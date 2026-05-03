Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Ο Τραμπ δηλώνει ότι «σύντομα θα εξετάσει το σχέδιο που μόλις μας έστειλε το Ιράν», αλλά δεν πιστεύει ότι θα καταφέρει να συνάψει συμφωνία. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου λέγοντας ότι η Τεχεράνη «δεν έχει πληρώσει το τίμημα». Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά την αποστολή από το Ιράν ενός σχεδίου 14 σημείων στις ΗΠΑ, στο οποίο ζητούνται εγγυήσεις μη επιθετικότητας, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος στον πόλεμο «σε όλα τα μέτωπα», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δηλώνει ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα για επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αναφέροντας ότι η επανάληψη των εχθροπραξιών είναι «πιθανή», καθώς «τα στοιχεία δείχνουν ότι [οι ΗΠΑ] δεν τηρούν καμία συμφωνία ή συνθήκη».

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τον Λίβανο, σκοτώνοντας αρκετούς ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε ένα καθολικό μοναστήρι στο Γιαρούν, ενώ ο αριθμός των νεκρών από τις 2 Μαρτίου ανέρχεται σε 2.659 άτομα.

