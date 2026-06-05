Ο Δίας και η Αφροδίτη – Οι «θεοί» του instagram στη Μύκονο

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Το όνομά του είναι Ilan Tobianah, αλλά στο διαδίκτυο είναι γνωστός ως Zeus, καθώς τα μακριά άσπρα γένια του θυμίζουν τον Δία, πατέρα των Θεών του Ολύμπου, έτσι όπως τον αποτυπώνουν σε εικόνες τα βιβλία της μυθολογίας.

Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε;

Δικηγόρος και μοντέλο, ο Γάλλος Ilan έχει γίνει viral στα social media. Στο Instagram μάλιστα έχει 2,3 εκατομμύρια ακόλουθους με τους οποίους μοιράζεται στιγμές από την πολυτελή του ζωή: βόλτες με ακριβά σπορ αμάξια, πρωινό περπάτημα στην Γαλλική Ριβιέρα και έξοδοι με πανέμορφα μοντέλα είναι μερικά από τα βίντεo που πρωταγωνιστεί.

Ο Zeus ως ένας influencer που σέβεται τον εαυτό του -και τιμά τα παράσημα που του έχουν χαρίσει οι ορδές των ακόλουθών του-, δεν μπορούσε να μην επισκεφθεί τη Μύκονο που είναι γνωστή σε όλη την υφήλιο για τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της.

Άλλωστε, όπως όλοι ξέρουμε η Μύκονος είναι ένα νησί δίπλα στην Ελλάδα.

Η πανέμορφη Εσθονή αγαπημένη του Zeus συστήνεται στα social media ως Afrodite, η θεά της ομορφιάς στην ελληνική μυθολογία, και μαζί με εκείνον παρουσιάζονται ως ένα ζευγάρι που ζει ένα μοντέρνο πολυτελές παραμύθι… στις παρυφές του Ολύμπου

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Zeus (@zeus.officiel_)

Ο Δίας και η Αφροδίτη

Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε τον Zeus να βολτάρει στα γραφικά Ματογιάννια αγκαζέ με την σύντροφό του και μοντέλο Rebecca Vosu. Μαζί τους ήταν και οι Έλληνες φίλοι τους Βασίλης Κωνσταντινίδης και Μπέτυ Δουλγεράκη, ιδιοκτήτες της γνωστής μπουτίκ Mybrands Mykonos.

Η πανέμορφη Εσθονή αγαπημένη του Zeus συστήνεται στα social media ως Afrodite, η θεά της ομορφιάς στην ελληνική μυθολογία, και μαζί με εκείνον παρουσιάζονται ως ένα ζευγάρι που ζει ένα μοντέρνο πολυτελές παραμύθι… στις παρυφές του Ολύμπου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rebeka Võsu (@afrodite_officielle)

Δικηγόρος με Lamborghini

Ο Zeus ασχολείται χρόνια με την δικηγορία, την οποία και εξασκεί, αλλά η εμφάνισή του που παραπέμπει σε Έλληνα θεό, όπως ο ίδιος δηλώνει και ενισχύει με κάθε τρόπο, έχει κάνει πολλά διάσημα brand να συνεργαστούν μαζί του για διαφημιστικούς λόγους.

Ένα από τα μεγάλα πάθη του Zeus είναι τα πολυτελή αυτοκίνητα. Στα βίντεο που δημοσιεύει στο Instagram εμφανίζεται να κυκλοφορεί με μια κόκκινη Lamborghini Aventador αξίας €800.000, να οδηγεί μια Ferrari αξίας άνω των €360.000 και ένα υβριδικό υπεραυτοκίνητο Delage D12 του οποίου η τιμή αγοράς ανέρχεται σχεδόν σε €2.000.000.

Δείτε το σχετικό βίντεο από τη βόλτα του Δία και της Αφροδίτης στη Μύκονο

*Πηγή: mykonoslive.tv