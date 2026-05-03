Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 03 Μαΐου 2026, 08:35

Ο Τραμπ εξετάζει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, λέγοντας πάντως , ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Ο  Τραμπ δηλώνει ότι «σύντομα θα εξετάσει το σχέδιο που μόλις μας έστειλε το Ιράν», αλλά δεν πιστεύει ότι θα καταφέρει να συνάψει συμφωνία. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου λέγοντας ότι η Τεχεράνη «δεν έχει πληρώσει το τίμημα». Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά την αποστολή από το Ιράν ενός σχεδίου 14 σημείων στις ΗΠΑ, στο οποίο ζητούνται εγγυήσεις μη επιθετικότητας, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος στον πόλεμο «σε όλα τα μέτωπα», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δηλώνει ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα για επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αναφέροντας ότι η επανάληψη των εχθροπραξιών είναι «πιθανή», καθώς «τα στοιχεία δείχνουν ότι [οι ΗΠΑ] δεν τηρούν καμία συμφωνία ή συνθήκη».

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τον Λίβανο, σκοτώνοντας αρκετούς ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε ένα καθολικό μοναστήρι στο Γιαρούν, ενώ ο αριθμός των νεκρών από τις 2 Μαρτίου ανέρχεται σε 2.659 άτομα.

ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Επιτόκια: Το πρόβλημα του αυξημένου κόστους χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα
The Economist 03.05.26

Οι εκεχειρίες, όπως στη Μέση Ανατολή, έχουν ιστορικό παραβιάσεων. Ωστόσο, δεν είναι ανθρωπιστικές αποφάσεις. Είναι συχνά «μια μορφή στρατηγικής διαπραγμάτευσης» για την αναδιατύπωση όρων μιας σύγκρουσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Αλλαγή εποχής 03.05.26

Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας
Οικογένεια Μακρόν 03.05.26

Οι χρήστες του Διαδικτύου, έκπληκτοι από την απίστευτη φυσική ομοιότητα μεταξύ των αδελφών Μακρόν, κατέκλυσαν τα social media με σχόλια όπως: «κλώνος» και «αντιγραφή-επικόλληση».

Συρία: Η κρατική τηλεόραση επιβεβαιώνει βομβαρδισμούς της Ιορδανίας εναντίον «αποθηκών ναρκωτικών και όπλων»
Κόσμος 03.05.26

Η συριακή κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε πως η Ιορδανία βομβάρδισε θέσεις εντός του συριακού εδάφους, αποδίδοντάς το και αυτή σε εμπόρους ναρκωτικών.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι κατέστρεψε μοναστήρι στο νότιο Λίβανο
Κόσμος 03.05.26

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την κατεδάφιση ιστορικού μοναστηριού που ήταν ταυτόχρονα και θεολογική σχολή για τις καλόγριες «Αδελφές του Αγίου Σωτήρα» στο νότιο Λίβανο.

Ο Στάρμερ προτρέπει σε αυστηρή δράση κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων μετά από αντισημιτικές επιθέσεις
Φόβος τρομοκρατίας 03.05.26

Ο Κιρ Στάρμερ ισχυρίστηκε ότι οι επαναλαμβανόμενες φιλοπαλαιστινιακές πορείες είχαν ένα «σωρευτικό αποτέλεσμα». Και ότι αυτό συνδέεται με την αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο
ποντικοφάρμακο 02.05.26

Η αστυνομία της Αυστρίας συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να εκβιάσει την εταιρία βρεφικών τροφών HIPP μολύνοντας παιδικές τροφές με ποντικοφάρμακο

ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού – Από Δευτέρα, για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ
ΔΥΠΑ 03.05.26

Τέλος χρόνου σήμερα για τους δικαιούχους εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ - Από αύριο οι αιτήσεις για συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Πώς λειτουργεί η φάμπρικα με τα πέτσινα πτυχία
Πιστοποιήσεις… χεράτα 03.05.26

Αγορασμένα πτυχία, τιμοκατάλογοι για διπλωματικές, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο, πλασματικές βαθμολογίες αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές... μενού της παραπαιδείας

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»
Καλό, κακό 03.05.26

H Κρίστιν Ντέιβις, η οποία υποδύεται την Σάρλοτ στη σειρά Sex and the City, έσπεσε να υπερασπιστεί την Κάρι Μπράτσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) την οποία η νέα γενιά κρίνει αυστηρά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί
Editorial 03.05.26

Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ενεργειακά αποθέματα: Πλησιάζουμε στο χείλος του γκρεμού, προειδοποιούν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί
Αντίστροφη μέτρηση 03.05.26

Μόλις τέσσερις εβδομάδες καιρό μας δίνουν οι πετρελαϊκές εταιρείες και οι traders, πριν τα ενεργειακά αποθέματα στερέψουν, αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
The Economist 03.05.26

«Καλό Σαββατοκύριακο»… χαχαχαχα!
Το 40% δουλεύει! 03.05.26

Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην εργασία του Σαββατοκύριακου στην Ευρώπη - Σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους δουλεύουν "Σ/Κ" – Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν τις αδυναμίες της αγοράς εργασίας

Γεώργιος Μαζιάς
Αλλαγή εποχής 03.05.26

Βαγγέλης Γεωργίου
Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας
Οικογένεια Μακρόν 03.05.26

Η πιο διάσημη κλειδαρότρυπα του κόσμου που επιβάλλεται να κοιτάξεις
Για δες 03.05.26

Όλοι οι άνθρωποι μαθαίνουν από μικροί πως είναι κακό να κατασκοπεύουν κάποιον από την κλειδαρότρυπα. Αυτή είναι μια οικουμενική αλήθεια εκτός από την περίπτωση που θα δείτε παρακάτω.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Συνολικά, το Ιράν έχει πρόσβαση σε 65 έως 75 εκατομμύρια βαρέλια χωρητικότητας πλωτής αποθήκευσης μεγάλο μέρος της οποίας είναι δεσμευμένο σε «σκιώδη» τάνκερ που λειτουργούν στον Κόλπο

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν
Ελλάδα 03.05.26

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS παρέδωσε στην ελληνική πρεσβεία 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις αμερικανικές αρχές και τα οποία επαναπατρίστηκαν.

Σύνταξη
Συρία: Η κρατική τηλεόραση επιβεβαιώνει βομβαρδισμούς της Ιορδανίας εναντίον «αποθηκών ναρκωτικών και όπλων»
Κόσμος 03.05.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

