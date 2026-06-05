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Μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Χουσάμ Μπουντράν, δήλωσε ότι η ένοπλη οργάνωση δεν προτίθεται να παραδώσει τα όπλα της προς το παρόν, αντιστεκόμενη στις συνεχιζόμενες απαιτήσεις για αποστρατιωτικοποίηση και επισημαίνοντας ότι η τελική τύχη του στρατιωτικού της οπλοστασίου θα αποφασιστεί μετά από εκτενείς συζητήσεις με άλλες παλαιστινιακές δυνάμεις.

Η Χαμάς δεν έχει αποδεχθεί τον αφοπλισμό της παρά τις πιέσεις που δέχεται

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο Al Jazeera, ο Μπαντράν είπε: «Όταν αυτή η παλαιστινιακή επιτροπή (σ.σ. η Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας – NCAG) αναλάβει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, δεν θα υπάρχουν ορατά όπλα στους δρόμους και στα σοκάκια της Γάζας, εκτός από τα επίσημα όπλα που ανήκουν στην εν λόγω επιτροπή, η οποία αποτελεί την επίσημη παλαιστινιακή αστυνομία».

Η τποθέτηση της Χαμάς έρχεται την ώρα που μια καλά ενημερωμένη πηγή ανέφερε στο Al Jazeera ότι η οργάνωση ετοιμάζεται να στείλει την αντιπροσωπεία της στο Κάιρο για νέες συνομιλίες, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η Χαμάς είχε αναβάλει προσωρινά τη συμμετοχή της, απαιτώντας την παύση των συνεχιζόμενων ισραηλινών δολοφονιών —όπως οι πρόσφατες δολοφονίες των στρατιωτικών διοικητών Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ και Μοχάμεντ Οντέχ— προκειμένου να εξασφαλίσει ένα πιο ευνοϊκό κλίμα διαπραγματεύσεων, όπως σημειώνει το Al Jazeera.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε μαχητή στη Γάζα που «σχεδίαζε επικείμενες επιθέσεις»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε την Πέμπτη έναν Παλαιστίνιο μαχητή στο βόρειο τμήμα της Γάζας, ο οποίος φέρεται, όπως υποστηρίζουν οι IDF, να σχεδίαζε επικείμενες επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων και να συντόνιζε επιθέσεις εντός του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι η επιχείρηση διεξήχθη από τη Διοίκηση του Νότου.

צה»ל חיסל מחבל שתכנן לבצע מתווי טרור נגד כוחותינו ברצועת עזה והכווין מתווים נוספים בשטח מדינת ישראל כוחות צה»ל בפיקוד הדרום תקפו בצפון רצועת עזה אתמול , וחיסלו מחבל שתכנן לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה»ל בטווח הזמן המיידי. בנוסף, המחבל פעל להכוונת מתווי טרור בשטח מדינת ישראל… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 5, 2026

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού παραμένουν αναπτυγμένες στην περιοχή σύμφωνα με τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν δράση για την εξουδετέρωση τυχόν άμεσων απειλών.