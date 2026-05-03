Οι 5 κλάδοι που θα τραβήξουν το κάρο της ανάπτυξης έως το 2030

Μια νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) με τίτλο «Growth in the New Economy: Towards a Blueprint», που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο, σκιαγραφεί τις τάσεις, τις στρατηγικές και τα διλήμματα που διαμορφώνουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως.

Η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο γεωστρατηγικός ανταγωνισμός, το αυξανόμενο χρέος και οι περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις πρόκειται να διαμορφώσουν άρδην την οικονομία και για τον λόγο αυτό απαιτούνται νέες στρατηγικές ανάπτυξης.

Όπως ισχυρίζεται η έκθεση, οι υπηρεσίες πληροφορικής , η προηγμένη μεταποίηση, η υγεία και η υγειονομική περίθαλψη, καθώς και η διαμονή και η αναψυχή αναμένεται να αποτελέσουν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ως προς τα παραπάνω, ο Attilio Di Battista, επικεφαλής της Οικονομικής Ανάπτυξης και Μετασχηματισμού του WEF, ισχυρίστηκε ότι «το τρέχον πλαίσιο απαιτεί τολμηρές επιλογές και συμβιβασμούς». Κομβικές στρατηγικές για την ενίσχυση κάθε χώρας αλλά και κάθε επιπέδου εισοδήματος αποτελούν για τον ίδιο «η επένδυση στην παραγωγικότητα, το ταλέντο και η ενίσχυση των θεμελιωδών αρχών της οικονομικής πολιτικής».

Οι οικονομίες μεσαίου εισοδήματος (upper-middle income και lower-middle income) αναμένεται να συνεισφέρουν στο 65% του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά την ίδια περίοδο. Απεναντίας, οι οικονομίες χαμηλού εισοδήματος (low income) προβλέπεται ότι θα αντιπροσωπεύουν μόνο το 1% της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Οι 5 κλάδοι «σημαιοφόροι» στην οικονομία

Πρώτος κλάδος που αναμένεται να ηγηθεί της παγκόσμιας οικονομίας ως το 2030 είναι οι υπηρεσίες πληροφορικής, με ένα εκτιμώμενο δυναμικό της τάξης του 11,5 %, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Ακολουθούν η προηγμένη μεταποίηση, η υγειονομική περίθαλψη, διαμονή/αναψυχή καθώς και η γεωργία.

Για τους περισσότερους κλάδους, η εξωτερική ζήτηση και οι εγχώριες εταιρικές επενδύσεις προσδιορίζονται ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά, οι εγχώριες καταναλωτικές δαπάνες ή οι δημόσιες δαπάνες ενδέχεται να περιοριστούν από την πίεση του υψηλού δημόσιου χρέους και του στάσιμου πραγματικού εισοδήματος, τονίζει η έκθεση.

Ασία: «Κινητήρας» περιφερειακής ανάπτυξης

Ενόσω ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, με τις επιπτώσεις του να επιβαρύνουν κάθε οικονομικό κλάδο, η έκθεση επισημαίνει ποιες αλλαγές θα ανασυνθέσουν μακροπρόθεσμα την οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως.

Μία εξ αυτών αφορά τη σημαντική επιρροή που πρόκειται να ασκήσει ένας μικρός αριθμός οικονομιών μεσαίου εισοδήματος στην οικονομική ανάπτυξη την επόμενη πενταετία.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Ασία θα συνεχίσει να αποτελεί την κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ ως το 2030.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα δέκατο της συνολικής ανάπτυξης.

Οικονομίες μεσαίου εισοδήματος στο επίκεντρο

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα της έκθεσης του WEF αφορά τη συμβολή των διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Ειδικότερα, οι οικονομίες μεσαίου εισοδήματος (upper-middle income και lower-middle income) αναμένεται να συνεισφέρουν στο 65% του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά την ίδια περίοδο.

Από την άλλη πλευρά, οι χώρες χαμηλού εισοδήματος (low income) θα αναπτυχθούν μεν ταχύτερα —7,4% ετησίως— αλλά από κοινού θα αντιπροσωπεύουν μόνο το 1% της παγκόσμιας ανάπτυξης, παρά το γεγονός ότι φιλοξενούν το 8% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Εμπόδια και ευκαιρίες

Σύμφωνα με έρευνα του WEF σε περισσότερα από 11.000 στελέχη παγκοσμίως, το υψηλό κόστος ενέργειας και η πολιτική αστάθεια αναδεικνύονται ως oι πιο συνηθισμένοι ανασταλτικοί παράγοντες στην οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως.

Τα εμπόδια ποικίλουν ανά γεωγραφική περιφέρεια και επίπεδο εισοδήματος. Για παράδειγμα, στις χώρες υψηλού εισοδήματος η έλλειψη δεξιοτήτων αναφέρεται συχνότερα ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη, ενώ στις χώρες χαμηλού εισοδήματος βασικά κωλύματα είναι η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η έλλειψη υποδομών.

Έπειτα, οι ερωτώμενοι θεωρούν πολύ πιθανό οι δημογραφικές μεταβολές να δημιουργήσουν αποκλίνουσες πορείες ανάπτυξης μεταξύ των επιμέρους κρατών.

Όπως αναφέρει η έρευνα, η γήρανση αλλά και η μείωση του πληθυσμού αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Ανατολική Ασία.

Απεναντίας, σε περιοχές όπως η Νότια Ασία, η Υποσαχάρια Αφρική και τμήματα της Μέσης Ανατολής καταγράφονται ηλικιακά νεότεροι πληθυσμοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη, αναφέρει το WEF.

Πηγή: ot.gr