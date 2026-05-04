Με το Ιράν να έχει επιβάλει τον έλεγχό του στα Στενά του Ορμούζ, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε δύσκολη θέση καθώς η Τεχεράνη έχει καταφέρει να αυξήσει την πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ που αναζητά τη λιγότερο ντροπιαστική διέξοδο από τη σύγκρουση.

Ενώ οι διπλωματικές διεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται με ανταλλαγή σχεδίων και προτάσεων για εκεχειρία, ο Ντόνανλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα αρχίσει να καθοδηγεί πλοία τρίτων χωρών μέσω των Στενών του Ορμούζ από τη Δευτέρα και προειδοποίησε ότι εάν το Ιράν προσπαθήσει να διαταράξει τη διαδικασία, ο αμερικανικός στρατός θα χρησιμοποιήσει βία.

Ο ίδιος είπε ότι βάζει σε λειτουργία το «Project Freedom» (επιχείρηση «ελευθερία») το οποίο παρουσίασε μάλιστα ως «ανθρωπιστική» πρωτοβουλία για τα πληρώματα που έχουν μείνει εγκλωβισμένα εδώ και πάνω από δύο μήνες στον Περσικό.

«Η μετακίνηση πλοίων έχει απλώς ως στόχο να απελευθερώσει ανθρώπους, εταιρείες και χώρες που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα κακό – Είναι θύματα των περιστάσεων».

Αυτή είναι μια ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά, ιδιαίτερα, της χώρας του Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ.

«Έχουμε πει σε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις μικρές πλωτές οδούς, ώστε να μπορούν ελεύθερα να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους», πρόσθεσε.

«Εάν, με οποιονδήποτε τρόπο, αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία παρεμποδιστεί, δυστυχώς, αυτή η παρέμβαση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί δυναμικά».

Η Τεχεράνη προειδοποιεί ενάντια στην παραβίαση της εκεχειρίας

Στην πραγματικότητα πρόκειται για πρόκληση απέναντι στην Τεχεράνη σε μία ακόμα προσπάθεια των ΗΠΑ να λήξουν τον ιρανικό αποκλεισμό των Στενών προκειμένου να εκβιάσουν μία εκεχειρία στα μέτρα των ΗΠΑ.

Το Ιράν από την άλλη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στα Στενά θα θεωρηθεί παραβίαση εκεχειρίας, κάνοντας σαφές ότι δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια.

Ένας εκπρόσωπος της ενιαίας διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ότι η Τεχεράνη «διατηρεί πλήρως και διαχειρίζεται αποτελεσματικά» την ασφάλεια στα Στενά και θα «αντιδράσει σκληρά» σε οποιαδήποτε απειλή, σε οποιοδήποτε επίπεδο και σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας.

Προειδοποίησε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να μην πλησιάσει ή να εισέλθει στα στενό, προσθέτοντας ότι οι «επιθετικές ενέργειες» των ΗΠΑ θα περιπλέξουν περαιτέρω την κατάσταση και θα θέσει σε κίνδυνο τα πλοία στον Κόλπο.

Το Ιράν δήλωσε επίσης ότι όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα πρέπει να απέχουν από κάθε κίνηση χωρίς συντονισμό με τις ιρανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στα στενά.

Τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού δεν θα συνοδεύουν τα εμπορικά

Το τι ακριβώς περιλαμβάνει η επιχείρηση «ελευθερία» των ΗΠΑ είναι αρκετά ασαφές.

Δύο αξιωματούχοι που μίλησαν στο Axios είπαν ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πλοία του αμερικανικού ναυτικού θα συνοδεύουν τα εμπορικά πλοία στα Στενά.

Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα βρίσκονται «στην περιοχή» σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν τον στρατό του Ιράν από το να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία που κινούνται μέσω του στενού.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι το ναυτικό των ΗΠΑ θα παράσχει στα εμπορικά πλοία πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες θαλάσσιες λωρίδες στο στενό, προκειμένου να αποφεύγουν αυτές που έχουν ναρκοθετηθεί από τον ιρανικό στρατό.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι δυνάμεις της θα αρχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρηση «Ελευθερία» (Project Freedom) για τα εμπορικά πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ.

«Η αποστολή, υπό τις οδηγίες του Προέδρου, θα υποστηρίξει τα εμπορικά πλοία που επιδιώκουν να διέρχονται ελεύθερα από αυτόν τον ζωτικής σημασίας διεθνή εμπορικό διάδρομο. Το ένα τέταρτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου δια θαλάσσης και σημαντικοί όγκοι καυσίμων και λιπασμάτων μεταφέρονται μέσω των Στενών», ανέφερε η CENTCOM, σε ανάρτησή της στο X.

«Η στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ στο Project Freedom θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα, πάνω από 100 αεροσκάφη χερσαίας και θαλάσσιας βάσης, μη επανδρωμένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 στρατιωτικούς».