Project Freedom»
Σκηνικό έντασης 04.05.26 Upd: 16:40

ΗΠΑ: Δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο του «Project Freedom»

Η CENTCOM διέψευσε ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο - Σκληρές μάχες στον Λίβανο ανάμεσα σε μαχητές της Χεζμπολάχ και τις δυνάμεις του Ισραήλ που έχουν εισβάλει - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 04.05.26

Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

«Ο πρώην δήμαρχος Τζουλιάνι είναι μαχητής, που αντιμετώπισε κάθε πρόκληση στη ζωή με ακλόνητη δύναμη, και μάχεται με το ίδιο επίπεδο αποφασιστικότητας», ανέφερε ο Τεντ Γκούντμαν, εκπρόσωπος του, μέσω X

Σκιές πολέμου στα Φώκλαντς!
Τα "Μαλβίνας" για τους Αργεντίνους 04.05.26

Σκιές πολέμου στα Φώκλαντς!

Η Βρετανία δηλώνει «σε πλήρη ετοιμότητα» να υπερασπιστεί τα νησιά, ενώ η Αργεντινή ανεβάζει τους τόνους και οι ΗΠΑ επιχειρούν να ισορροπήσουν σε ένα εκρηκτικό διπλωματικό σκηνικό

Μέση Ανατολή: Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στο Ιράν – «Είναι μια τέλεια καταιγίδα»
Κόσμος 04.05.26

Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή - «Είναι μια τέλεια καταιγίδα»

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ εκτιμά ότι οι συνδυασμένες επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να ωθήσουν 45 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους σε οξεία πείνα το 2026.

Εκπαίδευση ή Προπαγάνδα; Πώς τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την παιδεία ως πολιτικό εργαλείο
Κόσμος 04.05.26

Εκπαίδευση ή Προπαγάνδα; Πώς τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την παιδεία ως πολιτικό εργαλείο

Στα αυταρχικά καθεστώτα, η παιδεία σπάνια είναι πολιτικά ουδέτερη. Αντίθετα, εντάσσεται σε ευρύτερα συστήματα κρατικού ελέγχου.

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες

«Το πιο σύντομο ανέκδοτο οι συστάσεις περί τοξικότητας από μια κυβέρνηση που έχει αναγνωρίσει ότι έχει βραχίονα προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων στο διαδίκτυο», λέει το ΠΑΣΟΚ

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: «Η Ελλάδα οφείλει να παύσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ»
Γάζα 04.05.26

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: «Η Ελλάδα οφείλει να παύσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ»

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Αθήνα, η Ειδική Απεσταλμένη του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη Φραντσέσκα Αλμπανέζε μίλησε για τις ευθύνες της Ελλάδας, τη συνενοχή των κρατών και τις κυρώσεις εναντίον της.

Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική πόλο Γυναικών
Άλλα Αθλήματα 04.05.26

Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική Γυναικών

Η Εθνική πόλο Γυναικών με επιμέρους 6-2 στο τέταρτο οκτάλεπτο, νίκησε 14-9 την Ουγγαρία για τη Β' προκριματική φάση και σε πολύ μεγάλο ποσοστό εξασφάλισε την πρόκρισή της στα τελικά του World Cup.

Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0
On Field 04.05.26

Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0

Ο Ολυμπιακός καλείται να «σφραγίσει» αύριο την πρόκριση στο final 4 της Αθήνας, «σκουπίζοντας» την Μονακό

LIVE: Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 04.05.26

LIVE: Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

«Μπορείς να είσαι ο Μποντ που εσύ θέλεις» – Λένι Κράβιτζ, Λάνα Ντελ Ρέι και ένας Gen Z 007 στον αγώνα
Game on 04.05.26

«Μπορείς να είσαι ο Μποντ που εσύ θέλεις» – Λένι Κράβιτζ, Λάνα Ντελ Ρέι και ένας Gen Z 007 στον αγώνα

Μετά από δεκαπέντε χρόνια απουσίας, ο διασημότερος πράκτορας του κόσμου επιστρέφει στον ψηφιακό κόσμο με το 007 First Light, μια παραγωγή που υπόσχεται να ικανοποιήσει κάθε φανατικό του Τζέιμς Μποντ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

