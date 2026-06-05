«Ο νέος προπονητής του Άρη έχει το μπάσκετ πάντα στο μυαλό του» – Η ανάρτηση της Euroleague για τον Σπανούλη

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Την Πέμπτη (4/6) η επίσημη σελίδα του EuroCup στα social media, καλωσόρισε την συμφωνία της ΚΑΕ Άρης με τον Βασίλη Σπανούλη, τονίζοντας πως του «χρόνου θα είναι μαζί μας» ως προπονητής των κιτρινόμαυρων.

Οι δυο, για την ακρίβεια, αναρτήσεις που έγιναν συγκέντρωσαν χιλιάδες like και πολλά σχόλια τόσο από φιλάθλους του Άρη όσο και από άλλων ομάδων.

Την Παρασκευή (5/6) ήταν η σειρά της Euroleague να κάνει ανάρτηση καθώς η είδηση του «γάμου» του Άρη με τον Σπανούλη έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Συγκεκριμένα σε δημοσίευσή της, όπου δείχνει τον νέο προπονητή του «Αυτοκράτορα» στον τελικό Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης αναφέρει:

«Κατά τη διάρκεια του τελικού της Euroleague ο Βασίλης Σπανούλης δέχθηκε ερωτήσεις και μίλησε για την ατμόσφαιρα και τι έπρεπε να κάνουν οι παίκτες.

Πλέον έχει επιβεβαιωθεί ως προπονητής του Άρη Betsson. Μπορείτε να καταλάβει κανείς ότι το παιχνίδι είναι πάντα στο μυαλό του. Πόσοι είναι ενθουσιασμένοι με την επιστροφή του στους πάγκους;».