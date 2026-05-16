Ακίνητα: Οι ακριβές και φθηνές περιοχές
Οικονομία 16 Μαΐου 2026, 07:00

Πώς κινούνται οι τιμές στα ακίνητα – Βασικός μοχλός υπεραξίας η ενεργειακή απόδοση και τα έργα υποδομής

Ανδρομάχη Παύλου
Με εντυπωσιακούς ρυθμούς κινούνται οι τιμές στα ακίνητα. Το real estate διαφοροποιείται όλο και περισσότερα τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς η τιμή στο τετραγωνικό μέτρο.

Η Ελλάδα έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια και ανεβαίνει σταθερά στις προτιμήσεις των επενδυτών. Και αυτό όπως εξηγούν κτηματομεσίτες οφείλεται σε μια σειρά από λόγους, οι οποίοι έχουν συμβάλει στην αύξηση της ελκυστικότητας του ελληνικού brand.

Το κόστος αγοράς ακινήτου ανά τετραγωνικό μέτρο στην Αττική ξεκινάει από τα 2.967 ευρώ/τ.μ. -όσο περίπου τρεις κατώτατοι μισθοί- και ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ/τ.μ.

Οι τιμές στα ακίνητα

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα παραμένει το ισχυρότερο χαρτί της αγοράς ακινήτων. Με επίκεντρο το εμβληματικό έργο του Ελληνικού, η περιοχή έχει μετεξελιχθεί σε έναν παγκόσμιο επενδυτικό προορισμό.

Η μεταμόρφωση της πόλης μέσα από τα μεγάλα έργα υποδομής, με αιχμή την Αθηναϊκή Ριβιέρα, το Ελληνικό και τις επεκτάσεις των δικτύων μεταφοράς, επαναπροσδιορίζει τον χάρτη των αξιών

Οι μέσες τιμές πώλησης στη Βουλιαγμένη κυμαίνονται από €8.500 έως €12.000+, ενώ στη Γλυφάδα από €5.300 έως €9.000+. Εμβληματικά ακίνητα (front-line) στη Βουλιαγμένη μπορούν να ξεπεράσουν κατά πολύ τα €20.000/τ.μ..

Ισχυρή κινητικότητα καταγράφεται και στον Πειραιά

Υψηλές αξίες διατηρεί και το ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Το Κολωνάκι καταγράφει μέσες τιμές στα 6.086 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και το Σύνταγμα στα 5.638 ευρώ. Η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό έχει ήδη επηρεάσει ανοδικά τις τιμές σε περιοχές όπως το Κολωνάκι και τα Εξάρχεια.

Στα βόρεια προάστια το Παλαιό Ψυχικό και η Φιλοθέη διατηρούν το κύρος τους, με τις τιμές των νεόδμητων να φτάνουν τα €10.000/τ.μ.. Το αγοραστικό κοινό αναζητά αυξημένη ιδιωτικότητα, ασφάλεια, χαμηλή πυκνότητα δόμησης και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Ισχυρή κινητικότητα καταγράφεται και στον Πειραιά, όπου η αστική αναγέννηση της περιοχής αποτυπώνεται σε ετήσια αύξηση πωλήσεων 11%, με μέση τιμή τα 2.967 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στα δυτικά, το Περιστέρι (έως €3.400/τ.μ.) έχει μετεξελιχθεί σε έναν αυτόνομο επιχειρηματικό και οικιστικό πόλο που προσελκύει κοινό από όλη την Αττική.

Όπως επισημαίνει ο κ. Γιώργος Πετράς, CEO της Engel & Völkers Ελλάδος: «Η διεθνής επενδυτική κοινότητα συνεχίζει να δείχνει εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, όμως ο τρόπος τοποθέτησης των κεφαλαίων έχει αλλάξει. Οι ξένοι θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές δεν αναζητούν πλέον γενικά ‘ευκαιρίες’, αλλά εστιάζουν με ακρίβεια σε ακίνητα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτή η σύγκλιση μεταξύ εγχώριας και διεθνούς ζήτησης διαμορφώνει πλέον μια αγορά δύο ταχυτήτων. Τα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών εξασφαλίζουν πλέον μεγαλύτερη ρευστότητα και υπεραξία, ενώ οι ιδιοκτησίες που δεν ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να προσελκύσουν ενδιαφέρον.»

Τα πράσινα ακίνητα

Σύμφωνα με την έρευνα, η σημαντικότερη μεταβολή για το 2026 αφορά τη στροφή προς τα «πράσινα» κτήρια. Η ενεργειακή αποδοτικότητα εξελίσσεται πλέον σε βασικό παράγοντα αποτίμησης ενός ακινήτου, καθώς οι αγοραστές συνδέουν άμεσα τη βιωσιμότητα με την ποιότητα ζωής αλλά και τη μελλοντική αξία μεταπώλησης.

Η αγορά δείχνει να ανταμείβει όλο και περισσότερο ακίνητα με σύγχρονο σχεδιασμό, χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα και υψηλή τεχνολογική υποστήριξη, ενώ οι επενδύσεις σε smart homes και branded residences αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα, κυρίως στο ανώτερο τμήμα της αγοράς.

Πηγή: ΟΤ

Σύνταξη
