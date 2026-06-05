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Ο πρόεδρος της Βουλής του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι απέρριψε την εκεχειρία ανάμεσα στη χώρα και στο Ισραήλ, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ο Μπέρι ζήτησε κατάπαυση του πυρός χωρίς όρους

Σε ανακοίνωσή του ο Μπέρι τόνισε:

«Θα μπορούσαμε να διαβάσουμε κάτι θετικό στην αρχή του κειμένου αν αναφερόταν σε κατάπαυση του πυρός χωρίς όρους, στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, και χωρίς την καταστροφή όσων υπάρχουν. (Όμως, το κείμενο ήταν γεμάτο παγίδες, καθώς προστέθηκε η πλήρης κατάπαυση του πυρός από τη Χεζμπολάχ, καθώς και η απομάκρυνση όλων των δυνάμεών της από τη νότια πλευρά του ποταμού Λιτάνι)».

Ο ίδιος σημείωσε ότι χρειάζεται: «Μια πλήρης και συνολική κατάπαυση του πυρός χωρίς περιορισμούς ή όρους, στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, και χωρίς την ισοπέδωση και την κατεδάφιση οτιδήποτε υπάρχει.

Η αποχώρηση της Χεζμπολάχ από το νότιο τμήμα του ποταμού Λιτάνι, παράλληλα με την αποχώρηση του Ισραήλ από τις περιοχές που κατέλαβε».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Lebanese speaker of parliament slams ‘unjust’ ceasefire terms: No Hezbollah retreat without parallel Israeli withdrawal

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Lebanese Speaker of Parliament Nabih Berri today described the ceasefire agreement as a “hybrid” arrangement, saying that “it could have been viewed… pic.twitter.com/WomVtNjymh — The Cradle (@TheCradleMedia) June 5, 2026

Το πλαίσιο εκεχειρίας για τον Λίβανο «είναι καταδικασμένο να αποτύχει» χωρίς τη Χεζμπολάχ, λέει αναλυτής

«Οποιαδήποτε συμφωνία που αποκλείει τη Χεζμπολάχ από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι καταδικασμένη να αποτύχει», δηλώνει ο Αντρέα Ντέσι, επίκουρος καθηγητής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Ρώμης.

«Οποιαδήποτε συμφωνία που αποκλείει ή αγνοεί εντελώς τα προνόμια των βασικών παραγόντων στην περιοχή, κυρίως της Χεζμπολάχ, αλλά φυσικά και του Ιράν που βρίσκεται πίσω από τη Χεζμπολάχ, είναι δυστυχώς καταδικασμένη να αποτύχει», δήλωσε ο Ντέσι στο Al Jazeera.

Ο καθηγητής είπε ότι το ισχύον πλαίσιο δεν αναφέρεται καθόλου στη στάση του Ισραήλ.

«Στη συμφωνία αυτή δεν περιλαμβάνονται στοιχεία που θα έθεταν σοβαρούς περιορισμούς στις ενέργειες του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, ούτε θα έθεταν τέλος στην ισραηλινή κατοχή του 10% του λιβανικού εδάφους», σημείωσε.

«Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Υπάρχουν πολλές μεταβλητές. Ο Λίβανος αποτελεί πλέον το νέο ζήτημα, ή τον πιθανό παράγοντα που θα ανατρέψει την κατάσταση, στις σχέσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε τα Στενά του Ορμούζ, ούτε το πυρηνικό ζήτημα», τόνισε.

Ο Ντέσι είπε, ωστόσο, ότι η διπλωματία παραμένει η μόνη βιώσιμη λύση.

«Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση για όλα αυτά τα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και γι’ αυτό οι συνομιλίες θα συνεχιστούν», κατέληξε.