Κεφαλονιά: Επιχείρηση διάσωσης 62χρονης τουρίστριας που τραυματίστηκε σε δυσπρόσιτη παραλία

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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης γυναίκας, 62 ετών, πολωνικής υπηκοότητας στην περιοχή Φτέρη στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική πρόκειται για ένα από τα έξι μέλη τουριστών, που στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν δυσπρόσιτη παραλία, η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι.

Μεγάλη κινητοποίηση

Μετά από κλήση τους στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου και την 16η ΕΜΟΔΕ.

Οι Πυροσβέστες αφού προσέγγισαν την τραυματία, την ακινητοποίησαν, και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. ‎