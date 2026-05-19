Ακίνητα: Ασυγκράτητη η άνοδος των τιμών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Συνεχίζουν να αυξάνονται οι τιμές των ακινήτων καθιστώντας την ανεύρεση στέγης σε κυνήγι του χαμένου θησαυρού για τους Έλληνες. Το 2025 ήταν μια ακόμα χρονιά στην οποία οι τιμές πώλησης των ακινήτων κινήθηκαν ανοδικά συμπαρασύροντας μαζί τους και τις τιμές των ενοικίων, τα οποία αυξήθηκαν στο διάστημα Απριλίου 2025 – Απριλίου 2026 κατά 7,6%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται οδήγησε ακόμα και την Τράπεζα της Ελλάδος να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με την πορεία της στεγαστικής κρίσης στη φετινή ετήσια έκθεσή της. Μάλιστα, όπως σημειώνεται από την ΤτΕ, τα τελευταία χρόνια οι τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια αυξάνονται με ρυθμούς ταχύτερους από ό,τι τα εισοδήματα, γεγονός που επιβαρύνει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.

Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις προκαλούν σημαντική πίεση στα οικονομικά των νοικοκυριών που βλέπουν την αγορά κατοικίας ως άπιαστο όνειρο αλλά και την ενοικίαση ενός ακινήτου ανάλογου των αναγκών τους δύσκολη υπόθεση, αναγκάζοντάς τους να κάνουν εκπτώσεις αναφορικά με αυτό που θα ήθελαν.

Παλαιά και νέα

Είναι ενδεικτικό ότι οι τιμές πώλησης των ακινήτων, κατά το 2025 σε σύγκριση με το 2024 αυξήθηκαν κατά 3,7% σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Remax. Aνοδική πορεία σημείωσαν οι τιμές πώλησης είτε αφορούσαν νεόδμητα ηλικίας έως 5 ετών είτε παλαιότερα. Συγκεκριμένα, τα νεόδμητα ακίνητα σημείωσαν, σε ετήσια βάση, άνοδο τιμών κατά 4,1%, ενώ τα ακίνητα ηλικίας άνω των πέντε ετών κατά 3,3%. Ενδεικτικά στην Αττική, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο διαμορφώθηκε στα 3.822 ευρώ για τα νεόδμητα και στα 2.537 ευρώ για τα παλαιά. Στη Θεσσαλονίκη η μέση τιμή διαμορφώθηκε σε 2.692 ευρώ ανά τ.μ. και 1.865 ευρώ ανά τ.μ. αντίστοιχα. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς η άνοδος των τιμών οφείλεται στην υψηλή ζήτηση για ακίνητα σε συνδυασμό με την περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων επιλογών στην αγορά, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στεγαστικής κρίσης.

Ολες τις ηλικίες

Μάλιστα το στεγαστικό πρόβλημα επηρεάζει με έντονο τρόπο τόσο τις νεότερες όσο και τις μεγαλύτερες ηλικίες, όπως κατέγραψε και έρευνα της Blupeak Estate Analytics, για λογαριασμό της Ierax Analytics, η οποία εξέτασε τη στεγαστική κατάσταση των νέων που αναζητούν στέγη στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει για τους νέους ηλικίας 25-35 ετών, η ενοικίαση αποτελεί πλέον την κυρίαρχη στεγαστική συνθήκη, με το 47% να δηλώνει ότι νοικιάζει κατοικία, ενώ μόλις το 27% να διαμένει σε ιδιόκτητο σπίτι. Παράλληλα οι υψηλές τιμές κάνουν τους δύο στους δέκα νέους (19%) να εξακολουθούν να διαμένουν με την οικογένειά τους και το 7% να φιλοξενείται, γεγονός που δείχνει ότι η στεγαστική αυτονόμηση παραμένει δύσκολη.

Οσο για το σύνολο η ανασφάλεια είναι εμφανής σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, με το 41% να δηλώνει ότι αισθάνεται από «λίγο» έως «καθόλου» ασφαλές για τη σημερινή στεγαστική του κατάσταση, ενώ το 39% να εκφράζει αντίστοιχη αβεβαιότητα και για το εάν θα μπορεί να έχει την ίδια κατοικία και τα επόμενα δύο χρόνια. Οσο για το κόστος της στέγασης, περισσότεροι από έξι στους δέκα (62%) το θεωρούν από «οριακό» έως «μη βιώσιμο». Μάλιστα το αυξημένο κόστος ενοικίου κάνει το 30% των Ελλήνων να σκέφτεται τη μετακόμιση μέσα στους επόμενους 12 μήνες, αναζητώντας φυσικά πιο οικονομικές λύσεις στέγασης.

«Σε ολόκληρη την Ευρώπη επικρατεί ένα έντονο αίσθημα αδικίας λόγω του απρόσιτου κόστους και της έλλειψης διαθεσιμότητας στέγης», σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕ, μεταξύ 2013 και 2024 οι τιμές των κατοικιών σε ονομαστικούς όρους αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 60% σε ολόκληρη την ΕΕ, σημειώνοντας ταχύτερη αύξηση από το εισόδημα των νοικοκυριών. Σε ό,τι αφορά τα ενοίκια, η μέση τιμή αυξήθηκε κατά περίπου 20%, με τα νέα ενοίκια να έχουν καταστεί σημαντικά ακριβότερα. Την ίδια στιγμή οι επενδύσεις στην προσφορά κατοικιών μειώθηκαν σημαντικά την τελευταία δεκαετία και η προσφορά δεν συμβαδίζει με τη ζήτηση, την ίδια ώρα που το απόθεμα των κενών κατοικιών είναι στο 20%. Εκτιμάται ότι στην ΕΕ απαιτούνται περισσότερες από 2 εκατ. κατοικίες ετησίως για την κάλυψη της τρέχουσας ζήτησης, επιπλέον των 1,6 εκατ. κατοικιών που ήδη κατασκευάζονται. Μάλιστα στην άτυπη υπουργική συνάντηση για τη στέγαση που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στο επίκεντρο βρέθηκαν η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση οικιστικών έργων και ανακαινίσεων.

Premium Έκδοση ΤΑ ΝΕΑ