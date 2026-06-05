Κεφαλονιά: Επιχείρηση διάσωσης 62χρονης τουρίστριας που τραυματίστηκε σε δυσπρόσιτη παραλία
Η 62χρονη τραυματίστηκε όταν μαζί με άλλα πέντε άτομα προσπαθούσαν να προσεγγίσουν δυσπρόσιτη παραλία στην περιοχή Φτέρη στην Κεφαλονιά
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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης γυναίκας, 62 ετών, πολωνικής υπηκοότητας στην περιοχή Φτέρη στην Κεφαλονιά.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική πρόκειται για ένα από τα έξι μέλη τουριστών, που στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν δυσπρόσιτη παραλία, η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι.
Μεγάλη κινητοποίηση
Μετά από κλήση τους στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου και την 16η ΕΜΟΔΕ.
Οι Πυροσβέστες αφού προσέγγισαν την τραυματία, την ακινητοποίησαν, και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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