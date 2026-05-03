Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Οι 5 κλάδοι που θα τραβήξουν το κάρο της ανάπτυξης έως το 2030
Οικονομία 03 Μαΐου 2026, 07:30

Τους 5 ηγετικούς κλάδους που θα διαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία παρουσίασε η πρόσφατη έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

ΕπιμέλειαΚωνσταντίνος Δημητρίου
Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Μια νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) με τίτλο «Growth in the New Economy: Towards a Blueprint», που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο, σκιαγραφεί τις τάσεις, τις στρατηγικές και τα διλήμματα που διαμορφώνουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως.

Η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο γεωστρατηγικός ανταγωνισμός, το αυξανόμενο χρέος και οι περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις πρόκειται να διαμορφώσουν άρδην την οικονομία και για τον λόγο αυτό απαιτούνται νέες στρατηγικές ανάπτυξης.

Όπως ισχυρίζεται η έκθεση, οι υπηρεσίες πληροφορικής , η προηγμένη μεταποίηση, η υγεία και η υγειονομική περίθαλψη, καθώς και η διαμονή και η αναψυχή αναμένεται να αποτελέσουν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ως προς τα παραπάνω, ο Attilio Di Battista, επικεφαλής της Οικονομικής Ανάπτυξης και Μετασχηματισμού του WEF, ισχυρίστηκε ότι «το τρέχον πλαίσιο απαιτεί τολμηρές επιλογές και συμβιβασμούς». Κομβικές στρατηγικές για την ενίσχυση κάθε χώρας αλλά και κάθε επιπέδου εισοδήματος αποτελούν για τον ίδιο «η επένδυση στην παραγωγικότητα, το ταλέντο και η ενίσχυση των θεμελιωδών αρχών της οικονομικής πολιτικής».

Οι οικονομίες μεσαίου εισοδήματος (upper-middle income και lower-middle income) αναμένεται να συνεισφέρουν στο 65% του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά την ίδια περίοδο. Απεναντίας, οι οικονομίες χαμηλού εισοδήματος (low income) προβλέπεται ότι θα αντιπροσωπεύουν μόνο το 1% της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Οι 5 κλάδοι «σημαιοφόροι» στην οικονομία

Πρώτος κλάδος που αναμένεται να ηγηθεί της παγκόσμιας οικονομίας ως το 2030 είναι οι υπηρεσίες πληροφορικής, με ένα εκτιμώμενο δυναμικό της τάξης του 11,5 %, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Ακολουθούν η προηγμένη μεταποίηση, η υγειονομική περίθαλψη, διαμονή/αναψυχή καθώς και η γεωργία.

Για τους περισσότερους κλάδους, η εξωτερική ζήτηση και οι εγχώριες εταιρικές επενδύσεις προσδιορίζονται ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά, οι εγχώριες καταναλωτικές δαπάνες ή οι δημόσιες δαπάνες ενδέχεται να περιοριστούν από την πίεση του υψηλού δημόσιου χρέους και του στάσιμου πραγματικού εισοδήματος, τονίζει η έκθεση.

Ασία: «Κινητήρας» περιφερειακής ανάπτυξης

Ενόσω ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, με τις επιπτώσεις του να επιβαρύνουν κάθε οικονομικό κλάδο, η έκθεση επισημαίνει ποιες αλλαγές θα ανασυνθέσουν μακροπρόθεσμα την οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως.

Μία εξ αυτών αφορά τη σημαντική επιρροή που πρόκειται να ασκήσει ένας μικρός αριθμός οικονομιών μεσαίου εισοδήματος στην οικονομική ανάπτυξη την επόμενη πενταετία.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Ασία θα συνεχίσει να αποτελεί την κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ ως το 2030.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα δέκατο της συνολικής ανάπτυξης.

Οικονομίες μεσαίου εισοδήματος στο επίκεντρο

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα της έκθεσης του WEF αφορά τη συμβολή των διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Ειδικότερα, οι οικονομίες μεσαίου εισοδήματος (upper-middle income και lower-middle income) αναμένεται να συνεισφέρουν στο 65% του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά την ίδια περίοδο.

Από την άλλη πλευρά, οι χώρες χαμηλού εισοδήματος (low income) θα αναπτυχθούν μεν ταχύτερα —7,4% ετησίως— αλλά από κοινού θα αντιπροσωπεύουν μόνο το 1% της παγκόσμιας ανάπτυξης, παρά το γεγονός ότι φιλοξενούν το 8% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Εμπόδια και ευκαιρίες

Σύμφωνα με έρευνα του WEF σε περισσότερα από 11.000 στελέχη παγκοσμίως, το υψηλό κόστος ενέργειας και η πολιτική αστάθεια αναδεικνύονται ως oι πιο συνηθισμένοι ανασταλτικοί παράγοντες στην οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως.

Τα εμπόδια ποικίλουν ανά γεωγραφική περιφέρεια και επίπεδο εισοδήματος. Για παράδειγμα, στις χώρες υψηλού εισοδήματος η έλλειψη δεξιοτήτων αναφέρεται συχνότερα ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη, ενώ στις χώρες χαμηλού εισοδήματος βασικά κωλύματα είναι η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η έλλειψη υποδομών.

Έπειτα, οι ερωτώμενοι θεωρούν πολύ πιθανό οι δημογραφικές μεταβολές να δημιουργήσουν αποκλίνουσες πορείες ανάπτυξης μεταξύ των επιμέρους κρατών.

Όπως αναφέρει η έρευνα, η γήρανση αλλά και η μείωση του πληθυσμού αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Ανατολική Ασία.

Απεναντίας, σε περιοχές όπως η Νότια Ασία, η Υποσαχάρια Αφρική και τμήματα της Μέσης Ανατολής καταγράφονται ηλικιακά νεότεροι πληθυσμοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη, αναφέρει το WEF.

Πηγή: ot.gr

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Επιτόκια: Το πρόβλημα του αυξημένου κόστους χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Επιτόκια: Το πρόβλημα του αυξημένου κόστους χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Ενεργειακά αποθέματα: Πλησιάζουμε στο χείλος του γκρεμού, προειδοποιούν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί
Αντίστροφη μέτρηση 03.05.26

Ενεργειακά αποθέματα: Πλησιάζουμε στο χείλος του γκρεμού, προειδοποιούν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί

Μόλις τέσσερις εβδομάδες καιρό μας δίνουν οι πετρελαϊκές εταιρείες και οι traders, πριν τα ενεργειακά αποθέματα στερέψουν, αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Καλό Σαββατοκύριακο»… χαχαχαχα!
Το 40% δουλεύει! 03.05.26

«Καλό Σαββατοκύριακο»… χαχαχαχα!

Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην εργασία του Σαββατοκύριακου στην Ευρώπη - Σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους δουλεύουν "Σ/Κ" – Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν τις αδυναμίες της αγοράς εργασίας

Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση

Συνολικά, το Ιράν έχει πρόσβαση σε 65 έως 75 εκατομμύρια βαρέλια χωρητικότητας πλωτής αποθήκευσης μεγάλο μέρος της οποίας είναι δεσμευμένο σε «σκιώδη» τάνκερ που λειτουργούν στον Κόλπο

Δημήτρης Σταμούλης
Σταθερές οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου – Η ανησυχία
Λίστα 02.05.26

Σταθερές οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου – Η ανησυχία

Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας κινήθηκαν συντηρητικά για τον τρέχοντα μήνα στα τιμολόγια ρεύματος - Η χονδρεμπορική τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας έκλεισε τον Απρίλιο οριακά χαμηλότερα

Χρήστος Κολώνας
ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει
Social Europe 02.05.26

ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει

Οι εργοδότες πιέζουν για αποδυνάμωση της Οδηγίας της ΕΕ που στόχο έχει να αντιμετωπίσει το χάσμα αμοιβών. Και κύριος στόχος τους είναι το άρθρο για την αξιολόγηση της παροχής εργασίας ίσης αξίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού – Από Δευτέρα, για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ
ΔΥΠΑ 03.05.26

Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού - Από Δευτέρα ανοίγει για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ

Τέλος χρόνου σήμερα για τους δικαιούχους εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ - Από αύριο οι αιτήσεις για συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 03.05.26

Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Ο Τραμπ εξετάζει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, λέγοντας πάντως , ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πώς λειτουργεί η φάμπρικα με τα πέτσινα πτυχία
Πιστοποιήσεις… χεράτα 03.05.26

Πώς λειτουργεί η φάμπρικα των πέτσινων πτυχίων

Αγορασμένα πτυχία, τιμοκατάλογοι για διπλωματικές, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο, πλασματικές βαθμολογίες αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές... μενού της παραπαιδείας

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»
Καλό, κακό 03.05.26

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»

H Κρίστιν Ντέιβις, η οποία υποδύεται την Σάρλοτ στη σειρά Sex and the City, έσπεσε να υπερασπιστεί την Κάρι Μπράτσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) την οποία η νέα γενιά κρίνει αυστηρά.

24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί
Editorial 03.05.26

24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί

Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

