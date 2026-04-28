Συνέχεια της αναπτυξιακής τροχιάς, αλλά με πιο μετριοπαθείς ρυθμούς, βλέπει για την ελληνική οικονομία ο οίκος Standard & Poor’s σε νέα ανάλυσή του για την Ελλάδα, η οποία ακολούθησε της επιβεβαίωσης της αξιολόγησης στις 24 Απριλίου 2026 (η αξιολόγηση δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη ανάλυση).

Πιο συγκεκριμένα, ο οίκος σκιαγραφεί μια εικόνα ανθεκτικότητας για την ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας ότι, παρά τις ισχυρές εξωτερικές πιέσεις από τη γεωπολιτική αστάθεια και την άνοδο των τιμών ενέργειας, η χώρα διατηρεί σταθερές αναπτυξιακές και δημοσιονομικές επιδόσεις. Αναγνωρίζει, επίσης, τη βελτίωση στα δημόσια οικονομικά και τη μείωση του χρέους, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιεί για τις επίμονες εξωτερικές ανισορροπίες και τις διαρθρωτικές αδυναμίες που εξακολουθούν να επηρεάζουν το πιστοληπτικό προφίλ της Ελλάδας.

Επιβράδυνση της ανάπτυξης

Η Standard & Poor’s εκτιμά ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας θα επιβραδυνθεί, παραμένοντας ωστόσο σε ικανοποιητικά επίπεδα εντός του έτους.

Όπως επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης, οι δευτερογενείς επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να επιβαρύνουν την εξωτερική ζήτηση για ελληνικές εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, το 2026. Για τον λόγο αυτό, αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2026 στο 1,7% από 2,3% προηγουμένως.

Παρά την υποβάθμιση των εκτιμήσεων, η Ελλάδα εξακολουθεί να αναμένεται να υπεραποδώσει έναντι της ευρωζώνης, για την οποία η Standard & Poor’s προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης μόλις 1%. Την ίδια στιγμή, οι εγχώριοι παράγοντες συνεχίζουν να στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα, με αιχμή την ανθεκτική αγορά εργασίας και την επιτάχυνση των επενδύσεων που συνδέονται με την τελευταία δόση του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού πακέτου, του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Σε ό,τι αφορά τον εξωτερικό τομέα, η Standard & Poor’s εκτιμά ότι οι σχετικοί δείκτες θα επιδεινωθούν το 2026, εξαιτίας της ανόδου των διεθνών τιμών ενέργειας. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας διαμορφώθηκε στο 5,7% του ΑΕΠ πέρυσι, έναντι 7,2% το 2024, παραμένει όμως βασική αδυναμία για το πιστοληπτικό προφίλ της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι το έλλειμμα είχε διευρυνθεί σημαντικά το 2022, στο 10,7% του ΑΕΠ, λόγω της εκτίναξης των τιμών ενέργειας μετά την έναρξη του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας.

Τα σενάρια

Ο οίκος αναμένει ότι ο αντίκτυπος το 2026 θα είναι ηπιότερος σε σύγκριση με το 2022, καθώς εκτιμά ότι η τρέχουσα άνοδος των τιμών ενέργειας θα έχει μικρότερη διάρκεια. Στο βασικό μακροοικονομικό σενάριο, η ένταση του πολέμου εκτιμάται ότι θα κορυφωθεί τον Απρίλιο, ενώ το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα αρχίσει σταδιακά να αποκλιμακώνεται, αν και ορισμένες διαταραχές αναμένεται να διαρκέσουν για μήνες. Σε ένα πιο αρνητικό σενάριο, το οποίο θεωρείται σαφής κίνδυνος, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και οι συνολικές εξωτερικές χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω.

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, η Standard & Poor’s διαπιστώνει ισχυρά «μαξιλάρια» ασφαλείας. Η κυβέρνηση κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% του ΑΕΠ το 2025, στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος και σημαντικά υψηλότερα από τον αρχικό στόχο του 2,5%. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μετά την άνοδο των τιμών ενέργειας εκτιμάται ότι δεν θα μεταβάλουν ουσιαστικά τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, καθώς συνοδεύονται από αντισταθμιστικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, η σχετικά υψηλή εξάρτηση των δημοσίων εσόδων από έμμεσους φόρους σημαίνει ότι το Δημόσιο ενδέχεται να επωφεληθεί από τον υψηλότερο πληθωρισμό, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Προοπτικές (Outlook)

Η σταθερή προοπτική που αποδίδει η Standard & Poor’s αντανακλά την ισορροπία μεταξύ της σχετικά ισχυρής οικονομικής και δημοσιονομικής επίδοσης της Ελλάδας και των υψηλών επιπέδων εξωτερικού και δημόσιου χρέους. Παράλληλα, ενσωματώνει την εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία θα αντέξει το τρέχον σοκ στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Ο οίκος θα μπορούσε να προχωρήσει σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης, εάν επιδεινωθεί σημαντικά η δημοσιονομική επίδοση της χώρας.

Αντίθετα, ενδεχόμενη βελτίωση των εξωτερικών ανισορροπιών με διατηρήσιμο τρόπο, για παράδειγμα μέσω μείωσης της εξάρτησης της οικονομίας από εισαγωγές, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβάθμιση. Αναβάθμιση θα μπορούσε επίσης να προκύψει σε περίπτωση ουσιαστικής μείωσης του εξωτερικού χρέους της χώρας, μεγάλο μέρος του οποίου είναι δημόσιο.

Ανάπτυξη με «καύσιμο» την εσωτερική ζήτηση

Σύμφωνα με τον οίκο, ένα ισχυρό επενδυτικό pipeline αναμένεται να μετριάσει εν μέρει την επιβράδυνση του ΑΕΠ που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η Standard & Poor’s προβλέπει ότι η πραγματική ανάπτυξη θα διαμορφωθεί στο 1,7% φέτος, έναντι 2,1% που καταγράφηκε τα έτη 2023, 2024 και 2025.

Οι δευτερογενείς επιπτώσεις του πολέμου αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας και της υποχώρησης της εξωτερικής ζήτησης. Αν και η σύγκρουση ενδέχεται να ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους τουρίστες να επιλέξουν προορισμούς πιο κοντά στην πατρίδα τους, εκτιμάται ότι η μείωση της ζήτησης για αεροπορικά ταξίδια, εξαιτίας της οικονομικής αβεβαιότητας, του αυξημένου κόστους και πιθανών ελλείψεων καυσίμων αεροσκαφών, θα έχει εντονότερο αρνητικό αντίκτυπο στον ελληνικό τουρισμό.

Παράλληλα, οι εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας, που σε μέγεθος είναι αντίστοιχες με τις εξαγωγές υπηρεσιών που βασίζονται στον τουρισμό και περιλαμβάνουν τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, μέταλλα και άλλα, αναμένεται επίσης να δεχθούν πιέσεις φέτος, επιβαρύνοντας συνολικά την ανάπτυξη. Αντιστάθμισμα θα αποτελέσει η επιτάχυνση των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με επιχορηγήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF), ενόψει της προθεσμίας της 31ης Αυγούστου 2026.

Παρά την άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας, τα ισχυρά εγχώρια θεμελιώδη μεγέθη εκτιμάται ότι θα στηρίξουν τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη, η οποία προβλέπεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 1,9% την περίοδο 2027-2029.

Η αγορά εργασίας παρουσιάζει θετικές τάσεις, με την ανεργία να υποχωρεί στο 8,9% το 2025, ενώ η διατηρούμενη αύξηση των πραγματικών μισθών τα τελευταία χρόνια ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα. Επιπλέον, εκτιμάται ότι η κυβέρνηση θα διοχετεύσει σταδιακά μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο στην οικονομία, είτε μέσω αυξημένων δημόσιων επενδύσεων είτε μέσω φοροελαφρύνσεων. Αυτό θα αντισταθμίσει εν μέρει τη σταδιακή ολοκλήρωση των έργων του RRF που χρηματοδοτούνται με επιχορηγήσεις (οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο ήμισυ των συνολικών πόρων), ενώ τα έργα που χρηματοδοτούνται με δανεισμό και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα μπορούν να υλοποιηθούν έως το 2028.

Ενεργειακό μείγμα

Ο οίκος υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή δομή της χώρας εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους υδρογονάνθρακες, καθιστώντας την ευάλωτη στις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών ενέργειας. Πριν από τη σύγκρουση, η Ελλάδα εισήγαγε το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου από το Ιράκ, ενώ το φυσικό αέριο προερχόταν μέσω αγωγών από το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία (με την πλήρη απαγόρευση του ρωσικού αερίου από την ΕΕ να τίθεται σε ισχύ το 2027) ή ως υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ.

Η Standard & Poor’s δεν αναμένει σημαντικές διαταραχές στην προμήθεια φυσικού αερίου, ωστόσο οι προμήθειες πετρελαίου ενδέχεται να διακοπούν ή να καταστούν ακριβότερες, ιδίως λόγω της πτώσης των εξαγωγών από το Ιράκ, ανάλογα με το πόσο γρήγορα τα ελληνικά διυλιστήρια θα βρουν εναλλακτικούς προμηθευτές. Αν και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, εκτιμάται ότι δεν επαρκούν για να περιορίσουν πλήρως την έκθεση της χώρας στις εξελίξεις των ενεργειακών αγορών.

Σε διαρθρωτικό επίπεδο, εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια που περιορίζουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας. Παρά τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν βελτιώσει τη βιωσιμότητα της οικονομίας και των δημόσιων οικονομικών, εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες, ιδίως στις αγορές προϊόντων, καθώς και σε τομείς όπως η αντίληψη περί διαφθοράς και η αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος. Αντίθετα, οι μεταρρυθμίσεις στον τραπεζικό τομέα και την αγορά εργασίας θεωρούνται πιο επιτυχημένες.

Τέλος, η Standard & Poor’s επισημαίνει ότι η δημογραφική εξέλιξη αποτελεί μακροπρόθεσμη πρόκληση. Ο πληθυσμός της Ελλάδας έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 6% από το 2011, λόγω της χαμηλής γεννητικότητας και της μετανάστευσης, ενώ η χώρα είναι πλέον η τέταρτη πιο «γηρασμένη» στην ΕΕ. Σύμφωνα με προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έως το 2050 το ποσοστό των πολιτών άνω των 65 ετών θα είναι το υψηλότερο στην Ένωση, γεγονός που αναμένεται να επιβαρύνει τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές.

Ωστόσο, θετικά αξιολογείται το γεγονός ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν ήδη λάβει σημαντικά μέτρα για τον περιορισμό των δημοσιονομικών επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης, κυρίως μέσω μεταρρυθμίσεων στο συνταξιοδοτικό σύστημα μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Πιο πρόσφατες φορολογικές παρεμβάσεις μείωσαν τον φόρο εισοδήματος για ορισμένες πολύτεκνες οικογένειες, ωστόσο παραμένει ασαφές αν τα μέτρα αυτά επαρκούν για την ουσιαστική ενίσχυση της γεννητικότητας.

Πολιτικές εξελίξεις και εκλογικός ορίζοντας

Σύμφωνα με τον οίκο, οι επόμενες βουλευτικές εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν έως τον Ιούλιο του 2027, με πιθανό σενάριο η κυβερνώσα Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) να χάσει την αυτοδυναμία της, διατηρώντας ωστόσο την εξουσία μέσω κυβερνητικού συνασπισμού. Παρά τα πρόσφατα σκάνδαλα, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών για απάτη σε ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια και υποθέσεων παράνομων παρακολουθήσεων, η στήριξη προς τη ΝΔ παραμένει ισχυρή. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα θα εξακολουθήσει να είναι μακράν το μεγαλύτερο, έστω και αν χρειαστεί να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας. Ακόμη και σε αυτό το ενδεχόμενο, η Standard & Poor’s δεν αναμένει σημαντική μεταβολή στην κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής.

Ευελιξία και δημοσιονομική επίδοση

Η Standard & Poor’s επισημαίνει ότι τα δημοσιονομικά αποτελέσματα συνεχίζουν να υπερβαίνουν τους στόχους. Το 2025 καταγράφηκε δημοσιονομικό πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ (αντίστοιχο με πρωτογενές πλεόνασμα 4,8%), έναντι αρχικού στόχου για έλλειμμα 0,6% και πρωτογενές πλεόνασμα 2,5%.

Τα στοιχεία δείχνουν υπεραπόδοση εσόδων, κυρίως από τον ΦΠΑ και τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, σε συνδυασμό με χαμηλότερη του αναμενομένου αύξηση δαπανών, εν μέρει λόγω πιο περιορισμένων αμυντικών δαπανών. Παράλληλα, οι δημόσιες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, προχωρούν κανονικά. Η καλύτερη του αναμενομένου δημοσιονομική εικόνα ενισχύει τη δυνατότητα της χώρας να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τα μέτρα δημοσιονομικής χαλάρωσης που ανακοινώθηκαν λόγω της ανόδου των τιμών ενέργειας χαρακτηρίζονται περιορισμένα. Τον Μάρτιο του 2026, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πακέτο 300 εκατ. ευρώ (0,1% του ΑΕΠ), με στοχευμένες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους καυσίμων στη βιομηχανία μέσω επιδότησης στο ντίζελ και τη στήριξη των νοικοκυριών μέσω ψηφιακής κάρτας καυσίμων για χρήση σε μέσα μαζικής μεταφοράς ή βενζίνη. Τα μέτρα ισχύουν για Απρίλιο και Μάιο, με πιθανότητα επέκτασης ανάλογα με την εξέλιξη του πολέμου.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε αύξηση της φορολογίας στο διαδικτυακό τζόγο, η οποία αναμένεται να αποφέρει 100 εκατ. ευρώ ετησίως, λειτουργώντας ως αντισταθμιστικό μέτρο. Κατά την Standard & Poor’s, ο συνδυασμός αυτός αποτυπώνει σαφή δέσμευση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Ο οίκος προβλέπει ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει πρωτογενές πλεόνασμα κατά μέσο όρο 2,7% του ΑΕΠ την περίοδο 2026-2029. Οι επικείμενες εκλογές ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόσθετες φοροελαφρύνσεις εντός του έτους, ωστόσο τα δημοσιονομικά μεγέθη εκτιμάται ότι θα στηριχθούν από την ανθεκτική οικονομική δραστηριότητα, τη μείωση της ανεργίας, τη συμμόρφωση των φορολογουμένων και την πρόοδο στην ψηφιοποίηση.

Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα αντιμετωπίζει σχετικά περιορισμένες πιέσεις δαπανών στον τομέα της άμυνας, καθώς συγκαταλέγεται σταθερά — από το 2014 — μεταξύ των λίγων χωρών του ΝΑΤΟ που δαπανούν πάνω από το 2% του ΑΕΠ για την άμυνα, με τις σχετικές δαπάνες να προσεγγίζουν το 3% το προηγούμενο έτος.

Βελτίωση χρέους με ευνοϊκό προφίλ

Η Standard & Poor’s διαπιστώνει ότι η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους βελτιώνεται. Αν και η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει από τα υψηλότερα επίπεδα καθαρού δημόσιου χρέους παγκοσμίως, το οποίο κορυφώθηκε στο 192% του ΑΕΠ το 2020, η πορεία του έκτοτε είναι καθοδική.

Για το 2026, ο οίκος προβλέπει ότι ο λόγος καθαρού χρέους προς ΑΕΠ θα υποχωρήσει στο 131%, χαμηλότερα από αυτόν της Ιταλίας (133%). Μέχρι το 2029, εκτιμάται ότι θα μειωθεί περαιτέρω στο 110%.

Στον υπολογισμό του καθαρού χρέους λαμβάνονται υπόψη και τα σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, τα οποία εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 31 δισ. ευρώ (11,9% του ΑΕΠ) στο τέλος του 2026.

Παρά το υψηλό επίπεδο χρέους, το προφίλ του χαρακτηρίζεται ευνοϊκό. Η μέση σταθμισμένη διάρκεια ωρίμανσης ανέρχεται περίπου στα 18,7 έτη, το μέσο ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης, μετά από πράξεις αντιστάθμισης, διαμορφώνεται μόλις στο 1,3%, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του χρέους είναι προστατευμένο έναντι ενδεχόμενων αυξήσεων επιτοκίων.

Η Standard & Poor’s προειδοποιεί ότι οι εξωτερικές ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να παραμείνουν, επιβαρύνοντας το συνολικό πιστοληπτικό προφίλ της χώρας, παρά τις επιμέρους βελτιώσεις των τελευταίων ετών.

Επίμονες ανισορροπίες στο ισοζύγιο πληρωμών

Όπως επισημαίνει ο οίκος, μετά από μια περίοδο σχετικά χαμηλών ελλειμμάτων την περίοδο 2015-2019, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών επιδεινώθηκε σημαντικά το 2020 και έκτοτε παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με μέσο όρο 7,6% του ΑΕΠ την περίοδο 2020-2024. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται εν μέρει στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, της εμπιστοσύνης και των εισαγωγών που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF), αλλά και στη διαχρονική εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενα αγαθά, ιδίως υδρογονάνθρακες, καθώς και στη χαμηλή ανταγωνιστικότητα του εξωτερικού τομέα.

Η Standard & Poor’s εκτιμά ότι η πρόσφατη τάση βελτίωσης θα αναστραφεί, με το έλλειμμα να διευρύνεται στο 7,3% του ΑΕΠ φέτος, από 5,7% το 2025. Ωστόσο, από το 2027 και μετά, καθώς θα ολοκληρώνεται σταδιακά το RRF και θα εξομαλύνονται οι τιμές ενέργειας, το έλλειμμα αναμένεται να αποκλιμακωθεί εκ νέου, φθάνοντας στο 5,1% του ΑΕΠ έως το 2029.

Αδύναμη εξωτερική θέση και αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες

Ο οίκος τονίζει ότι η εξωτερική θέση της Ελλάδας παραμένει συγκριτικά αδύναμη. Το 2024, η καθαρή εξωτερική οφειλή των κατοίκων διαμορφώθηκε στα 273 δισ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 214% των εισπράξεων από το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Εάν εξαιρεθούν τα περιουσιακά στοιχεία του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία θεωρούνται λιγότερο ρευστά, το ποσό αυτό αυξάνεται στα 318 δισ. δολάρια, ή στο 249% των σχετικών εισπράξεων.

Παρότι η καθαρή εξωτερική θέση έχει παρουσιάσει βελτίωση τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να συνεχίσει την ίδια πορεία, τα επίπεδα παραμένουν σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με άλλες χώρες. Σε συνδυασμό με το υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, αυτό συνεπάγεται αυξημένες και διαρκείς ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης, καθιστώντας τη χώρα ευάλωτη στις συνθήκες των διεθνών αγορών.

Περιορισμένοι κίνδυνοι και βελτιωμένα θεμελιώδη στις τράπεζες

Σε ό,τι αφορά το τραπεζικό σύστημα, η Standard & Poor’s εκτιμά ότι οι κίνδυνοι παραμένουν ελεγχόμενοι, παρά την άνοδο των τιμών ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη, η ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στηρίζουν την κερδοφορία των τραπεζών και τη μείωση των κινδύνων στα χαρτοφυλάκια δανείων.

Παράλληλα, καταγράφεται βελτίωση στην κεφαλαιακή επάρκεια και στα επιχειρηματικά μοντέλα των τραπεζών, γεγονός που έχει οδηγήσει σε θετικές αναθεωρήσεις των προοπτικών για αρκετά ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. Αν και οι κίνδυνοι παραμένουν υψηλότεροι σε σύγκριση με ορισμένες άλλες χώρες, ο λόγος εταιρικού χρέους προς ΑΕΠ έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις έχουν ενισχύσει τους ισολογισμούς τους.

Τέλος, η Standard & Poor’s υπογραμμίζει ότι οι συνεχιζόμενες βελτιώσεις στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου αφερεγγυότητας και η λειτουργία ηλεκτρονικού μητρώου ενεχύρων, συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και ανάκτηση απαιτήσεων, ενισχύοντας τη συνολική σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.