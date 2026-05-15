newspaper
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 19:55
Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρή 24χρονη - Έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πληθωρισμός: Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα – Οι πιέσεις προμηνύουν εξελίξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Μαΐου 2026, 18:15

Πληθωρισμός: Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα – Οι πιέσεις προμηνύουν εξελίξεις

«Καλπάζει» ο πληθωρισμός απειλώντας την οικονομική σταθερότητα. Η εύθραυστη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει καθοριστικά την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, συμπαρασύροντας τις τιμές προς τα πάνω. Τα «καμπανάκια» που ηχούν, προπομπός εξελίξεων.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ένα ισχυρό ενεργειακό σοκ με αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία, επηρεάζοντας τις τιμές, την ανάπτυξη και τη νομισματική πολιτική. Ο πληθωρισμός «γιγαντώνεται» επαναφέροντας στο προσκήνιο έντονες ανησυχίες.

Η απόσταση Βρυξελλών – Αθήνας γεφυρώνεται από την κοινή αγωνία για την επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής οικονομίας, με τις πληθωριστικές πιέσεις να λειτουργούν ως ξεκάθαρος προπομπός μίας περιόδου κρίσιμων αποφάσεων και ανακατατάξεων

Η παρατεταμένη άνοδος των τιμών του πετρελαίου απειλούν να ανατρέψουν τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), προμηνύοντας σημαντικές εξελίξεις στο κόστος δανεισμού.

Το «τράνταγμα» της Ευρωζώνης

Η πρώτη ηχηρή προειδοποίηση έρχεται από το Βέλγιο, όπου τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον εναρμονισμένο ευρωπαϊκό δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP) έδειξαν μια απροσδόκητη εκτίναξη στο 4,3% για τον Απρίλιο, από μόλις 1,65% τον Μάρτιο. Η άνοδος αυτή χαρακτηρίζεται εντυπωσιακή, δεδομένου ότι τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός στη χώρα ήταν αρνητικός στο -0,7% και τον Φεβρουάριο βρισκόταν στο 0,9%.

Σύμφωνα με έγκριτους αναλυτές οι πληθωριστικές πιέσεις που παρατηρούνται στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης μετακυλίονται γρήγορα στα δημόσια οικονομικά και την εθνική ανταγωνιστικότητα. Αυτό συμβαίνει επειδή η χώρα εφαρμόζει σύστημα αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, το οποίο συνδέει άμεσα τους μισθούς και τα επιδόματα με τις τιμές. Κατά συνέπεια, αυξάνεται  με ταχύτητα τόσο το εργατικό κόστος όσο και οι κρατικές δαπάνες.

Το παγκόσμιο ντόμινο

Πιθανή η αύξηση των επιτοκίων

Την ίδια στιγμή, από το βήμα συνεδρίου στην Αθήνα που διοργάνωσαν οι Financial Times με την «Κ», ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ. Προειδοποίησε ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να οδηγηθεί σε νέα αύξηση των επιτοκίων, εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα.

Οι αγορές και η πλειονότητα των οικονομολόγων αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Εάν οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για την πρώτη αύξηση του κόστους δανεισμού στην Ευρωζώνη από τον Σεπτέμβριο του 2023. Ωστόσο, στο εσωτερικό της ΕΚΤ καταγράφεται διάσταση απόψεων, αναδεικνύοντας το μέγεθος του διλήμματος. Ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι τα υπάρχοντα μακροοικονομικά στοιχεία επαρκούν για να δικαιολογήσουν μια άμεση αύξηση των επιτοκίων. Αντίθετα, μια άλλη μερίδα στελεχών υποστηρίζει ότι οι οικονομικές προοπτικές θα πρέπει να επιδεινωθούν περαιτέρω προτού ληφθεί μια τέτοια οριστική απόφαση.

Όπως εξηγεί ο κ. Στουρνάρας, η εξέλιξη των πραγμάτων εξαρτάται σε απόλυτο βαθμό από το πότε θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Η τρέχουσα οικονομική εικόνα κινείται «μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου σεναρίου» των προβλέψεων που είχε παρουσιάσει η ΕΚΤ τον Μάρτιο. «Εάν συνεχιστεί, τότε η ΕΚΤ δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αυξήσει τα επιτόκια», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Το άλμα που έκανε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στην Ελλάδα

Ήδη στην Ελλάδα, η άνοδος των τιμών της ενέργειας μετά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις, επιβαρύνοντας άμεσα τον τομέα της στέγασης, τις μεταφορές και τις καταναλωτικές προσδοκίες.

Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής συνθέτουν ένα περιβάλλον διαρκών ανατιμήσεων, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη και ενισχύοντας τη συγκράτηση δαπανών.

Οι αυξήσεις αποτυπώθηκαν στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που ανακοίνωσε πληθωρισμό για τον Απρίλιο (2026) στο 5,4% σε ετήσια βάση.

Μεγαλύτερη πίεση άσκησε το κόστος των μεταφορών, το οποίο αυξήθηκε κατά 10% σε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο. Άλμα καταγράφηκε στο πετρέλαιο κίνησης (+32,4% σε ετήσια βάση), στη βενζίνη (+17,1%) και άλλου είδους καύσιμα (+42,4%). Αυξημένο κατά 18,6% ήταν και το κόστος μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

Το κόστος των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών σημείωσε αύξηση 4,4%, με τις τιμές του μοσχαριού να ανεβαίνουν κατά 19,2%, σε αρνί και κατσίκι κατά 13,3%, σε μαργαρίνη και φυτικά έλαια κατά 11,6%, μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμοδίων παραγόντων, οι πιέσεις στους καταναλωτές θα ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς το κύμα ανατιμήσεων δεν αναμένεται να «ξεφουσκώσει».

Δεν υπάρχει φως στο τούνελ

Η ελληνική οικονομία εξαρτάται σε ποσοστό άνω του 75% από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Αν και η βαρύτητα της ενέργειας στον πληθωρισμό είναι παρόμοια με της Ευρωζώνης, στην Ελλάδα η άνοδος των τιμών των καυσίμων επηρεάζει άμεσα την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία με τη σειρά της αυξάνει το κόστος σε όλους τους κλάδους, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες.

Όσο περνά ο χρόνος χωρίς να υπάρχει φως στο τούνελ οι προσδοκίες για μια σταθερή αποπληθωριστική πορεία και ισχυρή ανάπτυξη έρχονται αντιμέτωπες με τη σκληρή πραγματικότητα των αριθμών. Η ενεργοποίηση του κουμπιού που οδηγεί στο δυσμενές σενάριο δεν αποτελεί κινδυνολογία αλλά την καταγραφή μιας διολίσθησης της παγκόσμιας οικονομίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
Ελληνική οικονομία: «Βλέπει» καθοδικούς κινδύνους για την Ελλάδα

Ελληνική οικονομία: «Βλέπει» καθοδικούς κινδύνους για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

World
ΗΠΑ – Κίνα: Τι κρύβει η «επανεκκίνηση» των σχέσεων Τραμπ – Σι

ΗΠΑ – Κίνα: Τι κρύβει η «επανεκκίνηση» των σχέσεων Τραμπ – Σι

inWellness
inTown
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ομόλογα: Πλήττονται παγκοσμίως λόγω του ενεργειακού σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και του πληθωρισμού
Αναταράξεις 15.05.26

Ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και πληθωρισμός πλήττουν τα ομόλογα παγκοσμίως

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου παραμένει χαμηλότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο ιταλικό και γαλλικό - Πλήγμα για τα γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά ομόλογα

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Aγορά εργασίας: Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη
Oxford Economics 15.05.26

Aγορά εργασίας: Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά αναξιοποίητου εργατικού δυναμικού στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με νέα ανάλυση του Oxford Economics. Tι δηλώνει στο in ο συγγραφέας της μελέτης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία
Οικονομία 15.05.26

Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία

Από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία, η Ryanair καταγγέλλει υψηλά τέλη, «τιμωρητικούς» φόρους και μονοπωλιακές πρακτικές αεροδρομίων, απειλώντας με αποχωρήσεις, περικοπές δρομολογίων και μεταφορά αεροσκαφών σε φθηνότερες αγορές

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Τραπεζικές χρεώσεις: Τι σημαίνει η απόφαση για το «χαράτσι» στους λογαριασμούς
Καταθέσεις 15.05.26

Τι σημαίνει η δικαστική απόφαση για το «χαράτσι» στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να «παγώσει» άμεσα τις σχετικές χρεώσεις, χωρίς όμως να υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Το ενεργειακό σοκ βάζει φωτιά στις τιμές σε βιομηχανία και γεωργία-κτηνοτροφία – Τι δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ
Στοιχεία Μαρτίου 15.05.26

Το ενεργειακό σοκ βάζει φωτιά στις τιμές σε βιομηχανία και γεωργία-κτηνοτροφία – Τι δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ

Κατά 11,4% αυξήθηκε ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία και 8% ο Δείκτης Τιμών Εκροών σε Γεωργία-Κτηνοτροφία τον Μάρτιο. Προμήνυμα ανατιμήσεων στα ράφια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Πρόστιμο 15.05.26

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka

Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη
Ισχυρές αναταράξεις 14.05.26

Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες ότι οι ανατιμήσεις στα εισιτήρια αποτελούν πλέον μονόδρομο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικό: Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά – Σε σταυροδρόμι η Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Στοιχεία Eurostat 14.05.26

Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά - Σε δημογραφικό σταυροδρόμι η Ευρώπη - Η θέση της Ελλάδας

Ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε κατά 6,3% (από 31,9 εκατομμύρια σε 29,9 εκατομμύρια) από το 2016 έως το 2025 - Ο ρόλος της μετανάστευσης στο δημογραφικό

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕΚΠΟΙΖΩ: «Η χρέωση 0,80 ευρώ στις καταθέσεις είναι άκυρη» – Για παραπληροφόρηση κατηγορεί την Εθνική Τράπεζα
Ανακοίνωση 14.05.26

«Η χρέωση 0,80 ευρώ στις καταθέσεις είναι άκυρη» - Για παραπληροφόρηση κατηγορεί την Εθνική Τράπεζα η ΕΚΠΟΙΖΩ

«Κάθε νέα επιβολή της χρέωσης συνιστά παραβίαση που συνεπάγεται κάθε φορά χρηματική ποινή», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ΕΚΠΟΙΖΩ

Σύνταξη
Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν
Οικονομικές Ειδήσεις 14.05.26

Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν

Στην πιλοτική εφαρμογή για το νέο επίδομα ανεργίας έχουν ενταχθεί συνολικά 15.000 άνεργοι, προκειμένου να προχωρήσει μέχρι το τέλος του χρόνου η γενικευμένη εφαρμογή των νέων διατάξεων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;
Διεθνής Οικονομία 15.05.26

Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;

Είναι απλώς οι καλύτεροι μισθοί και τα επιπλέον προνόμια, ή κάτι περισσότερο; Ανακαλύψτε τους κύριους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι παραμένουν πιστοί στις εταιρείες όπου δουλεύουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα
Ελλάδα 15.05.26

Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα

Οι ερευνητές εξετάζουν τα μεταδεδομένα του drone για να διαπιστώσουν την αποστολή του και αν ξεκίνησε από κάποιο μητρικό πλοίο ή από την ακτή, πιθανώς τη Λιβύη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters

Σύνταξη
Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»
Danse Macabre 15.05.26

Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»

Μια μοναδική μεσαιωνική καταγραφή αποκαλύπτει ότι ακόμη και στη Μαύρη Πανώλη υπήρχαν άνθρωποι που νόσησαν βαριά, επέζησαν και επέστρεψαν στην εργασία τους μέσα σε λίγες εβδομάδες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
Διπλωματία 15.05.26

Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο

Το κυβερνών κόμμα ΑΚP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει μονομερώς ΑΟΖ ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg

Σύνταξη
Νέα Δημοκρατία: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο των μεγάλων απόντων
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26 Upd: 19:55

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο των μεγάλων απόντων

Αυλαία στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με ηχηρή απουσία αυτή του Κώστα Καραμανλή. Έτερος μεγάλος απών θα είναι ο διαγραφείς Αντώνης Σαμαράς. Η εναρκτήρια ομιλία του Κυρ. Μητσοτάκη και το στοίχημα στον δρόμο προς τις κάλπες.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 15.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson για το Game 1 των προημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Καραγεωργοπούλου για Κωνσταντοπούλου: Είπε ότι έχω κλεμμένη έδρα, ο σύντροφός της πήρε έδρα ενώ δεν είχε δικαίωμα
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Καραγεωργοπούλου για Κωνσταντοπούλου: Είπε ότι έχω κλεμμένη έδρα, ο σύντροφός της πήρε έδρα ενώ δεν είχε δικαίωμα

Βαθύτατα ενοχλημένη από την προσωπική και ευθεία αντιπαράθεση που είχε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εμφανίστηκε μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες η ανεξάρτητη βουλευτής, Ελένη Καραγεωργοπούλου. Με αφορμή το επεισόδιο που σημειώθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, την ώρα που είχε ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας και ενώ είχε […]

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Μερτς απορρίπτει το κοινό ευρωπαϊκό χρέος: Μέτωπο με Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα για τα ευρωομόλογα
Αντιδρά ο Γερμανός 15.05.26

Ο Μερτς απορρίπτει το κοινό ευρωπαϊκό χρέος: Μέτωπο με Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα για τα ευρωομόλογα

Ο Γερμανός καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι το Βερολίνο δεν πρόκειται να συναινέσει στην έκδοση κοινού χρέους για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, παρά τις εκκλήσεις του Μάριο Ντράγκι.

Γεώργιος Μαζιάς
Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Ελλάδα 15.05.26

Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Για τον απεγκλωβισμό του ζευγαριού με τα δύο μικρά παιδιά επιχείρησαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας, κάνοντας χρήση διασωστικής σειράς.

Σύνταξη
«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
Ελλάδα 15.05.26

«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας

Στη διάρκεια των απολογιών τους παραδέχθηκαν ότι συνευρέθηκαν ερωτικά με την κοπέλα, αλλά επανέλαβαν ότι όλα έγιναν και με τη δική της συναίνεση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μάντζος: Η προπαγάνδα είναι το ύστατο καταφύγιο ενός συστήματος εξουσίας σε αποδρομή
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Μάντζος: Η προπαγάνδα είναι το ύστατο καταφύγιο ενός συστήματος εξουσίας σε αποδρομή

«Δεν ξέρω αν πρέπει κανείς να θυμώσει ή να γελάσει, καθώς η φωνή της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπός της, και όχι απλά ένας υπουργός - ακροδεξιό μεγάφωνο, βάλλει κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με κατηγορίες τις οποίες κατασκευάζουν σήμερα για ζητήματα γνωστά εδώ και πολλά χρόνια», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Ρωσία, Λιθουανία και Ανατολική Ευρώπη: Πώς η Black Card του Έπσταϊν έγινε «εργαλείο» διακίνησης γυναικών
Bloomberg 15.05.26

Ρωσία, Λιθουανία και Ανατολική Ευρώπη: Πώς η Black Card του Έπσταϊν έγινε «εργαλείο» διακίνησης γυναικών

Πώς το γραφείο του Τζέφρι Έπσταϊν χρησιμοποιούσε την premium εξυπηρέτηση της American Express για ταξίδια γυναικών, κρατήσεις βίζας και απόλυτη μυστικότητα;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υποκλοπές: Η τελευταία ευκαιρία ώστε να σωθεί η χαμένη τιμή του Άρειου Πάγου
Πολιτική 15.05.26

Υποκλοπές: Η τελευταία ευκαιρία ώστε να σωθεί η χαμένη τιμή του Άρειου Πάγου

Με φόντο τις υποκλοπές, όλα τα φώτα της υπόθεσης πέφτουν πάνω στον αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα, που οι πληροφορίες τον θέλουν ένα από τα ισχυρά φαβορί διαδοχής του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Σε «καφενείο» μετέτρεψαν πάλι τη Βουλή Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Είσαι αισχρή» – «Είσαι φασίστας»
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Σε «καφενείο» μετέτρεψαν πάλι τη Βουλή Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Είσαι αισχρή» – «Είσαι φασίστας»

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για την σύσταση ταμείου καινοτομίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκρούστηκε μετωπικά με τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τα όσα έγιναν νωρίτερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας που εισηγήθηκε την άρση ασυλίας της

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς μέσα στο μπαρ γεμάτο κόσμο
Ελλάδα 15.05.26

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς μέσα στο μπαρ γεμάτο κόσμο

Κάμερα ασφαλείας μέσα στο μπαρ στην Καλλιθέα κατέγραψε τις στιγμές που ο δράστης με το όπλο στο χέρι αναζητά την 43χρονη και την πυροβολεί ανάμεσα στους θαμώνες - Η γυναίκα αρχίζει να τρέχει και ο δράστης ατάραχος παραμένει μέσα στο μπαρ

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
Cookies